Die nächste Generation des Mercedes C-Klasse T-Modells wird mit einer grundlegend überarbeiteten Designphilosophie, teil- bis vollautonomen Fahren und neuen Benzin- und Dieselaggregaten sowie als Plug-In-Hybrid um Kunden buhlen. Start ist Ende 2021!

Das Mercedes C-Klasse T-Modell durch Extrawünsche über die 70.000-Euro-Marke zu treiben, gelingt schnell. Dazu ist nicht einmal eine exotische Motorenvariante nötig. Andererseits gibt es heute auch Ausstattungsfeinheiten aus dem absoluten Luxusbereich, eine Luftfederung etwa war früher undenkbar. Damit die C-Klasse auch in der kommenden Generation attraktiv bleibt, wird in Stuttgart bereits am Design der Zukunft gearbeitet. Und das ist nach dem Willen des Chefdesigners Gorden Wagener eines,das zeitgemäßen Luxus ausdrücken soll, das die Balance hält zwischen fein dosierter Opulenz und einem Schuss Sportlichkeit. Die Zukunft gehört nicht mehr den lichtbrechenden Kanten und scharfen Falzen, sondern modellierten Flächen.Das nächste, komplett neue Mercedes C-Klasse T-Modell steht für Ende 2021 auf dem Plan. Unsere Entwürfe zeigen, wie elegant die Baureihe auftreten wird, wenn man die Designvisionen der Marke konsequent weiterdenkt. Die großen Zukunftsthemen Elektromobilität und die Erweiterung des teilautonomen Fahrens bis hin zum verstärkt autonomen Fahren werden auch die neue C-Klasse betreffen. Wie stark, hängt dann weit mehr vom Gesetzgeber als von der technischen Machbarkeit ab. Vollautomatische Spurwechsel, die Anpassung an Tempolimits, das selbstständige Abbremsen und Wiederanfahren sind bereits Gegenwart.

Fakten zur Mercedes C-Klasse im Video:

Das Mercedes C-Klasse T-Modell (2021) der Zukunft