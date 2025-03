Die Auswahl spannender Modelle ist in der Kompaktklasse riesig. Aus Korea schickt uns der Hyundai-Konzern den Kia Ceed, der auch gebraucht ein gutes Angebot ist.

Das Platzangebot kann sich selbst in der zweiten Reihe sehen lassen.

Positiv Gutes Platzangebot, breite Antriebs- und Ausstattungspalette, ausgewogenes Fahrwerk Negativ Etwas schwache Einstiegsbenziner, Apple CarPlay und Android Auto sind nicht serienmäßig

Kia Ceed gebraucht kaufen: Ratgeber

Lange war der VW Golf im Kompaktsegment nicht zu schlagen – auch aus einem Mangel an konkurrenzfähigen Alternativen. 2025 gibt es zahlreiche Konkurrenten von ähnlichem Kaliber, insbesondere aus Asien. Der Kia Ceed gehörte – gerade we­gen seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses – einst zu den ersten Autos, die den Golf überhaupt in einem Vergleichstest besiegen konnten. Die dritte Generation startete 2018 und ist als Gebrauchtwagen eine echte Überlegung.

In Sachen Ausstattung kann der Kia Ceed schon als Basismodell überzeugen. In der Edition 7, die beim Facelift der dritten Generation zwischen 2021 und 2023 als Basis angeboten wurde, sind bereits Tempomat, Klimaan­lage und sogar ein Stauassistent enthalten. Überhaupt verfügt der Ceed serienmäßig über eine ein­drucksvolle Sicherheitsausstat­tung samt aktivem Spurhalteas­sistenten mit Lenkeingriff oder eine Fernlichtautomatik. Nur die Smartphone-Kopplung via Apple CarPlay und Android Auto hat Kia den teureren Versionen (ab Vision) vorbehalten. Die Topausstattungen heißen Platinum, GT-Line und GT.

Viele Antriebe für den Kia Ceed

Anders als beim VW Golf lassen sich beim Kia Ceed keine Fahrwerksoptionen hinzubuchen. Fahrwerkseitig kommt der Ceed daher recht ausgewogen daher und ist weder auf der besonders komfortablen, noch auf der extrem sportlichen Seite zu finden. Im Alltag kommt man damit pri­ma zurecht, das dynamische Potenzial ist nur nicht riesig.

Auf Wunsch rollt der Kia Ceed mit Siebengang-Doppelkupp­lungsgetriebe vor – aber nur bei den Vierzylinder-Motoren (1.5 T-GDI und 1.6 T-GDI). Bei den Drei­zylindern (1.0 T-GDI) werden sechs Gänge per Hand geschaltet. Mit 100 bis 120 PS (74 bis 88 kW) bieten sie zwar aus­reichend Leistung für den Alltags­verkehr, doch auf der Autobahn oder bei sportlicher Fahrweise wünscht man sich schnell mehr Power und Drehfreude, zumal der etwas ruppig laufende Drei­zylinder keinen deutlich niedri­geren Verbrauch vorweisen kann. Im 1.6 T-GDI mit 204 PS (150 kW) findet man hingegen Turbo-typisches Drehmoment. Auch mit den Vierzylindern sind übrigens realistische Alltagsverbräuche von weniger als sechs Litern möglich. Der große Gebrauchtwagenmarkt wird vom Kombi Sportswagon dominiert, der nur geringfügig teurer, aber viel größer ist. Insgesamt gilt der Kia Ceed als zuverlässiger Gebrauchtwagen – siehe die GTÜ-Mängelstatistik in Bild 11 für Details.

Empfehlenswerte Antriebe für den Kia Ceed (2018) Modell 1.0 T-GDI 1.5 T-GDI 1.6 CRDi Zylinder/Ventile pro Z. 3/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 998 cm³ 1482 cm³ 1598 cm³ Leistung 74 kW/100 PS 118 kW/160 PS 100 kW/136 PS Drehmoment 172 Nm 253 Nm 280 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,5 l S 5,8 l S 4,2 l D Höchstgeschw. 183 km/h 210 km/h 200 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Kia Ceed

Modell 1.0 T-GDI 1.5 T-GDI 1.6 CRDi 2021 14.172 € / 45.000 km 14.649 € / 60.000 km 19.413 € / 75.000 km 2022 15.166 € / 30.000 km 16.888 € / 40.000 km 22.205 € / 50.000 km 2023 16.280 € / 15.000 km 18.681 € / 20.000 km 25.594 € / 25.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: September 2024