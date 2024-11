Vollhybrid-SUV von MG ab 22.990 Euro

Bereits seit 2017 ist der MG ZS im SUV-Segment erhältlich. Nun steht die zweite Generation des chinesischen Preisknallers in den Startlöchern. Das wissen wir zu Preis und Motorisierung des MG ZS Hybrid+ (2024)!

Preis: MG ZS Hybrid+ (2024) ab 22.990 Euro

MG preist den neuen MG ZS Hybrid+ (2024) samt Serienausstattung mit 22.990 Euro (Stand: November 2024) ein. Damit hängt der chinesische Autobauer sogar den Kostenspezialisten Dacia ab, der für einen vergleichbaren Dacia Duster Hybrid 140 in der "Expression"-Ausstattungslinie 25.850 Euro verlangt. Neben der Standardausführung ist der MG ebenfalls als "Comfort" und "Luxury" erhältlich. Für ersteres Paket müssen Kund:innen einen Preis von 24.990 Euro (Stand: November 2024) zahlen, während die Vollausstattung mit 26.990 Euro (Stand: November 2024) zu Buche schlägt.

Leslie & Cars zeigt den MG3 (2024) im Video:

Antrieb: Vollhybridisierter Anstriebsstrang im ZS Hybrid+

Unter der Haube des MG ZS Hybrid+ (2024) kommt die Technik des MG3 Hybrid+ zum Einsatz, die die Antriebspalette von MG um ein Vollhybrid-System erweiterte. Zunächst soll der MG ZS auch nur mit diesem Antriebsstrang erhältlich sein. Das Kraftduo setzt sich aus einem 1,5-l-Vierzylinder mit 102 PS (75 kW) und einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor zusammen. Dieser ist an eine1,8 kWh starke Nickel-Kobalt-Mangan-Batterie geknüpft. Die Systemleistung beträgt somit stolze 197 PS (145 kW), 53 PS (39 kW) mehr als ein vergleichbarer Dacia Duster Hybrid 140. Die Kraftübertragung des Fronttrieblers übernimmt ein dreistufiges Automatikgetriebe. In 8,7 s soll so der Sprint von null auf 100 km/h gelingen. Die Höchstgeschwindigkeit fällt mit 168 km/h allerdings etwas mager aus. Je nach Fahrsituation soll der ZS Hybrid+ bis über 80 km/h rein elektrisch fahren können.

Exterieur: Designsprache des MG3 aufgegriffen

Das äußerliche Styling des 4,43 m langen, 1,81 m breiten und 1,64 m hohen SUV orientiert sich an der Designsprache des kleinen Bruders MG3 Hybrid+. Die Frontpartie des MG ZS Hybrid+ (2024) soll dank des markanten Kühlergrills Dynamik versprühen. Dazu kommen Stilelemente wie der Chromstreifen, der die Leuchtbänder des Tagfahrlichts über die Breite der Motorhaube miteinander verbindet. Serienmäßig steht das SUV auf 16 Zoll großen Stahlfelgen mit 215/60-Pneus. In der höchsten Ausstattungslinie kann der Radsatz auf bis zu 18 Zoll anwachsen. Für das Lackkleid stehen insgesamt sieben Farben zur Auswahl.

Interieur: Aufs Wesentliche reduziert

Minimalistisch gestaltet präsentiert sich das Cockpit des MG ZS Hybrid+ (2024). Das Herzstück bildet der serienmäßige 10,25 Zoll große Touchscreen, über den sich alle zentralen Funktionen bedienen lassen sollen. Ergänzt wird das Display durch die darunterliegenden physischen Knöpfe für unter anderem die Lautstärkeregelung, die Scheibendefroster sowie der Home-Button. Durch das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad samt Multifunktionstasten blickt man auf ein sieben Zoll großes volldigitales Kombiinstrument. Ab der Variante "Comfort" sind ein 12,3 Zoll großes Infotainment-System, ein Lederlenkrad und sechs Lautsprecher mit an Bord. Wem das noch nicht genügt, bekommt in der "Luxury"-Ausführung noch Lenkrad- sowie Sitzheizung, einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz und Sitze in Lederoptik dazu. Die Rückbank lässt sich in einer 60/40-Konfiguration umklappen, um den 443 l fassenden Kofferraum auf ein Volumen von insgesamt 1457 l zu erweitern.

Foto: MG Motor

Assistenzssysteme: 13 Helfer serienmäßig an Bord

Für den neuen MG ZS Hybrid+ (2024) wirbt der Hersteller mit gleich 13 Assistenzsystemen, die bereits in der Grundausstattung enthalten sind. Dazu gehören eine adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), ein automatisches Notbremssystem, ein Spurhalteassistent, ein Totwinkelwarner sowie Parksensoren hinten samt Heckkamera. Die 2000 Euro teurere Ausstattungsvariante "Comfort" erweitert das Paket um einen Regensensor und LED-Scheinwerfer. Für mehr Sicherheit beim Einparken sorgt eine 360° Kamera, die allerdings nur als Bestandteil des "Luxury"-Pakets erhältlich ist.