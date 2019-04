Clarkson & May: DHL-Challenge

Basteln, um dem alten Arbeitgeber eins auszuwischen? Diese Videos könnten es einen glauben machen: Jeremy Clarkson und James May bauen nämlich für ihre neue Show "The Grand Tour" Paketboxen zusammen, und erreichen auf Youtube Millionen. Und vor allem gibt's eindeutig positive Resonanz, was die neuen Top-Gear-Folgen nicht von sich behaupten können. Tatsächlich aber ist der Hintergrund, dass sich Jeremy Clarkson minutenlang mit dem Stück Pappe in seinen Händen abmüht, banal: Sponsor von "The Grand Tour" ist ein Paketservice, diese Videos sind also ein Werbegag. Wie schnell eine solche Paketbox zusammengebaut werden kann, zeigt im Übrigen James May alias "Captain Slow": Er brauchte gerade einmal 19,09 Sekunden!

