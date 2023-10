Felgen können schnell ein Vermögen kosten – und sind daher auch auf dem Schwarzmarkt eine heiße Ware. Felgenschlösser, die sich nur mit einem passenden Schlüssel lösen lassen, können als Diebstahlsicherung helfen. Wir zeigen einige Produkte im Vergleich.

Wenn ein Auto anstatt auf einer teuren Leichtmetallfelgen-Sportreifen-Kombi auf Backsteinen parkt, ist oft klar: Hier waren wieder Felgendieb:innen unterwegs. Einige Felgentypen stehen bei Langfingern hoch im Kurs und sind im Vergleich zu Infotainment-Einheiten, Airbags oder gar Katalysatoren sogar recht leicht und ohne große Fachkenntnis zu entwenden – es sei denn, ein Felgenschloss erschwert Kriminellen die Arbeit. Wir klären, wie sicher die Spezial-Radschraube ist und worauf beim Kauf zu achten ist.

Was ist ein Felgenschloss?

Ein Felgenschloss – auch Radsicherung, Radsicherungsbolzen oder Sternschraube genannt – ist eine spezielle Radschraube oder -mutter, die sich nicht mit einem einfachen Sechskant-Steckschlüssel lösen lassen. Damit sich die Schraube löst, ist ein spezieller Felgenschloss-Adapter notwendig, der oft wie jede herkömmliche Nuss auf einer Vierkant-Werkzeugaufnahme auf einem Drehmomentschlüssel oder Schlagschrauber aufgesetzt werden kann.

Der Sinn dahinter: Ohne das richtige Werkzeug ist die Demontage nahezu unmöglich, ein Gelegenheits-Diebstahl kann so abgewehrt werden. Die Schlösser lassen sich weder mit Schlagschraubern, noch mit Zangen oder anderem Werkzeug öffnen.

Beim Aufbau unterscheidet sich meist nur der Schraubenkopf von herkömmlichen Radschrauben oder -muttern. Das Gewinde muss identisch zu Schrauben mit denselben Maßen sein, damit das Sicherheits-Zubehör das Rad auch fest an der Radnabe festhält.

Felgenschlösser im Vergleich

Online-Shops und Fachhändler führen ein breit gefächertes Felgenschloss-Sortiment. Ein besser oder schlechter lässt sich aufgrund der individuellen Maße der Schlösser nicht klar entscheiden. Daher gilt: Nur wenn die das Produkt wirklich passt, darf es ans Auto. Falsche Größen oder Gewinde können Schäden anrichten, zu kurze oder zu lange Radschrauben das Rad nicht fest an der Nabe halten. Hier sind einige Bestseller:

Carbonado Felgenschlossbolzen (M14x1,50)

Für die Felgenschlösser von Carbonado muss kein Vermögen ausgegeben werden. Das Set aus vier Schrauben und zwei Schlüsseln ist bereits für weniger als 17 Euro erhältlich. Die Kugelbund-Bolzen (M14x1,5) mit einer Gewindelänge von 28 mm und der Schlüsselweite SW17/19 Doppel bestehen aus einer Stahllegierung. Gegen Korrosion und für die Optik sind die Bolzen mit Chrom beschichtet. Geeignet für viele Modelle von Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Seat, Skoda oder VW.



Affiliate Link Carbonado Felgenschlossbolzen (M14x1,50)

Hajus Felgenschloss-Radbolzen (M12x1,50)

Der Satz Radsicherungsbolzen von Hajus ist als Ersatz von Radschrauben verschiedener BMW-Fahrzeuge (3er, 5er, Z4) mit Serienfelgen geeignet. Die Bolzen bestehen aus Stahl, das Set beinhaltet vier Stück inklusive Schlüssel. Die Maße dieses Angebots:

Gewindemaß: M12 x 1,5 mm

Gesamtlänge 45 mm

Kopfform: Kegelbund

Febi Bilstein Felgenschloss (M14x1,50)

Auto-Ersatzteil-Spezialist Febi Bilstein hat eigene Felgenschlösser im Sortiment. Eine Vielzahl an Kugel- und Kegeltyp-Bolzen sichern Felgen vorm Diebstahl. Das hier vorgestellte Angebot eigent sich etwa für den Einsatz in verschiedenen VAG-Modellen von Audi, Seat, Skoda und VW. Maße: M14x1,5 mm, Länge 28 mm.



Affiliate Link Febi Bilstein Felgenschloss (M14x1,50)

McGard Wheel Locks Radsicherungsbolzen (M14x1,50)

Der US-amerikanische Hersteller McGard verspricht Premium-Felgenschlösser. Als Material wählt der Produzent gehärteten Stahl mit drei Nickelschichten und mikroporösem Chrom als Korrosionsschutz. Auch das Schloss selbst soll laut Hersteller dank hunderter computergenerierter Codierungen besonders sicher sein. Verschiedene Größen werden angeboten, dieses Angebot hier ist als Ersatz für Radbolzen mit M14-Gewinde (M14x1,50), 17 mm Schlüsselweite, 26,7 mm Schaftlänge und R13 Kugelsitz gedacht. Das Set enthält vier Schlösser mit passendem Schlüssel und ist unter anderem für diverse Modelle von Audi (z. B. A3, A4, Q3 oder Q5), Mercedes-Benz (A-Klasse W169/W176, C-Klasse W205/W104), Seat, Skoda oder Volkswagen mit Original-Felgen geeignet.



H&R Felgenschlossbolzen (M14x1,5)

Bei den Felgenschlossbolzen von H&R handelt es sich ebenfalls um Kegelbund-Bolzen mit M14-Gewinde. Das Set beinhaltet vier Radschrauben und eine Schlüssel-Nuss. Die Bolzenlänge beträgt 28 mm.



