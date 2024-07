Der Camperausbau ohne Bauen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Zusammengefaltet, ist die Box so kompakt, dass sie in jeden marktüblichen Van reinpasst.

Die offene Heckklappe wird mittels Karabiner und Zeltschnüren gesichert. Passgenaue Platten rund um die Box zur Abdichtung in der Kofferraumöffnung werden ebenfalls mit Schnüren verzurrt.

Nicht immer haben Campingfans die Möglichkeit, den eigenen Van als Camper auszubauen. Für die einfache Verwandlung in eine rollende Unterkunft bietet Ebicos eine Schlafbox an, die das Heck erweitert. Das ist der Preis und so funktioniert sie.

Preis: Campingbox von Ebicos mit Bett für 5950 Euro

Wohnmobile oder Campervans sind teuer, selbst ausbauen etwas günstiger, aber nicht für jeden Campingfan eine Option – sei es aus Platzmangel für die Arbeiten, dem fehlenden handwerklichen Geschick oder aufgrund des Bedarfs, den Van auch noch anders nutzen zu können. Wer trotzdem gerne Campingurlaub mit dem eigenen Van machen möchte, kann auf eine schnelle und vergleichsweise preisgünstige Lösung zurückgreifen: das Ebicos Van-Ausbaumodul "Happy Dreamer". Der auf rund 130 x 120 x 30 cm zusammenklappbare Kasten erweitert den Van um eine Schlafbox und kostet 5950 Euro (Stand: Juli 2024). Das Modul lässt sich ohne Werkzeug ein- und ausbauen, sodass das Fahrzeug bei Bedarf auch weiterhin als normaler Van nutzbar bleibt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Kauf eines Wohnmobils​ im Video:

Dank Schlafmodul im Van flexibel bleiben

Auch der Aufbau der Campingbox von Ebicos auf dem Campingplatz benötigt kein Werkzeug. Für mehr Stabilität wird ein Kunststofffuß unter das Heck des Vans platziert. Anschließend öffnet man die Heckklappe und schiebt die Box einige Zentimeter nach draußen, bis sich die beiden Füße arretieren lassen. Die offene Heckklappe wird mittels Karabiner und Zeltschnüren gesichert. Passgenaue Platten rund um die Box zur Abdichtung in der Kofferraumöffnung werden ebenfalls mit Schnüren verzurrt. So soll die Campingbox auch bei schlechtem Wetter dicht halten.

Foto: Ebicos

Das Untergestell des Bettes lässt sich aus stabilen Verbundholz-Elementen zusammenstecken, die Stangen für den Lattenrost sind aus Glasfaser gefertigt. Die Matratze füllt die gesamte Länge und Breite der Box, im breiteren Innenraum ergänzen kleinere Matratzenelemente die Liegefläche. An der Rückwand des Schlafmoduls befindet sich ein klappbares Fenster aus Kunststoff. Die Maße der Box richten sich dabei nach dem Fahrzeugmodell. Die Liste des Herstellers umfasst dabei eine Vielzahl von Modellen: von VW T5, T6 und T7, ID. Buzz Cargo oder Caddy über Vans von Citroën, Opel, Mercedes oder Peugeot bis hin zu Renault und Toyota ist alles dabei.

Unsere Produkttipps fürs Camping:

Ähnliche Wohnmobile:

Küchenbox als erweiterte Ausstattung

Erweitern lässt sich die Ausstattung des eigenen Vans zusätzlich mit der Ebicos-Küchenbox. Das Modul mit dem Namen "Happy Cook" kostet 1195 Euro (Stand: Juli 2024), misst 100 x 41 x 33 cm und beinhaltet eine kleine Spüle samt Platz für Frisch- und Abwasserkanister sowie Platz für einen Camping-Gaskocher. Seitlich lässt sich die Box um eine Arbeitsfläche erweitern. Das Küchenmodul kann entweder auf vier Beinen frei stehen oder man platziert es im Eingang des Vans und nutzt neben zwei Stützen außerhalb des Wagens den Fahrzeugboden als Stehfläche.