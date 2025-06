Preis: Mercedes C-Klasse Facelift (2025) über 40.000 Euro

Mercedes fährt zweigleisig, auch in der traditionellen Mittelklasse. Entsprechend kommt möglicherweise noch 2025 das Mercedes C-Klasse Facelift, mit dem die fünfte Generation des Verbrenners ganz konventionell weiterläuft. Parallel feilt Stuttgart an einem stromernden Derivat, das denselben Namen tragen und sich wie auch G-Klasse und CLA von der eigenen Elektro-Nomenklatur lösen dürfte – hier gibts alles, was wir zur elektrischen C-Klasse wissen.

Nichts fundamental Neues ist dagegen beim Verbrenner zu erwarten. Hier dürfte Mercedes auf das bewährte Rezept setzen und lediglich ein paar neue Zutaten à la Stern-Lichtsignatur beimischen. Vor der Modellpflege starten die Preise bei 42.265 Euro für die Limousine und 46.050 Euro für das T-Modell (Stand: Juni 2025). Sinken werden diese Summen erfahrungsgemäß nicht.

Antriebe: Mild- & Plug-in-Hybride erwartet

Die Mercedes C-Klasse ist bekannt für eine große Antriebsvielfalt und das dürfte sich auch mit dem 2025er Facelift nicht ändern. Bis dato buhlt der Premiumhersteller vom C 180 mit mildhybridisiertem 1,5-l-Benziner über verschiedenste Diesel bis hin zu den C 300- und C 400-PHEVs um Kundschaft – ganz zu schweigen von den noch stärkeren AMG-Varianten. Allerdings feuert der Stuttgarter in allen Varianten "nur" über vier Pötte und rollt nie komplett ohne Elektro-Unterstützung an die Startlinie. Daran dürfte nichts zu rütteln sein, es sei denn, Affalterbach kehrt aufgrund der bescheidenen Kundenresonanz zurück zum Sechszylinder. Leistungstechnisch sind vor dem Facelift bereits die Basismodelle mit 193 PS (142 kW, Benziner) beziehungsweise 186 PS (137 kW, Diesel) ordentlich aufgestellt. Hier alles zum Vorfacelift-Modell.

Exterieur & Interieur: Wir brauchen mehr Sterne!

Ein genauer Blick auf den Erlkönig verrät, dass Mercedes wieder einmal Sterne sieht und die Lichtsignaturen mit dem Markensymbol versieht – die Rückleuchten also nach dem Vorbild der aktuellen E-Klasse, die Scheinwerfer erinnern an den neuen CLA. Neben den Leuchten ist offensichtlich auch die gesamte Frontpartie abgeklebt – ein Hinweis darauf, dass Mercedes wohl auch weitere Anpassungen, wie etwa eine neue Schürze oder einen angepassten Kühlergrill, vornehmen dürfte. Auf den Fotos des T-Modell-Erlkönigs ist noch das ungetarnte Heck des Vorgängers zu sehen, auch hier dürfte Mercedes bis zum Marktstart aber Hand anlegen. Insgesamt dürften die Änderungen, vor allem am Heck, jedoch eher überschaubar ausfallen. Im Innenraum ist mit einem neuen Lenkrad und modernisierter Software zu rechnen.