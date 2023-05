Das Elektro-SUV Jeep Avenger feiert 2023 seinen Marktstart und bildet der Auftakt einer ganzen Reihe an Elektro-Jeep. Wir nennen den Preis für die 1st Edition und die maximale Reichweite.

Das kleine Elektro-SUV Jeep Avenger kommt 2023 in den Handel. Die zum Marktstart erhältliche 1st Edition startet bei einem Preis von 39.900 Euro (Stand: Dezember 2022). Als Basis für den kleinen Jeep dient wohl die eCMP2-Plattform. Die CMP (Common Modular Platform) stammt aus PSA-Zeiten und hat bereits mehrfach bewiesen, wie schnell und kostengünstig ein neues Auto auf den Markt gebracht werden kann. Der 400-Volt-E-Motor an der Vorderachse des Jeep Avenger (2023) in der 1st Edition leistet 115 kW (156 PS) und schafft 260 Newtonmeter. Der Akku fasst 54 kWh und sorgt für eine kombinierte WLTP-Reichweite von 392 Kilometer. Die maximale Ladeleistung mit Gleichstrom ist bei 100 kW erreicht. Das verschafft dem Avenger an einer Schnellladesäule in drei Minuten eine Reichweite von 30 Kilometern. Von 20 auf 80 Prozent ist der Akku in 24 Minuten geladen. An einer 11-kW-Wallbox dauert eine Aufladung rund 5,5 Stunden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Jeep Avenger (2023) im Fahrbericht (Video):

Preis des Jeep Avenger (2023) noch unbekannt: Das ist die Reichweite

Der Jeep Avenger (2023) bleibt optisch der Marke treu. Wie gehabt zieren sieben Kühlerschlitze – für den batterieelektrischen Jeep aber nur angedeutet – die bullige Front. Vorne wie hinten zeichnet sich ein Unterfahrschutz ab. In der Seitenansicht wirkt das SUV mit in der C-Säule integrierten Türgriffen und einem leicht abfallenden Heck samt großem Dachkantenspoiler unerwartet grazil. Ein Zeichen für die europäische Herkunft? Der Jeep Avenger wird jedenfalls ab 2023 im polnischen Tichy vom Band laufen. Kommen wir zur Größe: Der kleine Jeep wird unterhalb des Jeep Renegade (4,24 Meter) angesiedelt, und misst 4,08 Meter in der Länge. Bestellungen nimmt Jeep seit dem 17. Oktober entgegen. Der zum Marktstart erhältlichen 1st Edition folgt später eine Allradversion. Alle Versionen verfügen über ein Selec Terrain-System mit den Fahrmodi Normal, Eco, Sport, Snow, Mud und Sand sowie einen Bergabfahr-Assistenten. Die Bodenfreiheit liegt bei 200 Millimeter, die Böschungswinkel bei 20 Grand vorn und 32 Grad hinten. Auch interessant: Das ist das Jeep Renegade Facelift

