Groß und kraftvoll, das ist der Mercedes-AMG GLE (2024) der sowohl als klassisches SUV als auch in stylischer Coupé-Form zu haben ist. Als Hybrid dürfte er für große Kontroversen sorgen. Darum haben wir uns den neuen Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid (2024) geschnappt und klären auf einer ersten Testfahrt, wie es um das Sport-SUV mit grünem Daumen steht. Das sind unsere Eindrücke!

4,94 m ist er lang, 2,16 m breit und 1,78 m hoch. Ganz schön mächtig steht unser Testwagen da, wirkt aber in seiner Konfiguration mit in Chrom gehaltenen Zierelementen gar nichts mal so protzig. Im Vergleich zu den anderen beiden AMG-Versionen des GLE, kommt der Hybrid mit einer eigenen Frontschütze, denn er hat einen zusätzlicher Bugkühler verbaut. Zur Serienausstattung gehören neben dem 4Matic Allradantrieb zum Beispiel aber auch fünfspeichige 21-Zoll-Felgen, ein Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern und Niveauregulierung sowie eine Performance Abgasanlage. Für das Interieur gibt es ab Werk unter anderem ein Panorama-Schiebedach, vorne elektrisch einstellbarer Sitze samt Sitzheizung, ein Burmester Surround-Soundsystem und Park-Assistenten samt 360-Grad-Kamera und transparenter Motorhaube. Schon ab Werk ist der neue Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid (2024) also üppig ausgestattet für eine erste Testfahrt.

Erste Testfahrt: Neuer Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid (2024) mit 544 PS

Hinter dem Steuer des neuen Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid (2024) fühlt man sich bei der ersten Testfahrt, dank des logischen Aufbaus der Bedienung, auf Anhieb wohl. Angetrieben wird dieser AMG als Hybrid von gleich zwei Motoren. Hauptverantwortlich ist der 449 PS (330 kW) starke 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbo. Zu ihm gesellt sich ein kompakter E-Motor mit 100 kW (136 PS), der vorne in die Neunstufen-Wandlerautomatik integriert wurde. Das System kommt somit auf eine Leistung von 544 PS (400 kW) und 740 Nm Drehmoment und ermöglicht den Sprint auf Landstraßentempo in 4,7 s. Seine Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt. Um auch mal bis zu 86 km weit lokal emissionsfrei und flüsterleise unterwegs zu sein, speist ein 24,8-kWh-Akku (netto) unterhalb des Kofferraums den E-Motor. Aufladen lässt sich dieser mit elf bzw. 50 kW. Mit Tragen des AMG-Kürzels verändert sich die Charakteristik des GLE, im Vergleich zu seinem von Mercedes-Benz angebotenen Pendant deutlich.

Der AMG erweist sich als Multitalent

Die Automatik wurde in ihren Schaltzeiten einem sportlichen Verhalten angepasst und lässt den neuen Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid (2024) rauer auftreten. Dazu tragen auch die stärker wahrnehmbaren Fahrgeräusche inklusive Motorensound bei. Auch das Fahrwerk fällt auf der ersten Testfahrt um einiges straffer aus. Vor allem dann, wenn man es in den Sportmodus schaltet und es sich dank der Luftfederung absenkt und die Dämpfer ihre Kennlinie anpassen. Per Knopfdruck am Lenkrad lassen sich die Fahrmodi durchspielen, dabei zeigt sich auch der rein elektrische Betrieb als AMG-Charaktertreu durch ein direktes Ansprechverhalten der Gas- und Lenkbefehle. Im Komfort-Modus herrscht eine ausgereifte Harmonie zwischen dem elektrischen und dem konventionellen Antrieb. Wer hier behutsam mit dem Gaspedal umgeht und die automatische Segel- sowie Rekuperationsfunktion nutzt, kann den Benzinverbrauch auf um die 8,5 l/100 km senken. Natürlich kann man es aber auch richtig knallen lassen – mit Hilfe eines Soundgenerators versteht sich. Im Sport- bzw. Sport +-Modus wird die Lenkung noch präziser und die Geräuschkulisse des Motors präsenter. Dieser AMG-Hybrid zeigt sich enorm vielfältig und sollte nicht unterschätzt werden.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 2024 Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid Technische Daten Motoren 6-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 2999 cm³;

1 permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Automatikgetriebe; Allrad Systemleistung 400 kW/544 PS Systemdrehmoment 750 Nm Kapazität 31,2 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4940/2160/1780 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,7 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 1,5-1,3 l/100 km Elektrische Reichweite 80-86 km Kaufinformationen Grundpreis 119.239 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben