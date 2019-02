Mit dem VW Passat, der Mercedes C-Klasse, dem BMW 3er, dem Subaru Outback und dem Volvo V60 werden im Gebrauchtwagen-Ratgeber fünf Kombis mit Allradantrieb vorgestellt. Sie kombinieren eine lange Lebenszeit mit niedrigen Kosten!

Gebrauchtwagen-Ratgeber für Kombis mit Allradantrieb: VW Passat Variant

Die siebte Generation des VW Passat wurde von 2010 bis 2014 produziert und parkt heute in großer Zahl auf den Höfen der Gebrauchtwagen-Händler. Besonders die sparsamen und haltbaren Diesel mit Euro-5-Einstufung werden günstig gehandelt – auch aufgrund drohender Fahrverbote in Innenstädten. Dafür überzeugt besonders der Kombi als sicheres und praktisches Langstreckenauto. Zwischen 588 und 1716 Liter Urlaubsgepäck passen in den geräumigen Kofferraum, und auch die Mitfahrer reisen auf allen Plätzen mit ordentlicher Bewegungsfreiheit. Das geradlinige Design wirkt bis heute zeitlos, und die ordentlich verarbeiteten Materialien im Innenraum stellen sich bei pfleglicher Behandlung tapfer dem Alterungsprozess entgegen. Besonders VW Passats in der hochwertigen Highline-Ausstattung sind dazu häufig mit sinnvollen Extras wie Xenon- Licht, Rückfahrkamera oder Abstandsregelung ausgerüstet. Der 140 PS starke 2.0 TDI steht in Verbindung mit Allradantrieb als Handschalter zur Wahl. Die Kombination aus 4Motion und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe gab es nur für den stärkeren Top-Diesel mit 177 PS. Bei beiden Motoren sollte man unbedingt darauf achten, dass die aktuellste Motor-Software aufgespielt ist.

Technische Daten

VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motion Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4; Turbodiesel Hubraum 1968 cm³ Leistung 103 kW/140 PS bei 4200/min Getriebe/Antrieb 6-Gang; manuell; Allradantrieb 0 - 100 km/h 10,1 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 207 km/h Leergewicht 1656 Kilogramm Verbrauch (Werk) 5,3 l D/100 Kilometer Grundpreis 31.725 Euro positiv Viel Platz, gute Verarbeitung, haltbare Materialien, sparsame Diesel und günstige Preise negativ Oft hohe Laufleistungen, Diesel mit Allrad nur als Handschalter und mit Euro 5

Mercedes C-Klasse T-Modell mit hohem Komfort

Zwei Jahre vor der Ablösung durch die aktuelle Generation hatte die Mercedes C-Klasse 2012 bereits die große Modellpflege hinter sich – erkennbar an den nun bogenförmigen Scheinwerfern und dem größeren Angebot an Assistenzsystemen. Stolze 45.904 Euro berechneten die Stuttgarter damals für das C 250 CDI T-Modell mit 4Matic-Allradantrieb und serienmäßiger Siebenstufen-Automatik. Heute starten gute Gebrauchte bei 11.500 Euro. Was bleibt, sind der tolle Fahrkomfort sowie die hohe technische Zuverlässigkeit. Der 485 Liter große Kofferraum lässt sich durch Umklappen der Rücksitzlehnen auf bis zu 1500 Liter erweitern. Mit 204 PS und 500 Nm Drehmoment beschleunigt der stärkste Vierzylinder-Diesel der Motorenpalette den Schwaben in 7,4 Sekunden auf Tempo 100 und findet einen guten Kompromiss aus Leistung und Verbrauch, erreicht aber nur die Euro-5-Abgasnorm.

Technische Daten

Mercedes C 250 CDI 4Matic T-Modell Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4; Biturbodiesel Hubraum 2143 cm³ Leistung 150 kW/204 PS bei 4200/min Getriebe/Antrieb 7-Stufen-Automatik; Allradantrieb 0 - 100 km/h 7,4 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 235 km/h Leergewicht 1735 Kilogramm Verbrauch (Werk) 5,5 l D/100 Kilometer Grundpreis 45.904 Euro positiv Sehr komfortabel, technisch zuverlässig, solide Verarbeitung, kräftiger Diesel mit Allrad negativ Diesel nur mit Euro 5, hohes Preisniveau mit zahlreichen aufpreispflichtigen Extras

