Hagelstürme können verheerende Auswirkungen auf Fahrzeuge haben, von Dellen und Beulen bis hin zu beschädigten Windschutzscheiben. Um das Risiko von Hagelschäden am Auto zu minimieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten des Hagelschutzes. Eine beliebte Methode ist die Verwendung von Hagelschutzplanen. Doch welche sind besonders empfehlenswert?

Autobesitzer:innen, die nicht über eine Garage oder einen Carport verfügen, müssen nicht direkt befürchten, dass das Auto durch Hagelschauer beschädigt wird. Denn es gibt andere Möglichkeiten, um das Fahrzeug zu schützen. Dazu gehören auch spezielle Hagelschutzdecken, die aus dickerem Material bestehen und speziell dafür entwickelt worden sind, um Hagelschäden zu minimieren. Sobald ein Hagelsturm bevorsteht, bieten diese Planen eine zusätzliche Schutzschicht für das Auto. Die Aufprallenergie des Hagels wird absorbiert, sodass Schäden am Lack und der Karosserie verhindert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass kein Schutz zu 100 Prozent Hagelschäden verhindern kann. Bei extrem starken Hagelstürmen kann es daher trotz Vorkehrungen zu Schäden kommen.

Eine Empfehlung vorweg: Hagelschutz für das Auto bietet etwa die Hagelschutzplanen von Walser. Diese sind für gewöhnlich in vielen verschiedenen Ausführungen zu haben. Egal also ob SUV oder Kombi, Kleinwagen oder Limousine, es ist für fast jedes Modell ein passendes Produkt dabei, um das Fahrzeug im Sommer vor Hagelstürmen zu schützen. Die Planen haben eine Gesamtstärke von acht Millimetern und bestehen aus vier Schichten. Laut Hersteller haben Hagelkörner bis 14 Millimeter Durchmesser bei dieser Plane keine Chance.



Affiliate Link Walser Auto-Hagelschutzplane

Autozubehör, Ersatzteile und Co. sind bei eBay jetzt noch günstiger. Mit dem Rabattcode PARTSPARTY23 lassen sich 10 Prozent sparen. Aber Achtung: Die Aktion gilt nur noch bis zum 21. Juni. Schnell auf eBay stöbern und zuschlagen!

News Zehn Prozent auf alles Rabattcode auf eBay

Unsere Produktempfehlungen für den Hagelschutz

Aroba EVOII Hagelschutz

Der Hagelschutz EVOII von Aroba bietet einen sicheren Schutz für alle, die keine Garage oder einen Carport haben. Eine fünf Millimeter dicke Schaumstoffschicht schützt das Fahrzeug laut Hersteller vor Hagel, Regen, Baumharz, Staub und anderen Witterungseinflüssen. Zudem bieten drei Spanngurte auch Schutz bei starkem Wind, Lüftungsklappen beugen Kondenswasserbildung vor.



Affiliate Link Aroba EVOII Hagelschutz

ECD-Germany Hagelschutz

Die Autoabdeckung von ECD Germany stellt ebenfalls einen zuverlässigen Hagelschutz fürs Auto dar. Die wetterbeständige Hagelschutzplane enthält eine vier Millimeter dicke Schaumstoffschutzschicht an der Oberseite und eine lackschonende Unterseite. Mithilfe eines Zurrgurts werden die Seitenteile der Plane bis über die Radkästen gespannt. Der Hagelschutz ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich.



Affiliate Link ecd-Germany Hagelschutz

APA Hagelschutz Pelerine

Die Abdeckplane von APA besteht aus temperaturbeständigem, reißfestem, witterungsbeständigem und wasserabweisendem Neopren (4 mm). An den Seitenteilen wurde der Hagelschutz mit einer einer gewebeverstärkten Spezialfolie versehen. Auch hier sorgen zwei Lüftungslöcher dafür, dass sich kein Schwitzwasser unter der Hagelschutzpelerine bilden kann. Kund:innen loben die hochwertige Verarbeitung des Produkts.



Affiliate Link APA Hagelschutz Pelerine

ProPlus Hagelschutz

Der Hagelschutz von ProPlus besteht im Mittelteil der Schutzplane aus einem besonders robusten Schutzneoprenschaum (5 mm) und an den Seitenteilen aus verstärktem Polyester (150D). Dies sorgt für einen zuverlässigen Schutz bei Hagelschlag. Zudem sorgen ein Gummiband und ein Schnellverschluss an der Unterseite für eine eng anliegende Passform.



Affiliate Link ProPlus Hagelschutz

kayme Hagelschutzplane

Einen laut Hersteller besonders langlebigen Hagelschutz bietet die kayme Hagelschutzplane. Der Saum besteht aus reißfestem 300D Oxford-Tuch und ist falt- und Anti-Aging-beständig. Somit soll die Lebensdauer der Abdeckung deutlich verlängert werden. Das elastische Gewebe widersteht Hagelkörnern bis zu einer Größe von etwa 15 Millimetern.



Affiliate Link kayme Hagelschutzplane € Auf Amazon kaufen

HBCOLLECTION Hagelschutzplane für Wohnmobil und Wohnvan

Auch Wohnmobile sollten gerade in den Sommermonaten vor Hagelstürmen geschützt werden. Hier kann die Hagelschutzplane von HBCollection Abhilfe schaffen. Das Produkt bietet Schutz für Wohnmobile mit einer maximalen Breite von 2,40 Metern und ist mit einer dicke von fünf Millimetern an der Oberseite optimal, um starke Stöße durch Hagelgewitter zu absorbieren. Kund:innen heben die einfache Anbringung hervor.



