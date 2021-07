Was Ende der 1970er-Jahre mit Kadett C, Manta B/Ascona A und Rekord E als "Weiße Flotte" bekannt wurde feiert mit Corsa, Mokka und Zafira sein Revival. >> Mehr zum Thema Tuning

Opel-Veredler Irmscher hat mit dem Opel Zafira Life die "Weiße Flotte" wiederbelebt. Außerdem gibte es auf Basis des Zafira Life ein stylisches Campingmobil, den Irmscher Zafira is3 "Free", oder einen Freizeitsportler, den Irmscher Zafira is3 "Sportiv".

Wer den Namen Irmscher hört, der denkt eher an Manta, Motorsport und Tuning, aber nicht an Camping-Urlaub im Opel Zafira. Doch neben Rundum-Veredelungen von Opel-, Peugeot- und Kia-Modellen und dem Handel mit klassischen Autos hat Irmscher unter dem Label "Van Systems" zudem Teil- sowie Komplettausbauten für Vans im Programm. Ganz neu ist der Irmscher Zafira is3 "Free" auf Basis des 4,96 Meter langen Opel Zafira Life (Größe M) – ein cooles Campingmobil, in dem bis zu vier Personen sitzen und auch schlafen können. Genau wie der Irmscher Zafira is3 "Sportiv" ist der "Free" außen sportlich. Innen gibt's im "Free" eine vollwertige Küchenzeile mit reichlich Stauraum und zwei Sitzplätzen. Dank des modularen Bodensystems mit Längsschienen kann man die Sitzbank zum Doppelbett umklappen. Eine Etage höher bietet der is3 "Free" zwei weitere Schlafplätze, wenn man das große Aufstelldach ausklappt. Für die volle Camping-Tauglichkeit sind auf der Fahrerseite außen zwei Stromanschlüsse installiert und auf der Beifahrerseite ein ausziehbares Vorzelt. Mehr zum Thema: Opel Astra F von Irmscher

Irmscher Zafira is3 "Free": Opel Zafira als Tuning-Camper

Den optischen Unterschied vom Irmscher Zafira is3 "Free" zum Opel Zafira Life macht ein Karosseriekit (1995 Euro samt Umbau) mit tiefer Frontschürze, Kühlergrill im typischen Irmscher-Wabenlook, farblich abgesetzten, akzentuierten Seitenschwellern und Dachspoiler. Dynamisch gestylte, diamantpolierte 18-Zoll-Räder im Heli Star-Design (1699 Euro) füllen die Radhäuser dank Tieferlegung um 30 Millimeter (Federnsatz: 349 Euro) noch effektiver aus und runden das Tuning ab. Unter der Haube wurde ebenfalls nachgeholfen: Per Software-Optimierung (495 Euro) steigt die Leistung des Top-Turbodiesels von 177 auf 200 PS. Mit 435 Newtonmeter Drehmoment steht auch mehr Durchzugskraft zur Verfügung. Für die kleineren Motorisierungen hat Irmscher ebenfalls eigens entwickelte Leistungssteigerungen im Angebot. Zudem sind alle Teile auch für die baugleichen Peugeot Traveller und Citroën Spacetourer verfügbar.

Irmscher Zafira is3 "Sportiv": Opel Zafira im Tuning-Gewand

Wer schon einen der Vans besitzt, kann alles nachträglich bei einem der 50 Irmscher-Partner in Deutschland umbauen lassen. Übrigens: Legt man mehr Wert auf Sitz- denn auf Schlafplätze, kann man sich auch die Irmscher "Multifunktions i-Box" (4280 Euro) im Kofferraum installieren lassen. Sie macht auch den Imscher Zafira is3 "Sportiv" zum Camper, der zusätzlich zum Tuning-Paket auf 19-Zoll-Felgen steht und somit noch sportlicher daherkommt. Die "Multifunktions i-Box" ist eine Art Einbauschrank und für Vans vieler Marken verfügbar. Sie bietet eine kleine Küche mit Kochfeld, Kühlschrank und Spüle sowie Ablagen und Fächer für Geschirr, Besteck und alles, was man so fürs Camping braucht – bei geöffneter Heckklappe alles auf verschiedenen Ebenen nach hinten ausziehbar. Die Oberseite der Box dient obendrein als Bett für zwei Personen.

Irmscher Zafira als Teil der neuen "Weißen Flotte"

Mit der Neuauflage der "Weißen Flotte" von Irmscher im Juni 2021, die Ende der 1970er-Jahre aus Opel Kadett C, Opel Manta B/Ascona B und Opel Rekord E bestand, erhält auch der Zafira Life ein neues Tuning-Outfit. Er bildet mit Opel Corsa und Opel Mokka die neue "Weiße Flotte" und kommt mit neuer Frontspoilerlippe, Seitenschweller, Heckschürze sowie Dachspoiler und 20-Zoll-Felgen im Heli Star-Design mit Rotoren-Optik daher. Der Irmscher iRS Nabendeckel im Zentralverschluss-Look verbindet alle drei Fahrzeuge der neuen "Weißen Flotte". Der Tuning-Zafira liegt 30 Millimeter tiefer als seine Serienkollege und zeigt im Fahrverhalten dank überarbeitetm Fahrwerk nun mehr Sportlichkeit. Dazu passt der von 177 auf 200 PS erstarkte Motor im Irmscher Zafira. Wer will, bekommt auch die elektrische Variante im weißen Tuning-Design. Im Innenraum legt Irmscher neue Fußmatten aus und montiert passende Einstiegsleisten. Zusätzlich können Kund:innen individuelle Leder-Ausstattungspakete bestellen.

Die "Weiße Flotte" von Irmscher: Was früher Opel Kadett C, Opel Manta B/Ascona B und Opel Rekord E waren, sind heute Opel Mokka, Opel Zafira und Opel Corsa. Foto: Irmscher