Eckdaten Bauzeitraum seit 2018 Aufbauarten Limousine / Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leistung 100 bis 136 PS Antriebsarten k.A. Getriebearten manuell / Automatik Kraftstoffarten Benzin / Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis k.A.

Der Kia Ceed (2018) steht in seiner dritten Generation in den Startlöchern. Aus Cee'd wird jetzt Ceed – was sich bei Technik und Motoren noch verändert, verraten wir hier! Dazu erste Informationen zum Preis!

Der Kia Ceed (2018) zeigt sich mit veränderter Optik und neuer Technik. Aller guten Dinge sind Drei – mit dem deutschen Volksmund haben die Koreaner zwar vielleicht keinen Vertrag, aber mit diesem Sprichwort können sie sich wahrscheinlich trotzdem anfreunden. Denn, wenn sie jetzt den modifizierten Ceed enthüllen, dann ist erstens aus einem ohnehin schon sehr ansehnlichen und aussichtsreichen Auto in der dritten Auflage ein richtig gutes Auto geworden. Zweitens wurde der Wagen in Frankfurt gezeichnet und entwickelt und sollte deshalb mit deutschen Sprichwörtern kein Problem haben. Und drittens misst sich der Ceed mit niemand anderem als dem deutschen Meister VW Golf. Doch so sehr die Koreaner bei der Entwicklung nach Wolfsburg geschielt haben mögen, hatten zumindest die Designer ein anderes Vorbild: Sie haben sich ihren Imageträger Stinger noch einmal angeschaut und viel vom sportlich-selbstbewussten Design auf den neuen Fünftürer übertragen. Etwas länger, deutlich breiter und ein wenig flacher als bisher steht der kommende Kia Ceed (2018) deshalb stolz und souverän auf dem Platz und lässt sich kaum mehr übersehen. Und wer sich über die ungewöhnliche Schreibweise wundert: Der in Europa produzierte Kia Ceed (2018) ist ausschließlich für den europäischen Markt gedacht, der Modellname "Ceed" steht demnach ab der dritten Generation für die europäische Union mit europäischem Design ("for the Community of Europe, with European Design"). Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Das sind die Motoren des Kia Ceed (2018)

Auch innen legen die Koreaner nach und möbeln den weiterhin in der Slowakei gebauten Kia Ceed (2018) gründlich auf. An den Golf mag er zwar noch nicht heranreichen und das digitale Kombiinstrument fehlt ihm auch. Doch vornehme Materialien und große Touchscreens machen einen schmucken Eindruck und das Komfortniveau ist wie immer überdurchschnittlich. Nicht umsonst gibt es nun zur Sitz- und Lenkradheizung auch kaum sichtbare Heizdrähte für die Frontscheibe. Ebenfalls kräftig aufgerüstet hat der Hersteller den Kia Ceed (2018) hinsichtlich der Assistenzsysteme: Neben der automatischen Abstandsregelung und den Warnern für Kreuzungen und Querverkehr gibt es zum ersten Mal bei einem Auto aus Korea auch eine aktive Spurführung mit Lenkeingriff und damit den ersten Schritt zum autonomen Fahren.

Preis: Vorgänger-Ceed ab 14.990 Euro

Unter der Haube gibt es ebenfalls viel Neues im Kia Ceed (2018). Zwar übernimmt der Autobauer den Einliter-Dreizylinder mit 120 PS aus dem Vorgänger. Doch für den bisherigen 1,6-Liter-Benziner kommt ein neues Triebwerk mit 1,4-Litern, das als Turbo 140 und als Sauger 100 PS leistet. Und obwohl schon alle Welt den Abgesang auf den Diesel anstimmt, hat Kia auch nochmal einen neuen Selbstzünder entwickelt. Der hat 1,6 Liter Hubraum und 115 oder 136 PS, kommt mit Rücksicht auf die strenge Euro 6D-Norm samt SCR-Katalysator und Partikelfilter und erreicht auch in der neuen Verbrauchnorm respektable Werte unter 110 g/km. Los geht es für den Kia Ceed (2018) im Juni mit dem neuen Fünftürer. Doch dabei soll es nicht bleiben. Eine Neuauflage für den Kombi ist gesetzt, ein Coupé im Stil des Schwestermodells Hyundai i30 Fastback gilt als höchst wahrscheinlich und eine SUV-Variante ist nicht ausgeschlossen. Schließlich hat Europa-Chef Michael Cole für den Ceed eine klare Mission: Das europäischste Auto im Modellprogramm soll in Europa bitte auch wieder an der Spitze der Statistik stehen. Und wenn er im Geist des Stinger nebenbei ein bisschen den Golf piekst, ist das auch kein Schaden.