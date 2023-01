Der Fendt Bianco Selection 550 SKM vertritt im Test nicht nur schwäbische Qualitätsmaßstäbe überzeugend, sondern ist auch ein Familien-Hochkaräter.

Zum Test des Fendt Bianco Selection 550 SKM sollte man zumindest eines wissen: Bei der Traditionsmarke steht Qualität an erster Stelle. Spontane Innovationssprünge und schnelllebige Ausstattungswechsel sind dagegen keine Sache des im schwäbischen Mertingen ansässigen Wohnwagen-Herstellers. Stattdessen setzt man bei Fendt auf konsequente Evolution, gut gepflegtes Know-how und einsatznahe Konzeptionen, Materialien und Umsetzung. Soweit die verheißungsvolle Theorie. Ob sich dieses Image auch nachvollziehbar in der Praxis erleben lässt, soll der Test des Fendt Bianco Selection 550 SKM zeigen: Unter dem Oberbegriff "Bianco" bietet Fendt eine vielseitige und moderne Caravan-Mittelklasse an. "Selection" steht neben der ebenfalls erhältlichen "Activ"-Linie für eine preislich attraktivere Ausstattungsphilosophie, die "550" markiert den größten Aufbau, und das Kürzel "SKM" deutet auf den Grundriss mit Elternbett im Bug, Sitzgruppe in der Fahrzeugmitte und vor allem dem Kinderstockbett im Heck hin. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fendt Bianco Selection 550 SKM im Test

Von außen ist der mit 27.490 Euro (Stand: Februar 2022) vertretbar eingepreiste Fendt Bianco Selection 550 SKM schnell erklärt: Die traditionelle Hammerschlag-Alu-Haut des Caravans ist nicht besonders innovativ, aber ein keineswegs altbackener und gut eingeführter Standard, und die Heckschürze mit automotiven Leuchten und sportlichem Design lässt den Wohnwagen durchaus modern und ansprechend dastehen. Das Dach ist erst gegen einen Aufpreis von 819 Euro in hagelfester Alu-Fiber-Bauweise zu haben, eine Thule-Markise gibt es für knapp 1600 Euro. Aufgelastet werden kann der Bianco bis auf zwei Tonnen. Inklusive der dann fälligen Alu-Räder kostet das bis zu 930 Euro. Weitere 989 Euro sind für die Stabilisierungs-Vorrichtung Al-Ko Trailer Control fällig. Serienmäßig ist ansonsten aber eine sinnvolle Rundum-Glücklich-Ausstattung – dass Fendt seine Caravans in klassischer Holz-Sandwich-Bauweise fertigt und auf modernere Materialien verzichtet, ist bei der augenscheinlich hervorragenden Verarbeitung des Fendt Bianco Selection 550 SKM und den gewährten Garantien kein wirklicher Nachteil, wie der Test zeigt.

Fendt Bianco Selection 550 SKM: Der Grundriss passt

Im Wohnraum des Fendt Bianco Selection 550 SKM kann sich dieser Eindruck von unaufgeregter Qualität dann richtig zementieren: Der Möbelbau ist bemerkenswert gut, Beschläge, Auszüge, Griffe und Scharniere sitzen satt und funktionieren in unserem Test geschmeidig, Oberflächen sowie Materialien können sich sehen lassen, die Sitzpolster und Matratzen gehören zur fühlbar hochwertigen Sorte. Die Beleuchtung des Bianco Selection ist funktional und gemütlich, die Verteilung von Steckdosen und Lichtschaltern gelungen. Links des Einstiegs findet sich das Kinderstockbett samt zugeordnetem Schrank, geradeaus die für vier bis vier-"einhalb" Familienmitglieder gut passende Mittensitzgruppe. Bei abgesenkter Tischplatte – einfach den Standfuß kürzer klicken und in die untere Tischplatten-Führungsleiste an der Wand wechseln – entsteht hier geschwind eine weitere Schlafgelegenheit. Für leidenschaftliche Hobbyköche ist der Fendt Bianco Selection 550 SKM nichts, die kompakte und funktionale Küchenzeile taugt aber hervorragend zur Versorgung einer Familie: gute Kühlschrankgröße, ausreichend Arbeitsfläche und dazu ein praxisnahes Arrangement aus Kocher, Spüle sowie ausreichendem Stauraum.

Bugbett mit Kletterpflicht im Bianco Selection 550 SKM

Die Führungsleiste im Dach deutet es an: Eine flexible Schiebetür trennt bei Bedarf den Wohnraum vom Elternschlafzimmer samt Bad ab. Die Waschnische des Fendt Bianco Selection 550 SKM ist dabei frei zugänglich, nur der Toilettenraum ist mit einer festen Tür verschließbar. Für 485 Euro Aufpreis liefert Fendt hier eine Duschvorrichtung samt Vorhang, die Duschwanne ist in der Toilette bereits serienmäßig. Jedoch sollten sich Campingplatz-Waschraum-Verächtende beim Wählen der Dusch-Option unbedingt auch den größeren 45-Liter-Frischwassertank (268 Euro) anlachen, da die im Caravan serienmäßigen 25 Liter Frischwasser für eine ganze Familie in unserem Test dann doch etwas knapp kalkuliert sind. Je nach Komfort-Präferenz könnte dieses Urteil auch für das 2,00 x 1,40 Meter große Elternbett im Bug angemahnt werden, zum Familien-Konzept des Fendt Bianco Selection 550 SKM passt das Bett aber perfekt: Caravan-Freund:innen mit Kindern dürften in aller Regel noch so beweglich sein, dass sie selbst der Krabbel-Einstieg zum Schlafplatz am Fenster abschrecken wird. Einzelbetten für besonders ungestörten Schlaf haben in dieser Zielgruppe ebenfalls keinen besonders hohen Stellenwert. Dass die dicke Matratze dann aber wieder flauschigen Schlafkomfort bietet, ist typisch Fendt – gespart wird nur, wenn es passt. Ansonsten gibt dieser famose Wohnwagen definitiv Vollgas.

Technische Daten des Fendt Bianco Selection 550 SKM