Nach dem Fiat 500L Facelift 2017 erhält der Van 2021 eine erneute Modellpflege: Erhältlich ist er nun als Cult, Cross und Sport. AUTO ZEITUNG hat den Preis.



Das Fiat 500L Facelift (2017) ist eine erfrischende Abwechslung unter den kompakten Vans: Damit das auch in Zukunft so bleibt, gönnen ihm die Italiener:innen eine Modellpflege zum Preis ab 18.690 (Stand: Februar 2021). Allein sein traditionsreicher Name und einige Designanleihen an den kleinen Cinquecento sicherten ihm so manchen Sympathiepunkt. Als Motorisierungen stehen ein 1,4-Liter-Benziner sowie ein 1,3-Liter-Diesel zur Verfügung, die jeweils 95 PS leisten. Ersterer verfügt über ein Sechsgangschaltgetriebe, während Letzterer optional mit einer automatisierten Fünfgang-Schaltung (Dualogic) bestellbar ist. Mehr zum Thema: Der Fiat 500L im Fahrbericht

Der Fiat 500 (2020) im Video:

Preis: 500L Facelift (2017) als Cult, Cross & Sport