Sparsamer Diesel im BMW 3er Kombi

Während der neue BMW 3er in den Startlöchern steht, findet der erfolgreiche Vorgänger gerade seinen Platz auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Trotz seines recht zierlichen Aussehens lässt sich mit dem ab Ende 2012 gebauten 3er Touring durchaus auch der kommende Winterurlaub bestreiten – der Laderaum nimmt 495 bis 1500 Liter Gepäck auf. Zudem sorgt die in Verbindung mit dem sparsamen 143-PS-Dieselmotor nur als Handschalter angebotene Allrad-Variante xDrive für zusätzliche Trittsicherheit auf Schnee und Eis. Im Vergleich zu früheren Generationen hat die Innenraum-Qualität im letzten 3er deutlich zugelegt. Ein sehr empfehlenswertes Extra ist das hervorragende, intuitiv bedienbare Navi Professional. So wie die meisten Diesel der Modellpalette wurde allerdings auch der Vierzylinder im 318d erst 2015 auf Euro 6 umgestellt.

Technische Daten

BMW 318d xDrive Touring Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4; Turbodiesel Hubraum 1995 cm³ Leistung 105 kW/143 PS bei 4000/min Getriebe/Antrieb 6-Gang; manuell; Allradantrieb 0 - 100 km/h 9,6 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 206 km/h Leergewicht 1635 Kilogramm Verbrauch (Werk) 4,9 l D/100 Kilometer Grundpreis 37.400 Euro positiv Sparsamer Diesel, agiles Fahrverhalten, intuitives iDrive-Bediensystem, dreigeteilte Rückbank negativ Gebraucht noch recht teuer, Diesel im 318d xDrive bis 2015 nur mit Euro-5-Einstufung

Gebrauchtwagen: Subaru Outback steht für Allradantrieb

Der Subaru Outback, ob Neu- oder Gebrauchtwagen, ist der Inbegriff einer eher seltenen Alternative zu den deutschen Premium-Herstellern. Angesichts der geringen Verkaufszahlen ist allerdings auch das Angebot an guten Gebrauchten recht eingeschränkt. Ab Werk verfügt die vierte, bis 2014 angebotene Outback-Generation – wie bei den Japanern üblich – über permanenten Allradantrieb und Boxer-Motoren. Der 2,0-Liter-Turbodiesel (150 PS) beschleunigt den Subaru handgeschaltet in 9,7 Sekunden auf 100 km/h, Euro 5 war bis zum Modellwechsel Standard.

Technische Daten

Subaru Outback 2.0D Zylinder/Ventile pro Zylinder B4/4; Turbodiesel Hubraum 1998 cm³ Leistung 110 kW/150 PS bei 3600/min Getriebe/Antrieb 6-Gang; manuell; Allradantrieb 0 - 100 km/h 9,7 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 195 km/h Leergewicht 1645 Kilogramm Verbrauch (Werk) 5,9 l D/100 Kilometer Grundpreis 36.500 Euro positiv Geländegängig, individuell, viel Platz im Kofferraum, gebraucht recht günstig negativ Wenig Auswahl an Gebrauchten, unharmonisches CVT-Getriebe, Diesel nur mit Euro 5

Volvo-V60-Gebrauchtagen punktet durch gute Verarbeitung

Der Volvo V60 ist auch als Gebrauchtwagen ein echter Lifestyle-Kombi, der vor allem mit seinem eleganten Design und einem ansprechenden Interieur überzeugt. Das Kofferraumvolumen beschränkt sich aber auf überschaubare 430 bis 1241 Liter. Als echte Besonderheit stehen verschiedene Fünfzylinder-Diesel zur Wahl, etwa der 163 PS starke D4 mit Allradantrieb und Sechsstufen-Automatik. Während die Frontantriebs- Version des D4 2013 auf Vierzylinder umgestellt wurde, blieb der Fünfender mit Allrad weiter im Programm, ab 2015 auch mit Euro 6.

Technische Daten

Volvo V60 D4 AWD Zylinder/Ventile pro Zylinder 5/4; Turbodiesel Hubraum 1984 cm³ Leistung 120 kW/163 PS bei 4000/min Getriebe/Antrieb 6-Stufen-Automatik; Allradantrieb 0 - 100 km/h 10,4 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 215 km/h Leergewicht 1861 Kilogramm Verbrauch (Werk) 6,4 l D/100 Kilometer Grundpreis 38.450 Euro positiv Elegantes Design, gute Verarbeitung, recht agiles Fahrverhalten, kräftiger Diesel negativ Nicht besonders sparsam, bis 2015 nur mit Euro-5-Einstufung, kleiner Kofferraum, hohes Gewicht