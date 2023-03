Lack und Metall an Autotüren sind besonders oft von Kratzern und Dellen übersät. Ein Türkantenschutz fürs Auto kann hier Ärger und Reparaturen sparen. Wir stellen die besten Schoner im Produktvergleich vor.

Autotüren sind ein wunder Punkt am Kfz. Zumindest bei unzureichender Vorsicht der Mitfahrenden. Denn besonders an den Kanten ist der Lack sehr gefährdet beim Kontakt mit anderen Fahrzeugen, Mauerwerk, Zäunen, Gegenständen und Co. beschädigt zu werden. Folgen können Rostbildung und teure Lackreparaturen dieser anspruchsvollen und schwer selbst reparierbaren Kanten sein. Es gibt jedoch eine einfache Lösung, die übermäßige Vorsicht in engen Parklücken – zumindest teilweise – überflüssig macht: nachrüstbarer Türkantenschutz fürs Auto. Ein guter Universal-Kantenschoner zum Zuschneiden kommt von Upgrade4Cars. Die Gummilippe wird um die Kante gelegt, ein Ankleben ist nicht notwendig. Dazu stimmt der Preis für die sechs Meter Türkantenschoner, die geliefert werden.



Welchen Auto-Türkantenschutz gibt es?

Wer die Kanten der Autotüren schützen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Neben Schonern, die direkt um die Türkante gestülpt oder auf die Türe in der Nähe der Kante aufgeklebt werden, gibt es auch Polster für die Garagenwand. Hier die Schoner-Typen im Detail:

U-Form-Türschoner: Dieser Türkantenschutz wird um die Blechfalz am Ende der Autotüre gestülpt und besteht meist aus stabilem und formgebendem Metall mit lackschonender Gummiummantelung. Die U-Form sorgt dafür, dass die gesamte Kante bedeckt und geschützt ist. Je nach Form der Türe kann die Montage mehr oder weniger schwierig ausfallen.

L-Profil-Türschoner: Ein Autotür-Stoßschutz in L-Form umschließt nicht die gesamte Kante, sondern nur die nach außen gewandte Seite. Somit schützt sie oft genauso effektiv. Die meisten Produkte sind selbstklebend, die Anbringung damit einfach.

Kantenschoner für Türfläche: Manche Türschoner werden einfach nur mit der selbstklebenden Seite nach unten auf die Türe geklebt. Sie umschließen die Kante zwar nicht, fangen jedoch – sofern an der korrekten Stelle angebracht – Stöße dennoch ab. Wohl die eleganteste Lösung, jedoch auch mit weniger Schutz gegen Kratzer beim Ein- und Aussteigen.

Garagen-Wandschutz: Besonders Tiefgaragen-Stellplätze oder Doppelgaragen verlangen oft, dass das Auto eng an eine Wand oder eine Säule gestellt wird. Spezielle Polsterungen auf Türkanten-Höhe verhindern, dass die Autotüren beim Öffnen gegen die Stein- oder Betonwand der Garage stoßen.

Produktvergleich: Auto-Türkantenschutz in der Übersicht

Wer auf der Suche nach einem guten Rundumschutz für die Türkanten am Fahrzeug ist, stößt auf eine riesige Auswahl auf Online-Portalen wie Amazon oder eBay. Wir stellen einige empfehlenswerte Produkte im Vergleich gegenüber. Hier sind unsere Top-Picks:

U-Profil-Kantenschutz für Autotür, 5 Meter

Dieser Türkantenschoner von Yrlehoo kommt als fünf Meter langes Stück zum Zuschneiden. Der Kantenschutz in U-Form wird allerdings nicht angeklebt, sondern soll mithilfe von Gummilamellen an der Türe halten. Der Schutz besteht aus einem Stahlblechkern und einer Kautschuk-Ummantelung und ist in Schwarz, Weiß, Grau, Blau und Rot erhältlich. Universell geeignet für alle Automodelle mit einer Türkantendicke von ein bis drei Millimeter. Preis: unter zehn Euro.



Upgrade4cars U-Form-Kantenschutz, 6 Meter

Einen weiteren Schutz mit U-Profil bietet Upgrade4cars an. Auch hier wird der Türkantenschutz im Stück à sechs Meter verkauft und kann so individuell zugeschnitten werden. Der Hersteller verspricht eine einfache Montage: Auch hier ist kein Kleben notwendig. Der Schoner in schlichtem Schwarz wird einfach über die Tür gestülpt und soll so halten. Universal einsetzbar für Kfz, SUV und Lkw.



U-Profil-Kantenschutz-Zuschnitte im Vierer-Set

Und noch ein Stoßschutz mit U-Profil – dieses Produkt ist jedoch keine Meterware, sondern kommt bereits im Set von vier Zuschnitten mit je 620 Millimeter Länge. Und noch einen Unterschied gibt es: Im Gegensatz zu den anderen beiden U-Form-Schonern im Vergleich wird dieses Zubehör mit einer Schicht Klebstoff direkt auf die Kante geklebt. Preis: unter zehn Euro.



