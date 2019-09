Mercedes hat auf der IAA 2019 sein Formel-E-Team und seinen E-Racer Mercedes EQ Silver Arrow 01 präsentiert. Mit Erfolgsprognosen hält sich das junge Team indes zurück.

"Ich muss mich immer noch kneifen, wenn ich sehe, dass das ein Mercedes-Werkswagen ist", sagte Mercedes-Sportchef Toto Wolff anlässlich der Präsentation des Formel-E-Teams auf der IAA 2019 in Frankfurt. Neben Vorsaisons-Pilot Stoffel Vandoorne wurde auch der neue Teamchef Ian James und die Neuverpflichtung Nyck de Vries als zweiter Fahrer vorgestellt. "Wir haben in diesem Jahre 125 Jahre Mercedes-Motorsport gefeiert", sagte Wolff, "und jetzt sind eben auch wir im Elektro-Zeitalter auf der Rennstrecke angekommen." Mit Ian James übernimmt ein zielstrebiger Top-Manager aus dem Konzern die Funktion des Teamchefs. Der 41-jährige Engländer war in der vergangenen, fünften Formel-E-Saison bereits bei fast allen Rennen dabei. James ist eine Art Alleskönner, vom studierten Maschinenbau bis zum Controlling kennt er sich in nahezu allen wichtigen Disziplinen aus. Der neue Teamchef durfte neben dem neuen Auto Mercedes EQ Silver Arrow 01, dessen Antriebsstrang im englischen Brixworth bei Mercedes High Performance Powertrains hergestellt wird, auch Nyck de Vries als neuen Fahrer begrüßen. Der 24-jährige Niederländer, der seine motorsportlichen Wurzeln als zweimaliger Deutscher Kart-Meister auch in hierzulande hat, führt derzeit überlegen die Formel-1-Nachwuchsserie Formel 2 an: Vier Rennen vor Saisonende liegt de Vries 59 Punkte vor dem Zweitplatzierten. "Ich hatte bereits in der fünften Saison die Gelegenheit, mir die Formel E sehr genau anzuschauen. Der Level liegt sehrt hoch, und wir wissen noch nicht, wo wir stehen. Wir packen die ganze Sache mit großer Demut an, aber am Ende des Tages sind wir auch Racer“, sagte James, der eine exaktere Prognose zur ersten Formel-E-Saison von Mercedes nicht abgeben wollte. Mehr zum Thema: Porsche stellt Formel-E-Auto vor

