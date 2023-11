Der Einbau einer Alarmanlage in ein Fahrrad ist eine effektive Möglichkeit, das Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Eine Fahrrad-Alarmanlage bietet neben einem Fahrradschloss eine zusätzliche Sicherheitsebene und schreckt potenzielle Diebe ab. Dieser Schutz kann das Fahrradfahren in der Stadt erheblich verbessern. Top-Produkte im Check.

Insgesamt ist eine Fahrrad-Alarmanlage eine wirksame Methode, um das Risiko des Fahrraddiebstahls zu minimieren und die Sicherheit Ihres Fahrrads zu erhöhen.

Alarmanlagen für das Fahrrad – unsere Empfehlungen

Eine Alarmanlage schützt wertvolle Fahrräder vor Diebstahl. Die besten Alarmanlagen zeigen wir in der Übersicht:

M-Wave Bike-Alarm Watchdog

Unsere erste Empfehlung ist der Fahrrad-Alarm von M-Wave. Die Alarmanlage verfügt über eine einstellbare Sensibilität und eine automatische Alarmierung durch einen Bewegungssensor. Sobald also das Fahrrad bewegt wird, ertönt der Alarm dann mit einer Lautstärke von 120 Dezibel. Um ihn wieder auszuschalten, ist ein dreistelliger Code notwendig. Passend für Sattelstützen in der Größe von 25,4 bis 31,6 Millimetern. Kund:innen loben vor allem die gute Verarbeitung der Alarmanlage.



Labeltape Anti-Diebstahl-Alarmanlage

Dieser drahtlose Fahrrad-Diebstahlalarm von Labeltape (110 dB) verfügt über eine Drei-Positionen-Sensortechnologie. Zudem gibt es sieben wählbare Empfindlichkeitsstufen. Einmal ausgelöst, soll der Alarm eine Abschreckung für Fahrraddiebe sein. Die Lithiumbatterie sollte vor der Inbetriebnahme vollständig geladen werden, um eine problemlose Nutzung zu gewährleisten. Mithilfe einer praktischen Suchfunktion lässt sich das Fahrrad dank eines Tons auch auf einem vollen Fahrrad-Parkplatz finden. Die Alarmanlage wird mit einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert.



Labeltape Drahtlos Alarmanlage

Ebenfalls vom Hersteller Labeltape kommt ein Sicherheitssystem, das Rücklicht und Alarmanlage vereint. Wie beim anderen Modell von Labeltape kann der Alarm auch hier auf Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Ein Schütteln des Fahrrads löst dann den an der Stange montierten Alarm aus. Dank der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Alarmanlage scharf stellen und deaktivieren. Die Alarmanlage kann stets am Fahrradrahmen befestigt bleiben, denn sie ist wasserdicht.



Knog Scout Fahrrad-Alarmanlage und Ortung

Etwas höher im Preis angesiedelt ist die Fahrrad-Alarmanlage (85 dB) der Marke Knog. Dafür verfügt das Alarmsystem zusätzlich auch über eine appgesteuerte Ortungsfunktion. Zudem wird beim Auslösen des Alarms eine Nachricht ans Smartphone gesendet. Die App bietet auch weitere Funktionen, zum Beispiel das Einstellen der Empfindlichkeit oder die Auswahl verschiedener Alarmtöne. Zudem ist die Alarmanlage wasserdicht.



OLYMPIA Alarm-Kabelschloss

Der Hersteller Olympia verspricht mit seinem Alarm-Kabelschloss (100 dB) gleich doppelten Diebstahlschutz. Denn die Alarmanlage bietet ein robustes Schloss und Alarmfunktion in einem. Das Stahldrahtschloss mit integriertem Berührungssensor und Alarm-Sirene ist flexibel, stabil und unterscheidet sich nicht von herkömmlichen Kabelschlössern für das Fahrrad. Der witterungsbeständige Stahldraht mit Kunststoffummantelung ist zudem wasserdicht und beugt Rost und Korrosion vor.



Switchalarde Diebstahlschutz-System

Diese Fahrrad-Alarmanlage (110 dB) wird durch einen 3D-Bewegungssensor ausgelöst. Der Alarm lässt sich in drei Lautstärke-Stufen einstellen. Außerdem lässt sich die Empfindlichkeit in sieben verschiedenen Stufen einstellen. Ebenfalls praktisch: Die Fahrradortungsfunktion, mit der das Fahrrad einfach zu finden ist. Die Alarmanlage ist darüber hinaus wasserdicht und witterungsbeständig.



ABUS Alarmbox

Ebenfalls eine Empfehlung wert ist die Alarmbox von Abus (100 dB). Nachdem der Alarm aktiviert wurde, reicht laut Hersteller bereits eine kleine Erschütterung, um einen 15-sekündigen Alarm auszulösen. Wird die Box dann noch weiter bewegt, ertönt der Alarm erneut. Leider gibt es zur Aktivierung hier keine Fernbedienung. Stattdessen kann der Alarm per Knopfdruck aktiviert und mit einem passenden Schlüssel wieder deaktiviert werden.