Rati Door Protector L-Profil-Schoner

Der rustikal aussehende Auto-Türkantenschutz von Rati mit L-Form schmiegt sich um die Kante und schützt diese so vor Kratzern und Dellen. Der Hersteller verspricht eine schnelle Montage, denn der Schutz wird genauso einfach angebracht, wie etwa ein Aufkleber. Einfach auf die saubere, staubfreie und entfettete Türe kleben und fertig. Das TPE-Material passt sich flexibel der Türform an und soll UV- und hitzebeständig sein.



Smart Planet Türkantenschutz Zweier-Set

Einfach aufstecken und losfahren – so einfach soll sich der Türkantenschutz von Smart Planet anbringen lassen. Die Türkanten dürfen dabei allerdings nur drei bis vier Millimeter dick sein, das Spaltmaß zwischen den Türen oder der Türe und dem Rahmen muss mindestens fünf Millimeter betragen. Ist das erfolgt, können die Schoner ohne Kleber oder Werkzeug angesteckt werden. Mit Reflektor für mehr Sichtbarkeit bei Nacht.



Kautschuk-Türkantenschoner, vierteilig

Auch dieser Türkantenschoner umschließt die Blechkante an der Autotüre und schützt so den Lack. Der Schutz ist selbstklebend und flexibel und passt sich so laut Hersteller universell an nahezu jede Tür an. Mit unter sieben Euro pro vierteiligem Set besonders günstig.



Türkantenschutz zum Aufkleben, sechsteilig

Anders als die bisherigen Vergleichsprodukte umschließt dieser Türkantenschutz im Sechser-Set nicht die Kante, sondern wird nur in ihrer Nähe auf die Türfläche geklebt. Dank selbstklebender Rückseite geht das sehr schnell. Die PVC-Klebepads sind etwa 14,5 Zentimeter lang und schützen vor Stößen und Lackschäden.



Rendcqin Silikon-Airbag-Türkantenschutz, vierteilig

Das Innere dieser Schoner von Rendcqin ist mit Luft gefüllt. So dämpfen die kompakten und flexiblen Kantenschutz-Pads Stöße ab und schützen Lack und Blech. Da die Schoner aus Silikon bestehen und selbstklebend sind, ist der Kantenschutz an jedem Fahrzeug anwendbar. Erhältlich in Weiß, Schwarz und Transparent.



Stracks Garagen-Türkantenschutz

Wer Lackschäden und Dellen durch die eigenen Garagenwände fürchtet, kann diese mit dem Stracks Garagen-Türkantenschutz abdämpfen. Die selbstklebenden Matten für Wände aus Beton, Stein, Holz oder Metall sowie Putz lassen sich in die passende Länge zuschneiden. Hierfür werden zwei je neun Millimeter dicke Rollen à zwei Metern Länge geliefert. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.



Athlon Tools 2x FlexProtect Garagen-Wandschutz

Ebenso funktioniert auch der FlexProtector-Anprallschutz von Athlon Tools. Geliefert werden zwei Mal zwei Meter lange Rollen, die schnell dank selbstklebender Rückseite an Wänden und Säulen der Garage angebracht sind. Die 7,5 Millimeter dicken Schaumstoffmatten bestehen aus wasser- und schmutzabweisendem, hochverdichtetem EVA-Schaum, sollen aber dennoch komplett klimaneutral sein.



Wie befestigt man einen Türkantenschutz?

Nahezu alle Produkte für das Auto werden auf dieselbe Art und Weise am Pkw befestigt – mit Kleber. Denn die allermeisten Produkte sind mit einer selbstklebenden Schicht überzogen, die direkt auf den Lack aufgeklebt wird. So läuft die einfache Montage:

Schritt 1: Auto waschen. Wenn etwas auf das Auto – insbesondere den Lack – geklebt werden soll, muss das Auto sauber sein. Eine gründliche Wäsche entfernt Schmutz und so potenzielle Kratzer-Verursacher.

Schritt 2: Entfetten. Damit der Türkantenschutz seinen Dienst auch über Jahre zuverlässig verrichten kann, sollte die Stelle, auf der der Schoner aufgebracht wird, entfettet werden. So hält der Klebstoff deutlich besser und länger.

Schritt 3: Anbringen. Ist der Lack vorbereitet, kann der eigentliche Schutz an die richtige Stelle aufgeklebt und angesteckt werden. U-Form-Schoner umschließen nahezu die gesamte Länge der Türe von Fensterlinie bis zum Schweller – daher vor der Montage passend zurechtschneiden. Andere Systeme müssen an die Stelle geklebt werden, die am ehesten Kontakt zu anderen Fahrzeugen und Wänden hat.

Tipp: Besonders einfach lassen sich die Produkte bei sommerlichen Temperaturen aufbringen. Hier ist der Klebstoff am flüssigsten und das Gummi von ganzheitlichen Türkantenschutz-Systemen am biegsamsten. Ein Föhn kann ebenfalls bei der Montage helfen.

