Mit der Nightline Edition bietet Kia vier Sondermodelle an: Kia Sportage, Stonic, Ceed und Ceed Sportswagon. Das sind die Unterschiede zu den vorhandenen Versionen.

Die Nightline-Sondermodelle ziehen sich vor allem durch die verbrennende Kompaktklasse: Mit Kia Ceed und der Kombi-Variante Ceed Sportswagon spendiert man der südkoreanischen Golf-Alternative, dem Kompakt-SUV Kia Sportage und dem City-SUV Kia Stonic eine Sonderedition. Laut Hersteller ist die Nightline zwischen den Ausstattungsvarianten Vision und GT-Line einzuordnen. Wie der Name vermuten lässt, will die Sonderserie dunkel wirken – dazu umfasst sie neben anderen Felgendesigns und Lackvarianten auch hinten dunkel getönte Scheiben sowie schwarze Außenspiegel. Zur sonstigen Ausstattung gehören eine Anhängerkupplung und beim 1,5-l-Ceed ein Diffusor samt Sportauspuff. Innen sind eine induktive Smartphone-Ladestation sowie eine Vier-Kanal-Endstufe (teilweise in Kombination mit Subwoofer) zu finden. Außerdem umfasst die Nightline einen schwarzen Dachhimmel, der Kia Sportage kommt mit Glasschiebedach daher. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Nightline-Sondermodelle Kia Ceed (Sportswagon), Sportage & Stonic

Antriebsseitig gibt es die Nightline beim Kia Sportage in fünf verschiedenen Varianten und bei den anderen Modellen in jeweils dreien. Dabei handelt es sich jedoch beim Sportage um einen 1,6-l-Benziner mit verschiedenen Getrieben und Hybridierungsstufen, beim Stonic um einen 1,0er-Benziner. Im Kia Ceed und Ceed Sportswagon arbeiten jeweils hybridisierte 1,0-l- oder 1,5-l-Maschinen. Die Preise der Nightline fügen sich in Kias Mittelfeld ein. So gibt es den Kia Sportage ab 150 PS (110 kW) und 41.450 Euro, den Stonic ab 100 PS (74 kW) und 25.990 Euro, den Ceed ab 120 PS (88 kW) und 27.990 Euro sowie den Kia Ceed Sportswagon mit demselben Motor ab 29.390 Euro. Stand 16. Oktober 2023 ist die Nightline im Konfigurator lediglich für den Kia Stonic auswählbar.