Egal ob für den Transport von Baumaterialien, Gartenabfällen, Sportausrüstung oder anderen Gegenständen: ein Anhänger-Netz ist eine einfache und effektive Lösung, Ladung auf einem Anhänger zu sichern. Wie findet man online das passende Modell und welche Anforderungen sollte man für den eigenen Bedarf beachten? Hier ein paar hilfreiche Tipps für den Vergleich.

Was ist ein Anhängernetz?

Ein Anhängernetz ist ein praktisches Zubehör für Anhänger, Container, Pritschen und Transportfahrzeuge aller Art. Es wurde entwickelt, um die Ladung während der Fahrt sicher und geschützt zu halten. Dazu besteht es aus einem Netzmaterial, das flexibel genug ist, um sich an Form und Größe der Gegenstände anzupassen und gleichzeitig verhindert, dass die Gegenstände während des Fahrens herausfallen. Die Befestigung macht einen Einsatz für Arbeitsgerät ebenso wie für Urlaubsgepäck möglich.

Containernetze können aus verschiedenen Materialien hergestellt sein, die jeweils ihre eigenen Eigenschaften und Vorteile haben:

Nylon: Ist leicht, strapazierfähig und hat eine hohe Dehnbarkeit.

Polypropylen: Polypropylen-Netze zeichnen sich durch ihre hohe Reißfestigkeit aus und sind UV-Strahlen- und witterungsbeständig.

Polyester: Bietet eine ausgezeichnete Zugfestigkeit und sind gegenüber Abrieb und Verformung beständig.

Gummi: Gummi-Elemente, wie zum Beispiel umlaufende Gummiseile oder Gummibänder, gewährleisten eine bessere Fixierung und Haftung.

Besonders beliebt in den Online-Shops ist dieses dehnbare Anhängernetz von Triburg, erhältlich in den Größen 1 × 2 bis 2 × 3 Meter. Das beinhaltet eine große Menge an Pkw-Anhängern. Weitere Vorteile sind:

Maschenweite von vier Zentimetern eignet sich auch für größere Anhänger

Stabilität: Maschen sind verwebt, knotenlos, und feinmaschig genug für kleineres Ladegut

Robust: Material ist UV-beständig und gegen Wind und Regen verstärkt

Universell einsetzbar: eignet sich neben dem Transport auch als Absicherung von kleinen Freilaufgehegen, als Sandkastenabdeckung oder als Balkonnetz

Anhängernetze: Unsere Empfehlungen

Anhängernetze gibt es in verschiedenen Größen, Materialien und mit unterschiedlichen Befestigungsmethoden. Für unseren Vergleich hat unsere Redaktion die beliebtesten Abdecknetze in Online-Shops ermittelt und insbesondere auf Bewertungen im Praxiseinsatz geprüft.

Anhänger-Netz Pkw mit umlaufendem Gummiseil, knotenlos

Beliebt ist zum Beispiel das Anhängernetz von Hillfield. Das dehnbare, schwarze Material wurde speziell für den Einsatz auf Anhängern entwickelt. Mit einer Größe von 200 × 300 cm bietet es eine großzügige Abdeckung für verschiedene Transportgegenstände. Es ist mit stabilen Haken ausgestattet, die eine sichere Befestigung am Anhänger gewährleisten. Dank seines verstärkten Rands mit umlaufendem Gummiseil ist das Filmer Anhängernetz ideal, um lose Gegenstände wie Gartenabfälle, Baumaterialien oder Sportausrüstung während der Fahrt zu sichern.

Ladungssicherung in handlichem Design, langlebig

Eine praktische und günstige Alternative zur Abdeckplane ist das TIMELEOS Anhängernetz, ein hochwertiges und vielseitiges Ladungssicherungs-Netz. Mit einer Größe von 200 × 300 cm bietet es eine großzügige Abdeckung. Das strapazierfähige, grüne Polyethylen-Material und die reduzierte Maschenweite halten die Ladung sicher und belüftet, während 24 stabile Haken eine einfache Befestigung möglich machen. Unsere Einschätzung: Das witterungsbeständige und UV-stabilisierte Netz ist leicht, langlebig und einfach zu spannen. Es eignet sich hervorragend zum sicheren Transportieren von Gartenabfällen, Baumaterialien und Sportausrüstung.

