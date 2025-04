Bei Dacia kosten Autos nicht so viel, wie Entwicklung und Produktion eben verschlingen, sondern Entwicklung und Produktion richten sich nach einem vorab festgelegten Preisziel. Und im Fall das neuen Dacia Bigster (2025) sind die Preisgrenzen streng gesetzt: Das Kompakt-SUV startet bei 23.990 Euro (Stand: April 2025). Ein Blick auf die Konkurrenz ruft in Erinnerung, wie aggressiv die Preisgestaltung tatsächlich ist, denn der etwa gleich lange Platzhirsch VW Tiguan kostet fast 15.000 Euro mehr.

Ein Grund für die günstige Produktion dürfte die enge technische Verwandtschaft zum kleineren Dacia Duster sein. Beide rollen auf der CMF-B-Plattform, wobei es der Bigster in der Länge auf 4,57 m bringt und damit 23 cm addiert. Interessanterweise sind beide jedoch mit 1,81 m exakt gleich breit – so kommt es auch, dass der neue Dacia Bigster (2025) bei der ersten Testfahrt hochbeiniger und weniger dynamisch wirkt als sein kleiner Bruder. Der Großteil des Längenzuwachses ist auf den ausladenden hinteren Überhang zurückzuführen, denn auch der Radstand unterscheidet um nicht einmal fünf Zentimeter. Das sorgt auch für einen beachtlich geräumigen Kofferraum, in dem sich 667 bis 1937 l Ladung verstauen lassen. Ein doppelter Ladeboden erhöht den praktischen Wert oberhalb der "Essential"-Basisausstattung zusätzlich.

Neuer Dacia Bigster (2025) mit übersichtlichem Infotainment, aber kleineren Schwächen

Beim Infotainment setzt der neue Dacia Bigster (2025) auf eine sieben beziehungsweise zehn Zoll große Instrumententafel und einen serienmäßigen Zehn-Zoll-Zentralbildschirm – vollkommen ausreichend. Markentypisch gelingt die Bedienung intuitiv und die Menüs sind nicht überladen. Hier und da könnte das System ein wenig schneller arbeiten, ein ernsthaftes Hindernis stellt das aber nicht dar. Die Apple CarPlay-Verbindung ist während unserer ersten Testfahrt zwar erfreulich schnell und einfach geglückt, allerdings trübten kurze Verbindungsaussetzer den Musikgenuss.

Lobenswert sind derweil die physischen Tasten zur Klimabedienung und eine Taste links neben dem Lenkrad, auf die sich präferierte Einstellungen der Assistenzsysteme aufspielen lassen. So lässt sich beispielsweise mit einem Tastendruck (und einem weiteren zur Bestätigung) nach dem Starten der Tempowarner deaktivieren.

Die Materialien im Innenraum sind erwartungsgemäß einfach gehalten und in auch in der getesteten "Extreme"-Ausstattung dominiert Hartplastik. Wer Wert auf einen kuscheligen Premium-Innenraum legt, stört sich daran möglicherweise, ist bei Dacia dann aber ohnehin an der falschen Adresse. Durch die ausstattungsbedingten kupferfarbenen Applikationen wirkt das Interieur trotz der Materialien nicht allzu steril, Staufächer & Co. Erfüllen ihren Zweck. Das Platzangebot geht auch in der zweiten Reihe als größerer Mensch in Ordnung, zudem sind die äußeren Plätze sind mit Isofix ausgestattet.

Testfahrt: Motor & Fahrdynamik vollkommen ausreichend

Motorseitig gibt es beim neuen Dacia Bigster (2025) vier Optionen: zwei 1,2-l-Dreizylinder mit Mildhybrid-Technik, einen Vollhybrid und einen Benziner, der auch mit Gas betrieben werden kann. Unser Wagen ist bei der ersten Testfahrt mit dem stärkeren der Mildhybride und somit 140 PS (130 kW) ausgestattet. Da der schwächere 130-PS-Antrieb (96 kW) jedoch serienmäßig mit Allradantrieb anrollt, handelt es sich beim stärkeren Motor preistechnisch um den Einstieg. Aber auch diese – für heutige SUV-Verhältnisse – überschaubare Leistung erweist sich als vollkommen ausreichend. Zumindest ohne größere Beladung wirkt die Downsizing-Maschine zu keinem Zeitpunkt überfordert und wartet mit einwandfreiem Durchzug auf.

Teilweise fiel der Turbolader gar durch einen eher unvermittelten Einsatz auf, der einem entspannten Fahrstil nicht zuträglich ist. Nach ein wenig Eingewöhnung lässt sich jedoch auch damit gut umgehen. Das Sechsgang-Schaltgetriebe wartet mit klar definierten Schaltwegen und einer vergleichsweise langen Übersetzung auf, sodass der höchste Gang bei Landstraßentempo gar nicht erst zum Einsatz kommt. Das Fahrwerk ist eher auf der straffen Seite anzusiedeln, ohne dabei unkomfortabel zu wirken. Erst bei heftigen Verwerfungen nehmen die Anregungen im Innenraum ein unangenehmes Maß an. Trotzdem scheint das dynamische Potenzial des Bigster relativ früh ausgeschöpft, wenn man Kurven ambitioniert anfährt.

Technische Daten des neuen Dacia Bigster (2025)

AUTO ZEITUNG 09/2025 Dacia Bigster TCe 140 Technische Daten Motor 3-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, 48-V-Mildhybrid; 1199 cm³ Antrieb 6-Gang; manuell; Vorderrad Leistung 104 kW/140 PS bei 4500 U/min Max. Drehmoment 230 Nm bei 2100 U/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4570/1813 (2069)*/1662 mm Leergewicht/Zuladung (EU) 1425/465 kg Kofferraumvolumen 667-1937 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 9,8 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km (WLTP) 5,5 l S Kaufinformationen Grundpreis 23.990 € Marktstart Mai 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel