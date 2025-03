Komplex ist der Antrieb des neuen SUV: Der 2,4 l große Vierzylinder mit 136 PS (100 kW) erhält von einer permanenterregten Synchronmaschine an der Vorderachse (85 kW/116 PS) und einer ebensolchen an der Hinterachse (100 kW/136 PS) Unterstützung.

​Hierzulande ist der Mitsubishi Outlander für die Marke mit den drei Diamanten im Logo eine sichere Bank, denn bislang wurden 105.000 Exemplare des japanischen Mittelkasse-SUV in Deutschland verkauft. Damit avancierte das SUV zu einem der erfolgreichsten Modelle in der Mitsubishi-Modellpalette. Aufsehen erregte die Marke 2012, als der Outlander der dritten Generation als weltweit erstes Plug-in-Hybrid-SUV gezeigt wurde, das auch in Deutschland schnell in die Erfolgsspur fand. Darin soll auch der neue Mitsubishi Outlander ab April 2025 fahren. Das 4,71 m lange Mittelklasse-SUV tritt mit wuchtiger Front sehr selbstbewusst auf. Das modern gezeichnete Heck wirkt ebenso stimmig.

Nützliches Zubehör rund um den Plug-in-Hybrid:

Innen tendiert der neue Outlander dank reichlicher Verwendung hinterschäumter Materialien erkennbar in Richtung Premium-Segment. Vorn wie hinten steht genügend Platz zur Verfügung. Das Kofferraum-Standardvolumen liegt mit 495 l auf klassenüblichem Niveau, das Maximal-Volumen mit 1404 l allerdings darunter. Der neue Mitsubishi Outlander (2025) wartet, wie die erste Testfahrt zeigt, mit ordentlichem Sitzkomfort auf, die Vordersitze der gefahrenen "Top"-Version, der höchsten der vier Ausstattungslinien (Basis, Plus, Intro Edition, Top), lassen sich optional belüften (mit Luxury-Paket für 2000 Euro).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mitsubishi Outlander (2025) im Video:

Erste Testfahrt: Neuer Mitsubishi Outlander (2025) glänzt beim Verbrauch

Komplex ist der Antrieb des neuen SUV: Der 2,4 l große Vierzylinder mit 136 PS (100 kW) erhält von einer permanenterregten Synchronmaschine an der Vorderachse (85 kW/116 PS) und einer ebensolchen an der Hinterachse (100 kW/136 PS) Unterstützung. Die Systemleistung beträgt 225 kW (306 PS). Eine 22,7 kWh speichernde Lithium-Ionen-Batterie soll für bis zu 85 km elektrische Reichweite gut sein. Während der ersten Testfahrt über portugiesische Landstraßen kamen wir 70 km weit. Ein guter Wert, mit dem die meisten ihre Alltagsstrecken problemlos rein elektrisch zurücklegen können. Am Ende der circa 150 km langen Teststrecke zeigte der Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch von respektablen 4,5 l auf 100 km. Beim Laden an der Schnellladesäule kann der neue Mitsubishi Outlander (2025) per Chademo-Stecker bis zu 50 kW aufnehmen.

Die Konkurrenten:

Verbesserter Abrollkomfort, kräftiger Antrieb

In Fahrt ist der Neuling unter Volllast nach wie vor mit konstant hohen Drehzahlen unterwegs, doch strapazieren diese die Ohren deutlich weniger als früher – der nun deutlich effektiveren Geräuschdämmung sei Dank. Der Abrollkomfort hat sich gegenüber Outlander Nummer drei ebenfalls deutlich verbessert. Mit insgesamt sieben Fahrmodi, wählbar per Drehschalter auf der Mittelkonsole, kann der Allradler auf persönliche Fahrvorlieben und die Traktionserfordernisse verschiedener Untergründe abgestimmt werden. Auf der Straße schiebt der neue Mitsubishi Outlander (2025) sowohl im "Power"- als auch im "Normal"-Modus kräftig vorwärts. Mit leerer Batterie ist allerdings eine Gedenksekunde nötig, bis die Antriebsleistung voll einsetzt.

Auch interessant:

Von null auf 100 km/h soll der neue Mitsubishi Outlander (2025) in 7,9 s beschleunigen. Als Höchstgeschwindigkeit gibt Mitsubishi 170 km/h an, rein elektrisch kann der Outlander 135 km/h schnell sein. Das sind Fahrleistungen, die für die die meisten ausreichen dürften. Außer im rein elektrischen Betrieb kann der Outlander sowohl als Parallel-Hybrid (E-Motoren und Verbrenner arbeiten gleichzeitig) als auch als serieller Hybrid (Verbrenner liefert Strom für die E-Motoren) unterwegs sein. Die Wechsel laufen bei der ersten Testfahrt kaum spürbar ab und orientieren sich an den Lastzuständen. Sie werden von einer komplexen Regelelektronik gesteuert, die übrigens auch den Allradantrieb S-AWC (Super All Wheel Control) hinsichtlich der Kraftverteilung zwischen den Achsen und zwischen den Hinterrädern beeinflusst. Viel Technik, die ab 49.990 Euro (Stand: März 2025) erhältlich ist.

Technische Daten des neuen Mitsubishi Outlander (2025)

AUTO ZEITUNG 08/2025 Mitsubishi Outlander PHEV Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler; 2360 cm³;

2 permanenterregte Synchronmaschinen Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 225 kW / 306 PS Systemdrehmoment 450 Nm Kapazität/Spannung 16,8 kWh (netto)/355 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4719 / 1862 (2144)* / 1746 mm Leergewicht/Zuladung 1995 / 670 kg Kofferraumvolumen 495-1404 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,9 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h (elektr.: 135 km/h) Verbrauch auf 100 km 0,8 l S und 23,4 kWh Elektrische Reichweite 85 km Kaufinformationen Grundpreis 49.990 € Marktstart April 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel