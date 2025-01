Geschwister-Duell im Hause Daimler

Mit dem Einstiegslevel "Entry" fährt die C-Klasse zwar schon mit dem äußerst versierten MBUX-Infotainment und integrierter Festplatten-Navigation sowie Online-Anbindung vor, ein paar komfortable Features müssen aber extra bezahlt werden oder verlangen gar nach höherpreisigen Ausstattungsversionen. Der zentrale Touchscreen, in der Basis kleiner dimensioniert, sitzt griffgünstig und reagiert schnell auf Eingaben. Remote-Funktionen sind ebenfalls serienmäßig, eine intensivere Smartphone-Anbindung via Apple Car Play und Android Auto verlangt allerdings schon nach der Avantgarde-Ausstattung für mindestens 6497 Euro Aufpreis.

Ob man Mittel- oder Oberklasse wählt, ist in erster Linie eine Frage des Preises. Bietet die Mercedes E-Klasse im Vergleichstest das entscheidende Mehr an Auto, um den deutlichen Aufpreis gegenüber der Mercedes C-Klasse zu rechtfertigen?

Mercedes C-Klasse und Mercedes E-Klasse im Vergleichstest

Die goldene Mitte zwischen C- und E- hieße wohl D-Klasse – die es so bei Mercedes natürlich nicht gibt. Also bleibt Kund:innen nur die Qual der Klassenwahl. Optisch so unterschiedlich wie lange nicht mehr, treten die beiden frisch aufgelegten Limousinen mit identischem Antrieb an: Als 220 d 4Matic leisten sie 197 PS (145 kW) Verbrenner- gepaart mit 23 Elektro-PS (17 kW), die in den 4Matic-Versionen an alle vier Räder transferiert werden. Der Preisunterschied zwischen Mercedes C-Klasse und Mercedes E-Klasse beträgt in der Basis immerhin mehr als 12.000 Euro. Wer jedoch im Vergleichstest die Nase vorne hat, ist ein anderes Thema.

Karosserie: Mercedes E-Klasse spürbar größer

Die größere Grundfläche macht sich im Vergleichstest beim Platzangebot bemerkbar. Die Mercedes E-Klasse bietet vorn wie hinten spürbar mehr Platz als die kleinere Mercedes C-Klasse. Aber beide gehören hier nicht zur Spitze des Segments und verschenken zum Beispiel unnötig Raum mit ihren massiven Mittelkonsolen. Wer auf ausgewiesene Transportqualitäten Wert legt, wählt die E-Klasse. Hier fallen neben dem Ladeabteil auch Zuladung und Anhängelast deutlich größer aus. Noch mehr Nutzwert bieten jeweils die Kombi-Versionen, bei Mercedes klassisch T-Modell genannt.

Obwohl die Mercedes C-Klasse mit schicken Holz-Intarsien vorfährt, zeigt sich die Mercedes E-Klasse im Detail mit feineren Materialien und besser verarbeitet. Dass hier bei beiden noch Luft nach oben ist, unterstreichen Details wie die auf den ersten Blick schicken, aber jeweils verwindungsfreudigen Armablagen samt Griffen an der Innenseite der Türen. Was C- und E-Klasse zudem eint, ist die jeweils verstärkte Digitalisierung. Egal ob Superscreen in der E- oder kleinerer Touchscreen im Hochformat in der C-Klasse: Die komplexe Bedienung erfordert Eingewöhnung. Die berührungsempfindlichen Bildschirme machen den Einstieg dank guter Reaktions- und schneller Rechenzeiten allerdings erfreulich einfach. Dass die E-Klasse ein paar Monate weniger auf dem Buckel hat, zeigt das optimierte Hauptmenü, das mit großen und farblich differenzierten Symbolen einer fehlerfreien Bedienung zuträglich ist.

