Eigentlich kein Wunder, dass der Dacia Bigster beim Crashtest des unabhängigen Konsortiums Euro NCAP ähnlich dürftig abschneidet wie der Duster – schließlich teilen sich beide die CMF-B-Plattform des Renault-Konzerns und sind auch von der Karosserie her ähnlich gezeichnet sowie vergleichbar ausgestattet. Wie bei den anderen Modellen setzte der rumänische Budget-Hersteller auch beim Bigster vor der Entwicklung einen Preis fest und richtete alle Entscheidungen auf diese Zielsetzung aus. Dementsprechend ist der Große mit einem Grundpreis von 23.990 Euro konkurrenzlos günstig, während etwa der vergleichbar bemessene Platzhirsch VW Tiguan für fast 15.000 Euro mehr im Konfigurator steht (alle Preise: Stand Mai 2025). Aber wie wirkt sich Dacias Preispolitik auf die Sicherheit aus und wo lässt der Bigster beim Euro NCAP-Crashtest Punkte liegen? Hier erläutern wir das grundsätzliche Euro NCAP-Crashtest-Prozedere.

Nur drei Sterne im Crashtest: Das bedeutet das Dacia Bigster-Ergebnis

Grundsätzlich kumuliert Euro NCAP das Crashtest-Endergebnis aus vier Teilkategorien: Schutz mitfahrender Erwachsener, Schutz mitfahrender Kinder, Schutz anderer empfindlicher Verkehrsteilnehmender und Sicherheitsassistenten. Hier fällt beim Dacia Bigster auf, dass der Insassenschutz in beiden Kategorien wesentlich besser ausfällt als der Schutz außenstehender Personen und die Assistenzsysteme. Während der Schutz Erwachsener an Bord mit 69 Prozent bewertet wurde, erreicht der Bigster beim Schutz mitfahrender Kinder mit 85 Prozent sein bestes Teilergebnis. Andere empfindliche Verkehrsteilnehmer hingegen sind durch den Bigster stärker gefährdet, hier erreicht der Rumäne 60 Prozent. Am meisten Federn lässt er bei den Assistenzsystemen, die in der Regel der Unfallvorbeugung dienen: 57 Prozent.

Insassenschutz

Betrachtet man den Insassenschutz, verliert der Dacia Bigster die meisten Punkte bei der frontalen Kollision, genauer beim Schutz von Oberkörper sowie rechtem Unterschenkelbereich der fahrenden Person. Die restlichen Körperregionen sowie die Person auf dem Beifahrersitz wurden in diesem Unfallszenario beim Euro NCAP-Crashtest als gut geschützt eingestuft. Während der Schutz für einen Impuls von hinten ebenfalls als gut bewertet wird, haben Fahrer:innen schlechtere Karten, wenn die Energie von der rechten Seite kommt. Beim Schutz von Kindern wird ein frontaler und seitlicher Aufprall mit Dummies getestet, die je ein sechs- und ein zehnjähriges Kind simulieren. Hier erreicht der Bigster die volle Punktzahl. Die Punkte, die ihm beim Schutz von Kindern fehlen, gehen auf mangelnde Ausstattung wie eine Kinder-Anwesenheitserkennung oder Isofix-Kompatibilität vorne und im hinteren Mittelsitz zurück.

Schutz empfindlicher Verkehrsteilnehmender

Richtig zurückstecken muss der Dacia Bigster beim Crashtest-Ergebnis in Bezug auf den Schutz von Fußgänger:innen und Radfahr:innen, wo er lediglich 21,9 von 36 möglichen Punkten erreicht. Besonders stark fallen hier die steifen A-Säulen sowie der untere Rand der Windschutzscheibe ins Gewicht, die am stärksten gefährdete Körperregion der Unfallopfer ist das Becken. Das Notbremssystem wird als adäquat bewertet. In den meisten Szenarien mit Radfahrenden punktet das System solide, dafür lässt es etwa beim Zurücksetzen in Richtung von Fußgänger:innen und bei der Motorraderkennung während eines Spurwechsels wichtige Punkte liegen.

Assistenzsysteme

Bei den Assistenzsystemen gibt es im Euro NCAP-Crashtest wesentlich weniger Punkte zu holen als in den anderen Kategorien. Das schwache Ergebnis des Dacia Bigster geht hier unter anderem auf eine mangelnde Anschnallerinnerung auf den Rücksitzen und eine dürftig funktionierende Müdigkeitserkennung zurück. Auch die laut Test nicht einwandfrei funktionierende Einhaltung der Rettungsgasse bei aktiviertem Spurhalteassistenten und die schlechte Performance des Notbremsassistenten, wenn man sich frontal einem Auto nähert, haben ihren Anteil an den hier erreichten 57 Prozent. In vielen anderen Szenarien arbeiten der Spurhalteassistent und der Notbremsassistent laut Euro NCAP einwandfrei.