ASP-Eberle Felgenschlossmutter

Radmuttern finden sich in Europa zwar seltener, aber dennoch an einigen US-amerikanischen oder asiatischen Fahrzeugen zu finden. Dieses Angebot von ASP-Eberle richtet sich an Jeep- und Dodge-Fahrer:innen, besonders der Modelle Wrangler (YJ, TJ, JK) und Cherokee (XJ, KJ, KK). Das Set besteht aus fünf Schlössern und einem Schlüssel.



Affiliate Link ASP-Eberle Felgenschlossmutter

McGard Felgenschlossmutter (M12x1,50)

Auch McGard bietet als US-amerikanischer Hersteller natürlich Radmuttern an. Die Muttern bestehen aus einer hochfesten Stahllegierung mit Nickel- und Chromschichten für Korrosionsschutz und Optik. Dieses Angebot ist besonders für Fahrer:innen verschiedener Ford- und Opel-Modellen interessant: Bei Ford passen die Muttern auf Fiesta (seit 2013), Focus (seit 2012), Kuga (seit 2013), Mondeo (seit 2015), Puma (seit 2019) oder Ranger, die Opel-Typen sind etwa der Astra (J, K, L), Cascada, Mokka A oder Zafira C.



Wie findet man ein passendes Felgenschloss?

Mit Felgenschlössern verhält es sich wie mit jeder herkömmlichen Radschraube oder -mutter: Einfach eine beliebige auswählen und anbringen geht nicht. Es muss beim Kauf also auf dieselben Kriterien geachtet werden, wie bei Radbolzen:

Schraube oder Mutter: Zuerst muss selbstverständlich geklärt werden, ob das Rad mit einer Mutter oder Schraube an der Radnabe befestigt wird. Felgenschlösser gibt es in beiden Kategorien.

Maße: Das Felgenschloss muss den Maßen der vorhandenen Radschrauben oder -muttern übereinstimmen. Wichtig: Gewindedurchmesser, Gewindesteigung, Schlüsselweite, Schaftlänge (bei Bolzen)

Kopfform: Auch das ist entscheidend für den richtigen Sitz. Schlösser kommen entweder mit Kegelbund- oder Kugelrundkopf.

Am einfachsten ist natürlich der Kauf eines Originalprodukts des Autoherstellers. Hier zahlt man zwar oft einen höheren Preis, bekommt dafür aber zweifelsfrei passende Ware.

Wie wird ein Felgenschloss montiert?

Ist ein passendes Produkt gefunden, lässt es sich in wenigen Schritten am Fahrzeug anbringen. Felgenschlösser lassen sich meist ebenso einfach montieren wie normale Bolzen oder Radmuttern. In der Regel genügt der Austausch einer Standard-Radbefestigung gegen das Sicherheits-Ersatzteil. Der einzige Unterschied: Die Sechskant-Nuss muss gegen den passenden Felgenschloss-Adapter getauscht werden. Auch bei einem Felgenschloss muss das richtige Anzugsdrehmoment zum Festziehen eingestellt werden. Das geht am einfachsten mit einem Drehmomentschlüssel.

Auch das Lösen, etwa für einen Reifenwechsel, ist ebenso simpel: Einfach das Reifenwechsel-Werkzeug mit dem passenden Adapter für das Schloss ausstatten und vorsichtig lösen. Wer mit dem Druckluft- oder Akku-Schlagschrauber arbeitet, muss dabei vorsichtig vorgehen, um das Schloss oder den Schlüssel nicht zu beschädigen.

Welche Nachteile hat ein Felgenschloss?

Anders als bei herkömmlichen Sechskant-Radschrauben kann ein Radwechsel nur mit Spezialwerkzeug stattfinden – daher darf der Adapter bei einem Werkstatttrip nicht vergessen werden.

Darüber hinaus ist bei vielen Felgenschlössern genaues Arbeiten notwendig, um die Schraube lösen zu können. Bei einigen Schlössern ist das Profil des Felgenschlosses sehr filigran gehalten, weshalb der Schlüssel mit einiger Kraft axial gegen das Schloss gedrückt werden muss. Das kostet nicht nur mehr Zeit, sondern birgt auch eher die Gefahr abzurutschen und Felge, Schloss oder Schlüssel dabei zu beschädigen.

Bei Felgenschlössern mit schlechter Materialqualität kann das Schlossprofil auch schnell abgetragen werden, sodass der Schlüssel nicht mehr passt. Ist das der Fall, bleibt nur noch das Knacken beim Profi.

Lassen sich Felgenschlösser knacken?

Felgenschlösser können recht zuverlässig Gelegenheitsdiebstähle verhindern. Die kleinen Bolzen lassen sich nicht so leicht mit Standardwerkzeug lösen und benötigen entweder mehr Zeit (davon haben Kriminelle wenig, um nicht entdeckt zu werden) oder Gewalt (was das kostbare Diebesgut beschädigt).

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Diebstahlschutz-Schrauben eine 100-prozentige Garantie sind. Rücken die Kriminellen mit professionellem Spezial-Equipment an oder steht das Fahrzeug in einem unbewachten und nicht einsehbaren Bereich, kann auch ein Felgenschloss geknackt werden.

Ist jedes Felgenschloss ein Unikat?

Ob digital oder aus Metall – wer an einen Schlüssel denkt, denkt auch an ein einzigartiges Muster, das im besten Fall nur ein einziges Mal existiert. Nicht so bei Felgenschlössern. Hier sind es weltweit pro Hersteller maximal einige Dutzend Codierungen, bei manchen ist jedes Schloss identisch. Ein passender Schlüssel ist demnach auch mehrfach im Umlauf. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit dem exakt passenden Felgenschloss-Adapter das Rad entwendet, verschwindend klein.