Für Autobesitzer:innen sind Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr von entscheidender Bedeutung. Hierfür können gelbe Warnleuchten, die außen am Fahrzeug angebracht werden, Abhilfe schaffen. Diese leuchtenden Einrichtungen erfüllen verschiedene Funktionen und dienen dazu, andere Fahrer:innen zu warnen, aufmerksam zu machen oder auf bestimmte Gefahren hinzuweisen. Einige Produktempfehlungen stellen wir hier vor.

Gelbe Warnleuchten können in verschiedenen Situationen eingesetzt werden, sei es bei Pannen, schlechten Sichtverhältnissen, Baustellen oder anderen besonderen Umständen. Sie sind darauf ausgelegt, die Sichtbarkeit zu verbessern und die Sicherheit auf der Straße zu erhöhen. Somit können gelbe Warnleuchten ein wichtiges Instrument darstellen, um andere Fahrer:innen aufmerksam zu machen und Unfälle zu vermeiden. Vorab sollte jedoch beachtet werden, dass die Installation von gelben Warnleuchten Zulassungen erfordern kann. Stellen Sie daher sicher, dass die Warnleuchten ordnungsgemäß und legal verwendet werden.

Eine erste Empfehlung ist die LED-Warnleuchte von Areyourshop. Die Rundumleuchte hält durch einen starken, abnehmbaren Magneten an jeder Metall-Fahrzeugdachhalterung. Der Magnet hält laut Hersteller bei Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern. Die Außenwarnleuchten ist staub- und wassergeschützt.



Die besten Warnleuchten im Check - unsere Empfehlungen

EUFAB Rundumleuchte

Die Warnleuchte von Eufab lässt sich mit Magnetfuß und Saugnapf auf dem Auto befestigen. Die Leuchte verfügt über ein 2,5 Meter langes Kabel, was einen problemlosen Anschluss am Zigarettenanzünder ermöglicht. Sie verfügt laut Hersteller außerdem über eine E9 Zulassung und ist auch für die Verschraubung geeignet.



HELLA 2RL Rundumkennleuchte

Die Rundumkennleuchte 2RL des Herstellers Hella ist preislich zwar etwas weiter oben angesiedelt, jedoch besticht die Warnleuchte durch eine hochwertige Leuchtkraft. Das rotierende, gelbe Warnsignal ist für sämtliche Einsatzfahrzeuge geeignet, muss aber auf dem Dach verschraubt werden.



KMR Warnleuchte

Von KMR kommt eine Warnleuchte mit mehreren Leuchtfunktionen. Wie auch das Eufab-Modell, lässt sich das Warnsignal ebenfalls mithilfe ines Magnets und Saugnapfes am Autodach befestigen. Die Lampe besteht aus einem bruchsicheren Polykarbonat und hält auch bei schnelleren Geschwindigkeiten stand.



MelTruck LED-Rundumleuchte

Über ganze vier Blitzmuster verfügt die LED-Rundumleuchte von Meltruck. Diese werden mithilfe von acht LEDs erzeugt. Die Warnleuchte ist geeignet für Pkw, Lkw, Abschleppwagen, Baumaschinen und Traktoren. Ein Nachteil: Ein genormtes DIN-Aufsteckrohr für die Montage ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.



ONCCI 12V Solar/USB Warnleuchte

Die Warnleuchte von Oncci ist mit Hochleistungsmagneten ausgestattet und kann so einfach am Dach des Autos, Lastwagens, Lieferwagens oder Rettungswagens befestigt werden. Über einen Schalter lassen sich die drei verschiedenen Modi (Blitze, Rotieren und ein gleichmäßiges Brennen) steuern. Kund:innen loben vor allem die einfache Anwendung und Anbringung der Leuchte.



LED-MARTIN® - XR20 ECO Rundumleuchte

Mit der Rundumleuchte von LED-Martin kommt ein Produkt aus einem deutschen Fachbetrieb, das sich kinderleicht am Fahrzeug befestigen lässt. Die starken Neodym-Magnete machen Fahrten von bis zu 220 Stundenkilometern mit dem blinkenden Warnlicht möglich. Trotz des vergleichsweise hohen Preises bietet die Warnleuchte eine ideale Ergänzung für den Notfall.



