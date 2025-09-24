Auch bei der nunmehr 38. Ausgabe der Auto Trophy zählt – wie immer – nur die Meinung der fachkundigen Leser:innen der AUTO ZEITUNG sowie von autozeitung.de. Welche Fahrzeuge und welche Hersteller bekommen die meiste Zustimmung? Stimmen Sie mit ab: Mit Klick auf den Link finden Sie in 18 Kategorien Modelle in den wichtigsten Klassen, die wir Ihnen zur Wahl stellen. Die durch die Redaktion der AUTO ZEITUNG getroffene Vorauswahl ist so angelegt, dass in jeder Kategorie nur jeweils das interessanteste Modell eines Anbieters zu finden ist.

Auto Trophy 2025: Beste Automodelle und -marken wählen & BMW 2er Gran Coupé gewinnen!

In den Kategorien geht es los mit den Kleinen sowie Kompakten und weiter über die etablierte Mittelklasse bis hinauf ins Luxus-Segment und zu den Sportwagen. Während das Wachstum in anderen Segmenten eher stagniert, boomen die SUV weiter: Diesem anhaltenden Trend tragen wir Rechnung mit drei dicht besetzten, nach Preisen gestaffelten Kategorien.

Da die Wahl des Antriebs nach wie vor eine Grundsatzfrage ist, folgen davon getrennt die rein elektrisch fahrenden Modelle in mehreren Kategorien, sortiert nach Fahrzeug- sowie Preisklassen. Aus einer weiteren Vorauswahl steht zudem das Fahrzeug mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis zur Wahl. Abschließend küren Sie noch Ihre bevorzugte Marke sowie die beste Importmarke. Eine Auswahl an noch jungen Marken stellt sich schließlich dem Votum zum besten Newcomer.

So funktioniert die Leserwahl

In den Kategorien A–R wählen Sie den Gesamtsieger in den jeweiligen Segmenten*. In den Kategorien A–N wählen Sie außerdem den Importsieger in den jeweiligen Segmenten* (Autos ohne Markierung D).

*Autos mit der Markierung D sind nur in der Kategorie Gesamtsieger wählbar, alle anderen in beiden Kategorien.

Der Gewinn

Unter allen Einsendungen verlosen wir das sportliche und alltagstaugliche BMW 223 xDrive Gran Coupé. Der hybridisierte Antrieb leistet 218 PS (160 kW) und lässt den bis zu 230 km/h schnellen BMW in 6,4 s auf Tempo 100 sprinten.

Datenschutzerklärung & Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2025. Der Gewinn muss nicht der Abbildung entsprechen. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.