Fahrkomfort: Mercedes C-Klasse kommt früh an ihre Grenzen

Von einem Mercedes erwartet man in erster Linie einen gediegenen, den Mitbewerbern im Segment überlegenen Fahrkomfort. Den liefert im Vergleichstest die Mercedes E-Klasse mit ihrer optionalen Luftfederung (Airmatic, 3320 Euro) ab dem ersten Meter. Sowohl kleine als auch gröbere Anregungen werden sorgsam herausgefiltert. Einziger unschöner Nebeneffekt: ein verstärktes seitliches Wanken bei einseitigen Anregungen, das dann und wann auch schon mal überraschend intensiv ausfällt. Diese Tendenz legt zwar auch die Mercedes C-Klasse an den Tag, aber deutlich weniger ausgeprägt. Sie hadert vielmehr mit ihrem Stahlfahrwerk, das trotz anpassbarer Dämpfer viel von der Straße in die Karosserie überträgt und das Fahrzeug permanent um die Querachse in Bewegung hält. Das intensiviert sich bei maximaler Beladung so stark, dass die C-Klasse sehr früh an ihre Grenzen kommt und bei groben Verwerfungen viel zu schnell durchschlägt. Eine Luftfederung an der Hinterachse ist den Plug-in-Hybriden und dem T-Modell vorbehalten.

Beim Sitzkomfort liegt abermals die Mercedes E-Klasse vorn, dessen Sitze zwar weniger stark konturiert, auf langen Strecken aber bequemer sind. Akustisch rangiert ebenfalls E vor C – subjektiv wie objektiv. Das täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass der selbstzündende Antrieb in den beiden eleganten Limousinen eine Spur zu rustikal arbeitet und ein dezentes Nageln speziell im Leerlauf deutlich vernehmbar ist.

Motor/Getriebe: Mercedes E 220 d 4Matic verbraucht nicht mehr

Weil beide Stuttgarter den gleichen Antrieb besitzen, liegen die Unterschiede zunächst im erwartbaren Bereich: Der kleinere und leichtere Mercedes C 220 d 4Matic bietet die besseren Fahrleistungen und wirkt so eine Spur quirliger als der Mercedes E 220 d 4Matic. Was beide Limousinen eint, ist die Neunstufen-Automatik. Rollt man entspannt auf der Drehmomentwelle, dann entschädigt das Getriebe in beiden Mercedes mit feinen Manieren. Lässt man es hingegen fliegen, wird schon mal länger nach der passenden Übersetzung gesucht. Gänzlich unmerklich schaltet sich der E-Motor hinzu, der dem Turboloch den Garaus und Segeln mit abgeschaltetem Verbrenner möglich macht.

An der Zapfsäule kommt dann aber die Überraschung: Der Mercedes E 220 d 4Matic braucht im Vergleichstest trotz konstruktionsbedingter Nachteile bei Größe und Gewicht genauso viel Diesel wie der kompaktere Bruder. Kleines, aber wichtiges Detail: Damit auch der Mercedes C 220 d 4Matic über 1000 km am Stück fährt, muss man den 66-l-Tank extra ordern. Der Standardtank fällt mit nur 40 l Volumen recht klein aus.

Fahrdynamik: Mercedes E-Klasse deutlich vorn

Der Stuttgarter Autobauer schickt seine Testwagen fahrdynamisch nachgeschärft in den Vergleichstest. Beide verfügen über größere und gelochte Bremsscheiben vorn, die jeweils die umfangreicher ausgestattete AMG Line bedingen. Aufpreispflichtige Fahrwerke samt Allradlenkung und Sportreifen (nur bei der Mercedes C-Klasse mit Aufpreis) runden das Paket hüben wie drüben schließlich ab. Die Mercedes C-Klasse mimt mit ihrem Sport+-Modus, den die Mercedes E-Klasse so nicht hat, den versierteren Dynamiker. Die (Allrad-)Lenkung ist eine Spur direkter und spitzer – im Vergleich sogar nervös. Das macht den kleineren Stuttgarter aber nur subjektiv schneller. Sehr gewöhnungsbedürftig ist darüber hinaus das Bremspedal, das sich nur schwer nach jeder Menge totem Pedalweg dosieren lässt.