Elastisches Anhängernetz, schwarzes Gummiseil mit Eckenmarkierung

Mit dem elastischen Anhängernetz von CargoVA kann man sich laut Rezensionen zum kleinen Preis gleich in verschiedenen Kategorien eine nützliche Hilfe holen. Das schwarze Netz eignet sich für die Sicherung von Ladung, Kleintiergehegen oder Balkonen und kann auch als Abdecknetz über den Sandkasten gespannt werden, wenn der gerade nicht bespielt wird. Die geringe Maschenweite hält alles gut geschützt. Das Material ist robust, nicht geknotet, und lässt sich über die orangefarbenen Markierungen an den Ecken schnell und einfach befestigen.

Abdecknetz für Anhänger, flexibles Maß und langlebig

Wenn man den Ladegut sicher durch den Straßenverkehr bringen will, ist dieses 2 × 3 Meter-Netz sehr zu empfehlen. Elastisch, robust und passend für Anhänger bis zu 250 bis 300 Zentimeter. Ist der Container wieder leer, lässt sich das Ladungssicherungsnetz platzsparend aufbewahren. Die feine Maschenweite gewährleistet einen sicheren Transport.

Alternative Angebote zu einem besonders fairen Preis gibt es auch bei diesem grünen Ladungssicherungsnetz.

Abdecknetz mit Expanderseil grün etc.

Zuletzt, aber keineswegs als Schlusslicht ist der Redaktion dieses Gepäcknetz mit sechs Expanderhaken ins Auge gefallen. Die Maße sind 1,25 × 2,10 Meter und auf ca. 2 × 3 Meter dehnbar. Neben der praktischen Haken hat das Ladungssicherungsnetz auch ein umlaufendes Gummiseil, was es extrem elastisch und sicher macht. Das olivgrüne Material ist reißfest und passt sich optimal der Ladung an. Die Maschenweite ist ca. vier Zentimeter (gedehnt: ca. neun Zentimeter). Es hat eine Kordelstärke von 3 mm und eine Gummiseilstärke von 5 mm. Redaktionelle Einschätzung: Das Anhängernetz ist eine rundum sichere und farblich dezente Wahl.

Darüber hinaus können weitere Fragen beim Finden des passenden Anhängernetzes helfen.

Wie groß muss ein Anhängernetz sein?

Das hängt selbstverständlich von der Größe des Anhängers und den zu sichernden Gegenständen ab. Ein Netz sollte groß genug sein, um die gesamte Ladung sicher zu fixieren. Deshalb sollten Sie eine Größe wählen, die mindestens dem Maß des Anhängers entspricht. So kann eine lückenlose Abdeckung gewährleistet werden. Zusätzlich sollte das Netz über genügend Dehnbarkeit verfügen und feinmaschig sein, um sich der Form und Größe der Beladung anzupassen.

Gibt es eine Anhängernetz-Pflicht?

In den meisten Ländern gibt es keine tatsächliche Pflicht, ein Netz zu verwenden. Es kann aber in vielen Fällen empfohlen sein oder bei manchen Fahrzeugtypen vorgeschrieben werden. Beispielsweise besagt die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Deutschland, dass die Ladung auf einem Anhänger selbst bei einer Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichmanövern nicht verrutschen, herabfallen oder die Ladungssicherung beeinträchtigen darf. Ein beladener Anhänger muss also ausreichend gesichert werden, um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Ein Anhängernetz kann eine geeignete Methode zu einem vergleichsweise günstigen Preis sein.

Wie sichert man die Ladung im Anhänger ohne Netz?

Natürlich gibt es nicht nur Anhängernetze – um Gegenstände auf dem Anhänger zu sichern, können verschiedene Methoden angewendet werden. Hier ein paar Beispiele:

Zurrgurte und Spannbänder: Alternative zum Netz. Stellen Sie sicher, dass die Gurte straff gezogen und ordnungsgemäß befestigt sind.

Ladungssicherungsstangen: Nützlich vor allem bei sperrigeren Gegenständen

Antirutschmatten: Auf dem Boden des Anhängers ausgelegt, hat die Beladung gleich eine deutliche bessere Haftung.

Aufteilung der Ladung: Teilen Sie die Lieferung in kleinere Abschnitte auf, um ein Verrutschen zu minimieren. Auch Trennwände oder Zwischenbretter können dabei helfen.

Wichtig: Überprüfen Sie regelmäßig während der Fahrt, ob die Ladung immer noch sicher und fest fixiert ist. Im Zweifel sollten Sie die Sicherungsmethode anpassen oder nachbessern.