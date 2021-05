Der Termin für das 24h-Rennen 2021 am Nürburgring rückt näher: Die 49. Ausgabe des Langstreckenklassikers verspricht wieder einmal Spannung rund um die Uhr. Wir haben alle Informationen zu den Tickets und zum Programm.

Nach dem Abschluss des Quali-Rennens steht der Termin für das 24h-Rennen 2021 am Nürburgring vor der Türe. Vom 3. bis zum 6. Juni heulen die Motoren in der Eifel besonders lang, wenn wieder verschiedene Rennserien und ab Samstag schließlich die GT3-Boliden einen Tag und eine Nacht ums Podium fahren. Während immer noch unklar ist, ob und wie viele Fans vor Ort dabei sein dürfen, wird RTL Nitro wie gewohnt das gesamte Rennen live übertragen. Auch auf der 24h-Homepage und auf Youtube ist das Spektakel zu sehen – als Stream. Neben dem Hauptrennen fahren auch die RCN Rundstrecken Challenge (Donnerstag), die Tourenwagen-Legenden (Donnerstag, Freitag, Samstag), die ADAC 24h-Classic (Donnerstag, Freitag) und die FIA WTCR (Donnerstag, Freitag, Samstag) im Rahmen des 24h-Rennens 2021 am Nürburgring. Mehr zum Thema: Coronavirus bedroht Motorsport

News DTM 2021: Kalender, Fahrer, Ergebnisse Wechselt Vettel in die DTM?

Der Nordschleifen-Rekord des Mercedes-AMG GT Black Series (2020) im Video:

Termin des 24h-Rennens 2021 am Nürburgring

Die Frage nach den Favorit:innen ist wie in jedem Jahr auch für das 24h-Rennen 2021 am Nürburgring kaum zu beantworten. Oder doch? Beim Quali-Rennen dominierten die beiden Porsche 911 GT3 R von Frikadelli Racing, gefolgt vom Audi R8 LMS GT3 vom Team Phoenix Racing. Aber auch die Mercedes-AMG GT3 Evo sowie der Vorjahressieger BMW M6 GT3 von Rowe Racing sind nicht zu unterschätzen. Das eng beieinanderliegende Feld des 24h-Rennens 2021 am Nürburgring wird von Exoten wie dem Ferrari 488 GT3 Evo 2020 des octane126-Teams und dem Lamborghini Huracán GT3 Evo des Hankook FFF Racing Teams bereichert. Wer am Ende die Oberhand behält, das werden wir beim Schwenk der Zielflagge am 6. Juni 2021 erfahren. Mehr zum Thema: Das ist die Strecke des 24h-Rennens am Nürburgring

News Le Mans: Sieger; Porsche & Termine 2021 Porsche startet mit Penske Le Mans

Tickets zum 24h-Rennen 2021 am Nürburgring