Die Mercedes E-Klasse kontert mit einem unerwartet fahraktiven Charakter. Auch hier lässt die Allradlenkung subjektiv Masse und Maße purzeln, verkneift sich aber den überdrehten Charakter des Pendants im kleineren Rivalen. Besonders gut funktionieren auch die 20-Zoll-Reifen, die die E-Klasse mit enorm viel Traktion auf der Ideallinie fest tackern. Sowohl auf dem Handlingparcours als auch im Slalom liegt die Oberklasse-Limo trotz identischen Antriebs mit deutlichem Abstand vorn. Noch klarer wird der Klassenunterschied beim Bremsen. Kalt wie warm kommt die E-Klasse wesentlich früher zum Stehen – obwohl schon die C-Klasse ausgewiesen standfest bremst. Weil die E-Klasse sogar in puncto Wendekreis besser ist, geht auch hier der Kapitelsieg an die Stuttgarter Oberklasse.

Umwelt/Kosten: Mercedes C-Klasse mit günstigerer Einstiegsausstattung

Die Stunde der Mercedes C-Klasse schlägt tatsächlich erst im Kostenkapitel des Vergleichstests – allerdings mit Einschränkungen, denn der deutlich günstigere Grundpreis betrifft das "Entry"-Ausstattungslevel, das es so für die Mercedes E-Klasse gar nicht gibt. Was das bedeutet, zeigt die bessere Grundausstattung des Oberklässlers, der besonders beim Infotainment größer auffährt. Nur hier sind beispielsweise induktives Laden sowie die Smartphone-Einbindung via Apple CarPlay oder Android Auto serienmäßig möglich. Dass sich die Preise bei beiden in schwindelerregende Dimensionen treiben lassen, versteht sich von selbst. Zumal man sich lange durch die zwar vereinfachte, aber immer noch zu komplexe Ausstattungs-Staffelung durcharbeiten muss. Erstaunlich nah beisammen liegen die stallinternen Kontrahenten schließlich bei den Unterhaltskosten. Dass man einen Mercedes fährt, merkt man hier sowohl bei der Wartung als auch bei der Versicherung – denn günstig sind die zwei beileibe nicht.

Technische Daten & Messwerte von Mercedes C 220 d 4Matic & Mercedes E 220 d 4Matic

AUTO ZEITUNG 25/2023 Mercedes

​C 220 d 4Matic Mercedes

​E 220 d 4Matic Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbodiesel, Mild-Hybrid (48 V) 4/4; Turbodiesel, Mild-Hybrid (48 V) Hubraum 1993 cm3 1993 cm3 Leistung 145 + 17 kW/197 + 23 PS

bei 3600 /min 145 + 17 kW/197 + 23 PS

bei 3600 /min Max. Drehmoment 440 Nm bei 1800–2800 /min 440 Nm bei 1800–2800 /min Getriebe/Antrieb 9-Stufen-Automatik; Allrad 9-Stufen-Automatik; Allrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1735/1860 kg 1900/1975 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 8,1 s 8,2 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 239 km/h 234 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 35,0/34,2 m 33,2/31,6 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 6,3/4,8 l D 6,3/4,9 l D CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 167/125 g/km 167/130 g/km Preise Grundpreis 54.544 € 67.057 € Testwagenpreis 66.259 € 77.124 €

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) Mercedes

​C 220 d 4Matic Mercedes

​E 220 d 4Matic Karosserie (1000) 649 706 Fahrkomfort (1000) 739 794 Motor/Getriebe (1000) 728 724 Fahrdynamik (1000) 719 801 Eigenschaftswertung (4000) 2835 3025 Kosten/Umwelt (1000) 281 273 Gesamtwertung (5000) 3116 3298 Platzierung 2 1