1a Hagelschutz-Abdeckung

Der Hagelschutz des Herstellers 1a verspricht durch seine Schaumstoffschutzschicht (4 mm) einen besonders wetterbeständigen Schutz. Doch nicht nur vor Hagelkörnern ist das Auto sicher, sondern auch vor starker UV-Strahlung im Sommer und im Winter vor herunterfallenden Eiszapfen. Die Plane ist für die meisten gängigen Modelle geeignet.



Affiliate Link 1a Hagelschutz Abdeckung

Wie kann ich mein Auto vor Hagelschäden schützen?

Die Effektivität des Hagelschutzes für das Auto hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Stärke des Hagelsturms, der Größe der Hagelkörner und der Dauer des Sturms. Die wirksamste Methode ist wohl, das Fahrzeug in einer geschlossenen Garage oder unter einem Carport unterzubringen. Neben Hagelschutzdecken gibt es außerdem auch Hagelschutzfolien oder -beschichtungen, die auf die Karosserie aufgetragen werden und so eine Schutzschicht bilden. Wenn keine Garage zur Verfügung steht, kann das Auto unter großen Bäumen oder anderen Überdachungen geparkt werden, um es vor direktem Hagelkontakt zu schützen. Das ist jedoch nicht immer eine zuverlässige Option, da Äste oder andere Gegenstände herabfallen könnten. Meistens empfiehlt es sich eine Kombination aus verschiedenen Methoden zu verwenden, um den bestmöglichen Schutz für das Auto zu gewährleisten.

Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es bei Hagelschäden am Auto?

Es gibt verschiedene Reparaturmöglichkeiten für Hagelschäden am Auto, abhängig von der Art und dem Ausmaß der Schäden. Die Technik Ausbeulen ohne Lackieren (PDR) wird häufig bei leichten bis mittelschweren Hagelschäden angewendet. Wenn die Hagelschäden dagegen tiefer sind oder der Lack beschädigt ist, kann eine teilweise Lackierung erforderlich sein, bei schweren Schäden hilft oft nur ein Austausch der betroffenen Teile oder eine aufwändige Reparatur. Manchmal können spezielle Werkzeuge und Techniken wie Kältespray oder Heißluft verwendet werden, um Hagelschäden zu beheben. Diese Methoden werden von erfahrenen Fachleuten angewendet und erfordern spezifisches Know-how. Daher sollte man die Reparaturmöglichkeiten vorab mit einem Profi besprechen.

Ist es möglich, Hagelschäden selbst zu beheben?

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, kleinere Hagelschäden selbst zu beheben. Hierzu gibt es verschiedene DIY-Methoden (Do-It-Yourself), um Dellen und Beulen zu reparieren. Zum Beispiel kann man einen Saugnapf-Plunger, der normalerweise zum Entstopfen von Abflüssen verwendet wird, nutzen, um kleine Schäden auszubessern. Wer lieber selbst ein professionelleres Kit nutzen möchte, kann auch auf ein Smartrepair-Set zurückgreifen. Aber egal, welche Methode Sie anwenden, es sollte stets beachtet werden, dass diese DIY-Methoden am besten bei kleinen Dellen mit minimalen Schäden funktionieren. Eine Geling-Garantie bieten die Sets nicht. Bei größeren oder tieferen Dellen, Beschädigungen des Lacks oder komplexeren Schäden empfehlen wir, eine Werkstatt aufzusuchen.

Ratgeber Smartrepair Smartrepair im Check

Gibt es Versicherungen, die Hagelschäden am Auto abdecken?

Ja, die gibt es! Bei dem richtigen Versicherungsschutz ist ein Hagelschäden am Auto abgedeckt. In der Regel benötigt man hierzu eine Kaskoversicherung (Voll- oder Teilkasko). Die genauen Bedingungen und Leistungen können jedoch je nach Versicherungsgesellschaft und Versicherungsvertrag variieren. Die Schäden werden jedoch meist bis auf die Selbstbeteiligung komplett übernommen. In den meisten Fällen erfolgt zudem keine Belastung des Schadensfreiheitssatzes. Bei einer Kfz-Haftpflichtversicherung bleiben Halter:innen oft selbst auf dem Schaden sitzen. Es ist wichtig, die bestehende Autoversicherung zu überprüfen oder sich bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften nach speziellen Hagelschutzoptionen zu erkundigen.

Wie erkenne ich, ob ein Auto bereits Hagelschäden aufweist?

Um herauszufinden, ob das Auto bereits durch Hagel beschädigt worden ist, sollte es bei hellem Tageslicht und im möglichst sauberen Zustand untersucht werden. Dies ermöglicht es, kleinere Dellen und Beschädigungen leichter zu erkennen. Es kann hilfreich sein, das Auto aus verschiedenen Blickwinkeln, einschließlich der Seiten, des Dachs und der Motorhaube abzusuchen. Zudem sollte man sich so positionieren, dass das Sonnenlicht auf die Oberfläche des Fahrzeugs fällt. Auch durch Tasten können Hagelschäden ausgemacht werden. Wenn der Verdacht besteht, dass das Auto Hagelschäden aufweist, kann auch eine Inspektion durch einen professionellen Karosserie- und Lackierservice Abhilfe schaffen.