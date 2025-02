Während sich Motoren und Abgasanlage eher unauffällig verhalten, stellt die GTÜ bei der Hauptuntersuchung die meisten Mängel an Aufhängungstei­len, Bremsen oder Elektrik fest. Die häufigsten Mängel: Scheinwerfereinstellung, Spurstangenköpfe der Lenkung ausgeschlagen, Bremsbeläge verschlissen, mangelhaftes Tragbild an Bremsscheiben

Der jahrelange SUV-Boom ging auch an den Kleinwagen nicht vorbei. Beispielsweise der Fiat 500X bringt die Vorzüge des höheren Aufbaus und mehr Bodenfreiheit ins erschwingliche Kleinwagen-Segment. Ein Ratgeber zum Gebrauchtkauf!

Positiv Gutes Preis-Leistung-Verhältnis, günstiger Unterhalt, schickes Design, gute Ausstattung Negativ Kleiner Kofferraum, nicht sehr geräumig, kleinere Federungsschwächen

Fiat 500X gebraucht kaufen: Attraktive Preise

Während die klassischen Kleinwagen so langsam aussterben, haben Mini-SUV und -Crossover wie der Fiat 500X das Zepter der Erschwinglichkeit übernommen. Waren sie in der Vergangenheit neu noch für weniger als 20.000 Euro erhältlich, sind sie heute interessante Ge­brauchtwagen – denn neu haben sich die Preise längst unver­schämt verteuert. Der Nachfolger des Fiat 500X – der Fiat 600 – kos­tet mittlerweile mindestens 25.490 Euro (Stand: Februar 2025). Da­für kann man gleich zwei top erhaltene Fünfjährige in besserer Ausstattung kaufen. Wobei der schi­cke Italiener nie wirklich spärlich ausgestattet war: Alu-Räder und Klimaanlage sind beim Fiat 500X Facelift ab 2018 immer Standard. Zudem macht der Innenraum des Fiat mit seinen lackierten Flächen und der etwas verspielten Schalter­anordnung durchaus etwas her.

Raumangebot nicht optimal genutzt

Obwohl der Fiat 500X mit gut 4,27 m Außenlänge deutlich größer ist als etwa ein zehn Zentimeter kürzerer Seat Arona, bietet er nicht mehr Platz – ein wichtiges Detail, das es beim Gebrauchtwagen-Kauf zu beachten gilt. Im Gegenteil: Mit dem schmalen Cockpit, der mangelnden Kopf­freiheit in der zweiten Reihe und dem deutlich kleineren Koffer­raum muss man leben. Kleinere Abstriche muss man auch beim Fahrkomfort machen. Besonders bei langsamer Fahrt ist sein Aufbau ständig in Bewegung – ein Zustand, der sich erst mit zunehmender Beladung oder höherer Geschwindigkeit bessert.

Sparsame Benziner, langstreckentaugliche Diesel – je nach Motor kein Schnäppchen mehr

Beim Fiat 500X dominieren die aufgeladenen Dreizylinder-Motoren den Gebrauchtwagen­markt, wobei die 1,0-l-Maschinen mit guten Fahrleistungen und relativ niedrigen Verbräuchen einen tüchtigen Job machen. In Erwägung ziehen kann man auch den Multijet-Diesel: Ihn gab es mit 1,3, 1,6 oder 2,0 l Hubraum zwischen 95 und 150 PS (70 und 110 kW). Das Triebwerk macht aus dem Fiat 500X einen echten Langstrecken-Rei­sewagen mit wenig Verbrauch sowie sattem Antritt.

So ausgerüs­tet wird der Fiat allerdings nicht gerade zum Schnäppchen. Selbst Exemplare von 2018 mit ak­zeptabler Laufleistung und guter Ausstattung werden nicht unter 15.000 Euro gehandelt.

Empfehlenswerte Antriebe für den Fiat 500X (2018) Modell 1.0 GSE/Firefly 1.3 GSE/Firefly 1.6 Multijet Zylinder/Ventile pro Z. 3/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 999 cm³ 1332 cm³ 1598 cm³ Leistung 88 kW/120 PS 111 kW/150 PS 88 kW/120 PS Drehmoment 190 Nm 270 Nm 320 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,9 l S 6,4 l S 5,1 l D Höchstgeschw. 188 km/h 196 km/h 187 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Fiat 500X (2018)

Modell 1.0 GSE/Firefly 1.3 GSE/Firefly 1.6 Multijet 2018 14.017 € / 65.000 km 14.495 € / 65.000 km 15.742 € / 65.000 km 2019 14.903€ / 55.000 km 15.894 € / 55.000 km 17.559 € / 55.000 km 2020 16.504 € / 45.000 km 16.786 € / 45.000 km 19.961 € / 45.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Februar 2025