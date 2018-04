Der Genesis G80 – in Deutschland wird er noch unter dem Namen Hyundai Genesis verkauft – ist ein Modell der Oberklasse und tritt hier gegen etablierte Premiummarken wie Audi, BMW oder Mercedes an. Der Genesis G80 ist mit großvolumigen V6- und V8-Motoren, wahlweise Heck- oder Allradantrieb und standardmäßig mit einer Achtgang-Automatik erhältlich. Die Leistung rangiert je nach Markt zwischen 282 und 426 PS, der Preis in Deutschland startet ab rund 65.000 Euro.