Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der Nachfolger des Evo II Baby-Benz war äußerlich deutlich dezenter, doch der C36 AMG legte in Sachen Leistung eine ordentliche Schippe nach.

Dem Baby-Benz als Evo II war Understatement völlig fremd: Mit seinen Verbreiterungen und dem mächtigen Heckflügel outete er sich ungeniert als Krawallbruder. Sein Nachfolger machte es deutlich dezenter: Leistungsmäßig legte der im September 1993 vorgestellte C36 AMG noch eine Schippe nach, optisch beließ er es bei deutlich dezenteren Schürzen und Schwellerleisten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes-AMG C 63 S E-Performance (2022) im Fahrbericht (Video):

Im Mercedes C36 AMG steckt ausgefeilte Technik

Mercedes und AMG hatten die neue Sportlimousine auf Basis des C280 entwickelt: Mit bearbeiteten Auslasskanälen, schärferen Nockenwellen (So einen Defekt erkennen), geänderter Kurbelwelle sowie neue Kolben und Pleueln hatte AMG ein 3,6-l-Triebwerk gezaubert, das 280 PS (206 kW) respektive 385 Nm zur Verfügung stellte – zu viel für das verfügbare Schaltgetriebe. Deswegen kam der C36 AMG ausschließlich mit der Vierstufen-Automatik des E420 (ab 8/1996: Fünfstufen-Automatik mit elektronischer Steuerung).

Leistungsgerechte Bremsen fand man in 600 SL (Vorderachse) und E420 (Hinterachse). Die Automatik funktionierte besser, als man es ihr zunächst nachsagte: Nach 6,5 war die 100-km/h-Marke erreicht, bei 250 km/h setzte die Elektronik dem Vortrieb ein Ende.

Produkte für den Klassiker:

Streikt die Technik, wird es immer teuer

Die Fahrleistungen können noch heute begeistern, auch wenn der flotte Mercedes stets im Schatten des scheinbar übermächtigen BMW M3 blieb. Wer sich für den ersten offiziell über Mercedes bestellbaren AMG interessiert, sollte auf jeden Fall einen Blick ins Wartungsheft werfen: Eine ehrliche Historie lässt den Kilometerstand in den Hintergrund treten. Häufig wurde im Lauf der Zeit die Zylinderkopfdichtung bereits fällig, auch der Motorkabelbaum altert.

Ein etwas rauer Klang des Sechszylinders ist nicht ungewöhnlich, trotzdem ist Vorsicht angesagt: Die Ursache könnten auch ein lockerer Kettenspanner oder eingelaufene Kettenschienen sein. Wichtig ist die Probefahrt: Der Motor sollte rund laufen, das Getriebe sauber schalten. Auch das Blechkleid sollte genau inspiziert werden: Rostbefall ist wie bei jedem W202 ein großes Thema.

Auch interessant:

Schwachstellen des Mercedes C36 AMG

Rost ist ein Problem des W202: Oft sind Türen, Einstiegsleisten, Radläufe hinten sowie der Kofferraumdeckel (inklusive Griffleiste) und die Wagenheberaufnahmen betroffen. Typisch sind auch abfallende Blinkergläser vorn. Wegen der sportlichen Auslegung des AMG sollte man zudem auf Steinschläge oder Unfallschäden achten. Der Saugmotor klassischer Bauart ist robust, wenn er vernünftig gewartet wurde. Eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung kann vorkommen. Ruckelt der Motor, könnte der Kabelbaum porös sein. Schwachpunkte am Fahrwerk: Stabi-Gummis, Traggelenke und Querlenker. Defekte Blinker-/Wischer-Hebel kommen vor, auch Fehler im LCD-Display treten auf. Funktioniert die Klimaanlage nicht, könnte der Kondensator einen Steinschlag abbekommen haben. In Sachen Ersatzteile ist fast alles zu finden, doch vor allem AMG-spezifische Teile sind in der Regel teuer.

Foto: Mercedes

Technische Daten des Mercedes C36 AMG (W202)