Mengshen Diebstahlsicherung

Nicht nur für Fahrräder und Motorräder, sondern auch für E-Bikes, Motorroller, Türen und Fenster ist die Mengshen Alarmanlage (113 dB) geeignet. Die Lautstärke sowie die Empfindlichkeit sind über eine praktische Fernbedienung einstellbar. Der Alarm wird durch Vibration und Bewegung ausgelöst. Auf der Rückseite des Alarms befinden sich auch Installationslöcher und Schnittstellen, sodass der Alarm sehr einfach am Fahrrad oder auch Motorrad installiert werden kann.



Wie funktioniert eine Fahrrad-Alarmanlage?

Eine Fahrrad-Alarmanlage funktioniert meistens durch Erfassung von ungewollten Bewegungen oder Vibrationen am Fahrrad. Die Alarmanlage ist mit Sensoren ausgestattet, die Vibrationen oder Bewegungen am Fahrrad wahrnehmen. Wenn die Sensoren ungewöhnliche Bewegungen oder Vibrationen registrieren, wird ein lauter Alarm ausgelöst. Dieser kann in Form von lauten Tönen, Blinklichtern oder sogar Benachrichtigungen auf das Smartphone des Besitzers erfolgen. Meistens ist die Lautstärke und Empfindlichkeit des Alarms ebenfalls flexibel einstellbar. Dies erfolgt in der Regel über eine Fernbedienung oder über Knöpfe am Alarm selbst. Somit ist eine Alarmanlage für das Fahrrad ein zuverlässiger Diebstahlschutz.

Welche Vorteile bietet eine Fahrrad-Alarmanlage?

Die offensichtlichste Funktion einer Fahrrad-Alarmanlage ist der Schutz vor Diebstahl. Sie schreckt potenzielle Diebe ab und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrrad sicher bleibt. Der laute Alarm und eventuelle Blinklichter ziehen Aufmerksamkeit auf sich, was Diebe abschrecken kann. Moderne Alarmanlagen bieten oft zusätzliche Funktionen wie GPS-Tracking, die Verbindung mit Smartphones und die Möglichkeit, den Status des Fahrrads zu überwachen. Dies soll dafür sorgen, dass Fahrradbesitzer:innen beruhigter sein können, wenn sie ihr Fahrrad im Freien abstellen.

Wie installiert man eine Fahrrad-Alarmanlage?

Die Installation einer Fahrrad-Alarmanlage kann sich je nach Modell unterscheiden. Es gibt aber allgemeine Schritte, die bei fast jeder Installation beachtet werden sollen. Zunächst sollte man sich entscheiden, wo die Alarmanlage am Fahrrad angebracht werden soll. Beliebte Stellen sind beispielsweise am Rahmen oder unter dem Sattel. An dem gewählten Montageort kann schleißlich die Halterung befestigt werden. Bei der anschließenden Installation sollte man darauf achten, dass die Sensoren korrekt ausgerichtet und gesichert sind. Zudem ist es wichtig, vorher in Erfahrung zu bringen, ob die Alarmanlage wasserdicht ist. Zum Schluss kann man dann ganz einfach die Alarmanlage gemäß den Anweisungen des Herstellers aktivieren. Die Funktion der Alarmanlage kann vorher getestet werden, indem ungewollte Bewegungen oder Vibrationen am Fahrrad simuliert werden.

Ist der Einsatz einer Fahrrad-Alarmanlage legal?

Der Einsatz einer Fahrrad-Alarmanlage ist im Allgemeinen legal, solange sie den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entspricht. Die meisten Länder erlauben den Einsatz von Alarmanlagen, um Fahrräder vor Diebstahl zu schützen. Es ist jedoch wichtig, die örtlichen Bestimmungen zu überprüfen, da es in einigen Regionen spezifische Regeln geben kann, die den Einsatz von Alarmanlagen auf öffentlichen Straßen oder in bestimmten Bereichen regeln.

Wie kann man sein Fahrrad sonst noch vor Diebstahl schützen?

Neben der Alarmanlage gibt es weitere Maßnahmen, um das Fahrrad zu schützen. Zum Beispiel kann ein qualitativ hochwertiges Fahrradschloss, zum Beispiel ein Faltschloss oder ein Kettenschloss, eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten. Außerdem kann ein GPS-Tracker wie zum Beispiel der Apple Airtag dabei helfen, das gestohlene Fahrrad zu orten. Einige unserer empfohlenen Alarmanlagen haben diese Funktion bereits integriert. Ebenfalls sollte man nach gut beleuchteten und frequentierten Orten suchen, um das Fahrrad abzustellen. Viele Städte, darunter Düsseldorf oder Berlin bieten auch spezielle Fahrradparkplätze oder sogar moderne Fahrradgaragen an.



