Irmscher macht Custom zum Tuning-Camper

Irmscher tunt den Ford Tourneo Custom zum neongrünen Camper namens Irmscher Custom "Sprit". Mit dieser Ausstattung soll sich der Tuning-Van abheben.

Als Van für bis zu neun Personen bietet der Ford Tourneo Custom die ideale Basis für einen Camperausbau. Das hat sich auch der Traditions-Veredler Irmscher gedacht und den Van zum Irmscher Custom "Spirit" getunt, einem Campervan im Sportlerdress. Noch ist zwar alles nur ein Konzept, doch die Köpfe bei Irmscher rauchen bereits, denn womöglich kommt der neue Umbau namens Irmscher Custom "Spirit" bald als Sondermodell auf den Markt. Einzeln sind die Anbauteile allerdings schon erhältlich, um aus dem Ford einen Irmscher zu machen. Doch was genau hat die Tuningschmiede hier überhaupt zusammengestellt?

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ford Explorer Elektro (2024) im Fahrbericht (Video):

Die Anbauteile des Irmscher Custom "Spirit"

Unübersehbar ist natürlich die neue Farbgebung in einem Neonton, der sich zwischen gelb und grün bewegt, kombiniert mit Flächen in Anthrazit. Um die Campingfreuden auch in unwegsamerem Terrain genießen zu können, hat Irmscher den Custom höher gelegt. Und weil es hier immer noch um astreines Tuning geht, hat der "Spirit" auch breitere Backen. Typisch Irmscher darf auch der Frontspoiler nicht fehlen und auch ovale Trittrohre erhält der Van. Der Heckschürzenansatz verlängert optisch die Seitenlinie. Für die vollends durchgetunte Erscheinung sitzt ein Heckspoiler an der Dachkante und soll die Aerodynamik des Kastenautos verbessern. Offroad-Pneus auf 18-Zoll-Felgen mit Cross Star Design ist in schwarz mit Farbapplikationen runden den Umbau ab. Optional bietet Irmscher auch das Heli Star Design in Schwarz oder glanzpoliert an.

Auch interessant:

Ford Tourneo Custom wird zum Tuning-Campervan

Kommen wir zum eigentlichen Clou der Geschichte, dem Innenraum, der dank Irmscher zum Zuhause tuningbegeistertet Campingfans wird. Hier finden von Bett über Küche bis hin zur Dusche alle Annehmlichkeiten für ein gelungenes Campingabenteuer Platz. Möglich macht das die Irmscher I Box, die sich relativ schnell und unkompliziert ein- und ausbauen lassen soll, modular aufgebaut ist und Module nach Belieben bestückt werden können.

Unsere Produkttipps fürs Camping:



Den Antrieb des Ford Tourneo Custom hat Irmscher nicht angefasst. Hier bleibt also alles beim alten und der Van fährt mit EcoBlue-Dieselmotoren von 136 PS (100 kW), 150 PS (110 kW) und 170 PS (125 kW), als Plug-in-Hybridversion (PHEV) mit 233 PS (171 kW) oder rein elektrisch mit 160 kW (218 PS) bis zu 325 km weit ohne Ladestopp. Serienmäßig sind Assistenzsysteme wie eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, ein Rückfahr-Notbremsassistent und eine 360-Grad-Kamera an Bord.