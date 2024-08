Rivian, ein erst 2009 gegründeter Autobauer aus den Vereinigten Staaten, hat sich schnell einen Namen im Segment der Elektrofahrzeuge gemacht. Dabei tritt Rivian nicht nur als Lieferwagen-Lieferant für Amazon in Entscheidung, sondern auch mit der Entwicklung und Produktion von elektrisch betriebenen Geländewagen. Rivians erstes Modell, der R1T, ein voll elektrischer Pick-up, und der R1S, ein SUV, haben für Aufsehen gesorgt. Beide Modelle zeichnen sich durch beeindruckende Leistungsdaten aus, darunter eine Reichweite von über 480 km pro Batterieladung und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in etwa drei Sekunden. Dabei setzt Rivian nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Praktikabilität und Vielseitigkeit, was diese Fahrzeuge sowohl für den (US-amerikanischen) Stadtverkehr als auch für Fahrten abseits der Straße qualifiziert.

Rivian: Vom Amazon-Zulieferer zum Autobauer