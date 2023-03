Über den Preis in Deutschland lässt sich noch nichts sagen. In den USA ist er ab 39.845 US-Dollar (rund 37.630 Euro, Stand: März 2023) zu haben

Breite und Radstand wachsen – was dem Platzangebot im Innenraum zugutekommt.

Den Plug-in-Hybridantrieb gibt es nun in zweiter Generation. Außerhalb Europas fährt der Outlander auch als klassischer 2,5-Liter-Benziner.

Der Outlander PHEV startete in Japan, Australien, Neuseeland und Nordamerika bereits 2021. 2024 soll er auch zurück nach Europa kommen.

Der Mitsubishi Outlander hat im Februar 2021 die internationale Bühne betreten, jedoch nicht in Europa. 2024 soll das SUV als Plug-in-Hybrid nach Deutschland zurück kommen. Das wissen wir zu Preis, Innenraum, Kofferraum und Anhängelast.

Der Mitsubishi Outlander startete 2021 runderneuert – allerdigs nur auf ausgewählten Märkten wie Japan und den USA. Für 2024 kündigt der Hersteller nun die Rückkehr des SUV als Plug-in-Hybrid nach Deutschland an. Über den Preis für den deutschen Markt lässt sich aktuell noch nichts sagen. In den USA ist er als PHEV ab 39.845 US-Dollar (rund 37.630 Euro, Stand: März 2023) zu haben. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Mitsubishi ASX (2023) Der Rückzug vom Rückzug

Der Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (2021) im Video:

Neuauflage des Mitsubishi Outlander (2021)

Die vierte Generation des Mittelklasse-SUV beeindruckt mit einem komplett neuen Design, das zu großen Teilen der 2019 präsentierten Engelberg Tourer-Studie entspricht. Die steil aufragende Front ist mit schlitzförmigen Tagfahrlichtern bestückt, die in das X-förmige Kühlergrill-Layout namens "Dynamic Shield" eingebunden sind. Die Scheinwerfereinheiten sitzen darunter und zudem weit außen. Das Dach folgt nicht dem Trend der stark abfallenden Linie, es sitzt viel mehr wie mit dem Lineal gezogen auf dem sogenannten "Greenhouse". Das Heck mit waagerecht gehaltenen Schlussleuchten rundet den eindrucksvollen Auftritt ab.

Auch der Innenraum fällt deutlich moderner als bislang aus – immerhin hatte die vorige Generation trotz mehrerer Facelifts schon acht Jahre auf dem Buckel. Dank einer gewachsenen Breite und einem größeren Radstand gibt es serienmäßig sieben Sitze und einen großen Kofferraum. Die digitalen Instrumente, das große Head-up-Display und die kabellose Integration des Smartphones via Apple CarPlay hieven den Outlander technologisch auf ein neues Niveau. Zum Marktstart war der Mitsubishi Outlander (2021) zunächst mit 2,5-Liter-Benzinmotor erhältlich – und das auch erstmal nur in Nordamerika. Verschiedene Fahrmodi machen das Allrad-Modell fit für Ausflüge abseits der Straße.

Neuheiten Mitsubishi Eclipse Cross Facelift (2021): Preis Das kostet der Eclipse Cross Hybrid

Mitsubishi Outlander (2021) als Plug-in-Hybrid

Mittlerweile gehört der Plug-in-Hybrid-Antrieb zu den bekannten Vorzügen des Mitsubishi Outlander, daran änderte sich auch mit der Neuauflage 2021 nichts. Herzstück ist beim US-Modell neben einem 2,4-Liter-Benzinmotor ein Elektroantrieb mit zwei E-Maschinen, die jeweils an den Achsen sitzen. Die Leistung der E-Motoren beträgt vorne 85 kW (116 PS) und an der Hinterachse 100 kW (136 PS). Serienmäßig an Bord im Plug-in-Hybrid: ein überarbeiteter S-AWC-Allradantrieb mit sieben Fahrmodi.

Der Verbrennungsmotor fungiert vorrangig wie ein Range-Extender. Er treibt also nicht die Räder direkt an, sondern erzeugt lediglich die Energie für die E-Maschinen. Die Batteriekapazität gibt Mitsubishi mit 20 kWh an. Damit stromert der Outlander Plug-in-Hybrid bis zu 87 Kilometer (WLTP) weit. Die maximale Anhängelast ist beim US-Modell des Plug-in-Hybriden bereits bei 680 Kilogramm erreicht. Unklar ist, ob sich die technischen Daten beim Modell für Europa ab 2024 ändern werden.

Neuheiten Mitsubishi Colt (2023): Deutschland/Innenraum Comeback für den Mitsubishi Colt

Findet das Vision Ralliart Concept den Weg in die Serie? Foto: Mitsubishi

Mitsubishi Outlander (2021) wird zum Vision Ralliart Concept

Auf dem Tokyo Auto Salon 2022 stand mit dem Vision Ralliart Concept eine betont sportliche Version des Mitsubishi Outlander (2021). Die Überarbeitung fiel derart umfangreich aus, dass das Concept Car sogar auf den Outlander-Schriftzug verzichtet. Sportliche Schürzen rundum samt großem Diffusor am Heck sollen das SUV optisch in die Nähe von Rennwagen rücken – ganz im Geiste der Motorsportabteilung der Marke, um die es lange Zeit sehr ruhig war.

An der Motorleistung scheint sich nichts zu ändern, die Anhebung der Fahrdynamik fällt also in den Aufgabenbereich der auf 22 Zoll anwachsenden Bereifung samt größeren Bremsen dahinter. Der mattschwarze Lack soll je nach Lichteinfall blau schimmern. Ob das Vision Ralliart Concept schon bald zur Modellpalette des Mitsubishi Outlander (2021) stoßen wird, ist nicht bekannt. Bereits bestätigt sind schon Ralliart-Anbauteile, die das SUV zumindest optisch auf Sport trimmen.

Auch interessant:

Fahrbericht Neuer Mitsubishi ASX (2023) Alles auf Anfang