Melbox Rundumleuchte

Die Warnleuchte von Melbox blinkt in vier verschiedenen Mustern, zudem sorgen auch hier Magnetfuß und Saugnapf für den optimalen Halt. Sie ist mit einer Kabellänge von zwei Metern auch für hohe Fahrzeuge geeignet.



Welche Funktionen haben gelbe Warnleuchte für das Auto?

Eine gelbe Warnleuchte kann verschiedene Funktionen erfüllen, je nach Art der Leuchte und dem Kontext, in dem sie verwendet wird. Unter anderem kann sie als visuelles Warnsignal dienen, um Verkehrsteilnehmer:innen auf eine potenzielle Gefahr oder eine besondere Situation hinzuweisen. Außerdem dienen Warnleuchten, ähnlich wie Nebenscheinwerfer, dazu, die Sichtbarkeit des Fahrzeugs bei schlechten Wetterbedingungen oder bei Nacht zu verbessern. Darüber hinaus dienen gelbe Rundumleuchten Einsatzfahrzeugen wie Polizeiautos, Feuerwehrautos oder Rettungswagen als Signal, dass sich das Fahrzeug im Einsatz befindet.

Welche Arten von gelben Warnleuchten gibt es für Autos?

Es gibt verschiedene Arten von Warnleuchten, die an Autos angebracht werden können. Dazu zählen unter anderem Rundumleuchten, die signalisieren, dass sich das Fahrzeug im Einsatz befindet und eine bevorzugte Vorfahrt oder besondere Aufmerksamkeit erfordert. Gelbe Begrenzungsleuchten dagegen dienen dazu, anderen Verkehrsteilnehmer:innen die Abmessungen von großen Fahrzeugen bei schlechten Sichtverhältnissen deutlich sichtbar zu machen.

Wann und in welchen Situationen sollte eine gelbe Warnleuchte verwendet werden?

Eine gelbe Warnleuchte kann beispielsweise in Pannensituationen eingesetzt werden, um andere Fahrer:innen auf das Problem aufmerksam zu machen. Auch beim Abschleppen kann eine gelbe Warnleuchte dabei helfen, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Wer viel mit landwirtschaftlichen, besonders langsamen oder überlangen Fahrzeugen unterwegs ist, kann ebenfalls eine gelbe Warnleuchte verwenden, damit andere Verkehrsteilnehmer:innen angemessen reagieren können. Insgesamt ist allerdings wichtig zu beachten, dass die Verwendung von gelben Warnleuchten je nach den geltenden Verkehrsgesetzen und Vorschriften in der entsprechenden Region variieren kann.

Wie wird eine gelbe Warnleuchte am Fahrzeug installiert?

Dies kann sich je nach Modell und Fahrzeug unterscheiden. Ganz allgemein ist jedoch zu beachten, dass sich schon vor dem Kauf über die geltenden Vorschriften informiert werden sollte. Ist die Warnlampe bereits erworben, so sollte zunächst sorgfältig die Anleitung gelesen und benötigtes Werkzeug bereit gestellt werden. Im Anschluss wird die Halterung an einem geeigneten Ort am Auto angebracht. Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die Lampe wie beschrieben funktioniert. Es sollte beachtet werden, dass die Leuchte gut sichtbar und sicher befestigt ist.

Gibt es spezifische gesetzliche Vorschriften für den Einsatz von gelben Warnleuchten?

Ja, es gibt spezifische gesetzliche Vorschriften für den Einsatz von gelben Warnleuchten, die je nach Land, Region und Verkehrsgesetzgebung verschieden sein können. Die Verwendung von gelben Warnleuchten ist in der Regel auf bestimmte Situationen beschränkt, wie Fahrzeugpannen, Baustellen oder anderen gefährlichen Verkehrssituationen. Zudem kann es erforderlich sein, dass die Leuchten bestimmte Kennzeichnungen, Prüfzeichen oder Zertifizierungen aufweisen müssen, um legal verwendet werden zu dürfen. Beachten sie daher unbedingt, dass bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften für den Einsatz von gelben Warnleuchten Strafen und Bußgelder verhängt werden können.