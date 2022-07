So geht Sparen für Genießer:innen: Mit dem neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) auf Sprinter-Basis steuert Weinsberg die gehobene Klasse an. Die erste Testfahrt zeigt, wie gut der Stern zum All-inclusive-Modell passt.

Wenn Erika und Max Mustermann zum Campen fahren, dann sitzen sie wahrscheinlich im neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022). Das ist nicht böse gemeint, sondern eine Auszeichnung, weil das Treffen des mehrheitsfähigen Geschmacks zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Caravaning- Branche gehört. Knaus Tabbert schafft’s mit der Pepper-Serie seit Jahren: Sie fällt nicht zu klein und nicht zu klobig aus, wirkt weder konservativ noch krampfhaft juvenil und nervt die Käufer:innen nicht mit dem Auseinanderdröseln von Ausstattungspaketen. Ein bisschen komplizierter ist die Auswahl aber schon geworden. Denn ausgerechnet das All-inclusive-Modell bricht neuerdings mit den Kaufgewohnheiten der Branche: Als einziges Reisemobil des Knaus-Tabbert-Konzerns gibt es den neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) jetzt auch auf Sprinter-Basis. Und das, obwohl Weinsberg und Fiat eigentlich zusammengehören wie Spaghetti und Carbonara: Schon in den Sechzigern, beglückte die damals junge Wohnmobil-Marke die Deutschen mit wohnlich gemachten Fiat-Kastenwagen. Wir waren mit dem Camper auf einer ersten Testfahrt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wohnmobile Marco Polo (2014): Preis/Innenraum Campen mit Mercedes-Komfort

Erste Testfahrt im neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022)

Der Stern am Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) ist kein Schnäppchen, weil er im Vergleich zum Erfolgsmodell auf Ducato gleich 11.000 Euro mehr kostet. Und da wird es spannend, denn für knapp über 70.000 Euro gibt's auch einen Teilintegrierten der Muttermarke Knaus, dann jedoch auf Basis des MAN TGE. Aber das Crafter-Double ist ja auch kein schlechter Transporter. Sie lassen keine Marktnische offen bei Knaus Tabbert, dazu passt auch, dass sich der Aufbau der beiden Pepper bei aller Ähnlichkeit unterscheidet. Wer den neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) auf Basis des Mercedes nimmt, bekommt 23 Zentimeter mehr Wohnmobil und für 2000 Euro Aufpreis auch ein vorderes Hubbett, dass es beim günstigeren Pepper nicht gibt. Und der Preisvorteil des Ausstattungspakets fällt nochmal großzügiger aus: Knaus Tabbert verspricht eine Ersparnis von 21.103 Euro gegenüber dem Serienmodell, weil von der Klimaanlage bis hin zu Navi, Satelliten-TV und – im Ernst – dem Nano-Gel-Haltesystem für die Rotweingläser alles drin ist. Was die Frage aufwirft, ob die mobile Welt in einer Zeit der epischen Lieferfristen noch Normalmodelle braucht. Natürlich lässt sich ein All-inclusive-Camper schneller produzieren als einer aus dem Konfigurator. Und der Händler hat es leichter, sich ein paar Autos mehr auf den Hof zu stellen, wovon Spontankaufende profitieren.

Zwei Meter Stehhöhe

Es lebt sich auch deshalb gut mit dem Edelschnäppchen, weil es nirgendwo unter den Achseln kneift. Speziell dann nicht, wenn es das Basismodell für zwei ist. Die können sich im Heck auf einer Fläche von fast vier Quadratmetern räkeln, denn so groß sind die Einzelbetten, wenn sie miteinander verbunden werden. Auch sonst ist der neue Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) ein großzügiger Typ mit zwei Meter Stehhöhe und einer lobenswert niedrigen Stufe zwischen Wohnraum und Sitzgruppe. Bei der ersten Testfahrt ist es schön hell im neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022), dafür sorgen unter anderem die große Dachhaube im Frontbereich und die extra lange Dachluke über dem Doppelbett. Ein Fenster im Bad wäre noch schön, das ist einer der wenigen Wünsche, die der Weinsberg nicht erfüllt. Dafür gibt es in der Nasszelle eine abgetrennte Duschkabine, ein cleveres Waschbecken zum Verschieben und viel Platz im großen Spiegelschrank.

Stauraum und Zuladung des neuen Weinsberg Caracompact (2022)

Natürlich machen sie bei Knaus Tabbert keine Experimente mit einem Grundriss, der allen gefallen muss. Ohne große Heckgarage geht es in dieser Klasse nicht, weshalb die hinteren Betten über Stufen oder – wenn sie miteinander verbunden sind – über eine Leiter erklettert werden müssen. Der Vorteil des halbhohen Schlafzimmers liegt im üppigen Stauraum, der sich dadurch auch im Wohnraum ergibt: Die beiden Kleidertruhen am Fußende des Betts würden wohl auch für viele Erstwohnsitze reichen. Auch sonst ist es nicht der Gepäckraum, der Bewohner:innen des neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) an der Mitnahme des halben Hausstands hindern könnte, so viel macht die erste Testfahrt klar, sondern eher die Zuladung von 361 Kilogramm beim Dreieinhalbtonner. Wer sich nicht einschränken will, lastet den neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) zum 4,2-Tonner auf (1490 Euro) und kreuzt statt des 150-PS-Motors gleich den stärkeren Turbodiesel mit 170 PS (125 kW) und Neunstufen-Automatik an (3990 Euro).

Hoher Fahrkomfort

Der Reiz liegt nicht im Tempo, sondern im Verwöhnaroma des großen Entschleunigers. Auch der Ducato hat mit der aktuellen Generation bekanntlich an Fahrkultur gewonnen, doch dem Sprinter gelingt es bei der ersten Testfahrt, alle Geräusche und Widrigkeiten noch einen Tick spürbarer vom Fahrer fernzuhalten. Die Sanftheit der Gangwechsel, das subkutane Murmeln des Motors und das sämige Abrollen auf schlechter Strecke kann den Aufpreis für Vielfahrer:innen und Genießer:innen wert sein, zumal der Auf- und Ausbau des neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) die Stille an Bord nicht mit unschönen Geräuschen stört. Und auch die Anwesenheit des MBUX-Infotainments ist für Camper:innen, die sonst eher E-Klasse fahren, ein Wert für sich. Allerdings einer, der im Hot-Pepper-Paket 3290 Euro extra kostet. Gut möglich, dass jetzt nicht mehr die Mustermanns im neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022) unterwegs sind, sondern eher die Individualisten, die sonst Chanel und Zara miteinander kombinieren und die neue Omega-Swatch am Armgelenk tragen. Vielleicht ist das Sondermodell von gestern ja die Marke von morgen.

Technische Daten des neuen Weinsberg Caracompact MB 640 MEG Edition Pepper (2022)



AUTO ZEITUNG 09/2022 Weinsberg Caracompact MB 640 MEG E. P. Technische Daten Motor 2.0-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel Getriebe/Antrieb 9-Gang-Automatik; Vorderrad Leistung 125 kW/170 PS Max. Drehmoment 400 Nm bei 1700/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 6980/2300/2840 mm Leergewicht/Zuladung 3139/361 kg Sitz-/Schlafplätze 4/3 (opt. 5) Ausstattung Herd/Heizung 3 Flammen, Gas/ Truma Combi 6, Gas Gas 2 x 11 kg Frisch-/Abwasser 95/65 l Kaufinformationen Basispreis 72.999 Euro