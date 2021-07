Ford Mustang Mach-E: Kommentar (Pro/Contra)

Ford hat sein erstes Elektroauto Ford Mustang Mach-E genannt – genial oder voll daneben? Darüber diskutieren AUTO ZEITUNG-Redakteur Alexander Koch und Volontärin Victoria Zippmann. Pro & Contra im Kommentar!

Alexander Koch findet: "Der Ford Mustang Mach-E ist ein genialer Schachzug!"

Okay, mit meiner Meinung mache ich mich jetzt wohl unbeliebt: bei eingefleischten Mustang-Fans wie auch bei leidenschaftlichen E-Auto-Gegnern. Trotzdem, ganz gleich wie man den Ford Mustang Mach-E als Auto finden mag, wie man zu SUV im Allgemeinen und zum Elektroantrieb im Speziellen steht: Der Schachzug, seinem ersten E-Fahrzeug den Namen eines der ikonischsten Autos der Welt zu geben, ist schlicht genial. Woran stören sich all die Gegner von E-Autos noch gleich? Genau, an der Emotionslosigkeit. Im Design, im Sound und letztlich auch im Namen. Während andere Hersteller auf Wortneuschöpfungen wie ID., EQ oder schlicht i setzen und damit die Langeweile verwalten, haut Ford auf den Putz. Der Name Mustang weckt Begehrlichkeiten. Sofort kommt einem eine kurvige Landstraße im Sinn, bei Sonnenuntergang, und das Gefühl von Freiheit. Auch das Design hebt sich vom E-Auto-Einerlei ab. Nicht der krampfhafte Versuch, das Attribut Umweltbewusstsein ins Blech zu drücken, sondern klare Mustang-Reminiszenzen. Und wenn noch das Fahrgefühl dem Design in nichts nachsteht, wird das E-SUV zweifellos seine Fans finden. Sorry, Petrolheads!

Ford Mustang Mach-E im Video:

Victoria Zippmann: "Der Name Mustang Mach-E ist reines Marketing"