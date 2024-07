Viel Elektroauto für wenig Geld

Klein, leicht, wendig und sparsam: Der Spring ist am besten in der Stadt aufgehoben.

Elektroautos sind zu teuer? Bezahlbare Elektromobilität das neue Dacia Spring Facelift (2024) ermöglichen. Ab 16.900 Euro gibt es den erschwinglichen Stromer. Doch auf wie viele Kompromisse muss man sich bei diesem konkurrenzlosen Preis einstellen? Die erste Testfahrt klärt auf!

Der Bestseller bei Dacia ist der Duster. Das Interesse an dem SUV steigt stetig und bereits seit einigen Jahren ist jeder dritte in Deutschland zugelassene Dacia ein Duster. Genauso erfolgreich will auch der größere Dacia Bigster werden, der bereits in den Startlöchern steht. Da hat es das kleine Modell der rumänischen Renault-Tochter ganz schön schwer, nicht übersehen zu werden. Erst 2021 hat Dacia den Spring vorgestellt und seitdem 150.000 Fahrzeuge verkauft. Da sieht Dacia, das seit 2005 auf dem deutschen Markt sind und 2023 hierzulande ein Rekordjahr mit 910.000 verkauften Fahrzeugen feierte, noch Luft nach oben und schickt das neue Dacia Spring Facelift ab Oktober 2024 zu einem Preis ab 16.999 Euro in die Händlerhallen. Selbst wer die höchste Ausstattungsstufe wählt und alle möglichen Extras ankreuzt, kommt auf knapp über 21.000 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024). Doch was kann man von einem vollwertigen E-Auto zu diesem Preis erwarten und wie macht der kleine Stromer sich im Alltag? Auf zur ersten Testfahrt!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Dacia Spring (2024) im Video:

Testfahrt mit dem neuen Dacia Spring Facelift (2024): Unaufgeregt stromern

Klein, leicht, wendig und sparsam: Das neue Dacia Spring Facelift (2024) ist am besten in der Stadt aufgehoben. Die Reichweite des ersten batterieelektrischen Modells der Marke wird für die 33 kW (44 PS) genauso wie für die stärkere 48 kW (65 PS) Version mit 220 km angegeben, und diese ist besonders realistisch bei Fahrten durch eine Metropole. Da sollen bis zu 305 km möglich sein. Keine Enttäuschungen gibt es bei der ersten Testfahrt aber auch bei längeren Fahrten über Land- oder Schnellstraßen, wo der 984 kg leichte Spring zwar lautlos im Display die Empfehlung anzeigt, langsamer zu beschleunigen, längere Etappen aber dennoch meistert, ohne dass die Reichweite überdurchschnittlich schnell schmilzt. Die Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h hören sich nach ordentlicher Einschränkung an, reicht aber für alle innerstädtischen Touren aus, bei denen sich der Spring stets ausreichend durchzugsstark zeigt.

Konkurrenten:

Exterieur: Optisch näher am Duster

Dacia spendiert aktuell allen seinen Fahrzeugen eine moderne Optik und auch der 3701 mm kleine Spring kommt in den Genuss des neuen Frontdesigns, des optimierten Hecks mit dem neuen Dacia Schriftzug, der Designapplikationen an der C-Säule, der neuen Radblenden sowie der zwei neuen Lackierungen (Brick red und Safari beige).

Nicht in Vergessenheit geraten will aber, dass der Spring im Euro-NCAP-Crashtest 2021 lediglich einen Stern von fünf möglichen Sternen erhalten hat. Und weil sich technisch nicht viel geändert hat, wird der optimierte Spring nicht erneut gegen die Wand gefahren. Doch was bedeutet ein Stern und was sagt Dacia dazu? Der Spring erhielt unter anderem diese Bewertung, weil ein Müdigkeitserkennungssystem sowie ein Fahrspurassistent fehlte. Dies hat der Hersteller nachgerüstet. Ebenfalls kritisiert wurde 2021, dass das autonome Notbremssystem (AEBS) nur auf andere Fahrzeuge reagiert und ungeschützte Verkehrsteilnehmenden wie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen nicht erkennt. Auch hier wurde nachgebessert.

Und was ist mit dem Platzangebot? Weil man mit E-Autos weiterhin ein eingeschränkteres Platzangebot verbindet, hat Dacia hier wortwörtlich alles aus dem kleinen Fahrzeug herausgeholt und dem Spring neben einem recht ordentlichen Kofferraumvolumen von 308 bis maximal 1004 l, auch im gesamten Innenraum noch vereinzelte Möglichkeiten für Stauraum für knapp 33 l verpasst. Und wem auch das nicht reicht, erhält unter der Motorhaube im optional erhältlichen Frunk noch Platz für 35 l. Aus Kostengründen ist der Spring jedoch sehr dünnhäutig ausgefallen. Das wird bei der ersten Testfahrt besonders bei den Türen sicht- und spürbar. Und auch die Kofferraumklappe ist weder verkleidet, noch hat sie innen einen Griff erhalten.

Interieur: Orientiert sich auch hier am großen Bruder

Für mehr Komfort sollen beim neuen Dacia Spring Facelift (2024) die Polsterung, das Dreispeichen-Lenkrad sowie erweiterte Fahrassistenten sorgen. Und wem das zehn Zoll große Touchscreen in der Mittelkonsole bekannt vorkommt, saß womöglich vorher in einem neuen Duster, der dies ebenfalls hat. Außerdem vom Duster kennt man auch das Youclip System, das sind drei im Fahrzeug angebracht Befestigungspunkte, mit denen man eine Handyhalterung oder auch einen Cupholder leicht anklemmen kann. Anders als beim Verkaufsschlager Duster sind allerdings die Sitze. Und auch hier wird klar, dass man für diese Summe keine Zauberei erwarten sollte. Die Ergonomie sowie Sitzposition sind trotz eingeschränkter Einstellungsmöglichkeiten akzeptabel. Vorne ist auch für größere Personen ausreichend Platz, enger geht es da auf der Rückbank zu.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG Dacia Spring Technische Daten Motor Synchron-Elektromotor Antrieb Frontantrieb Systemleistung 48 kW/65 PS Max. Drehmoment 113 Nm Batterie-Kapazität 26,8 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 3701/1583 (1767*)/1519 mm Leergewicht/Zuladung 984/k.A. kg Kofferraumvolumen 308 -1104 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 13,7 s Höchstgeschwindigkeit 125 km/h Verbrauch (kombiniert) 13,2 kWh/100 km Reichweite 225 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 16.900 Euro (19.900 Euro) Marktstart Oktober 2024