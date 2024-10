Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Wie viel davon beim Citroën C5 Aircross in Serie wiederzufinden sein wird, bleibt abzuwarten.

An der futuristischen Front sitzen rechteckige Scheinwerfer sowie dünne LED-Linien, die als "Light Wings" den Luftstrom optimieren sollen.

Die LED-Linien am Heck sorgen für eine markante Rückansicht.

Citroën geht mit der Neuauflage des C5 Aircross in die Offensive und möchte mit der kommenden Generation des Familien-SUV auch eine neue Markenidentität vermitteln. Einen Ausblick darauf gibt das C5 Aircross Concept.

Mit dem Citroën C5 Aircross Concept gibt der Hersteller auf der Paris Motor Show 2024 einen Ausblick auf das kommende Familien-SUV, dass ab 2025 den Markt erobern soll.

Preis: Neuauflage des Citroën C5 Aircross (2025) wird wohl teurer

Citroën geht mit der Neuauflage des C5 Aircross (2025) in die Offensive und möchte mit der kommenden Generation des Familien-SUV auch eine neue Markenidentität vermitteln. Im Fokus sollen "Raum, Komfort und Zugänglichkeit" stehen. Dabei setzt Citroën auf die neue STLA-Medium-Plattform, die nicht ausschließlich auf Elektroautos zugeschnitten ist, sondern eine breite Spanne an Motorisierungen ermöglicht. Preislich geht es bei einer Neuauflage üblicherweise nur in eine Richtung, nach oben. Somit erwarten wir Preise ab 35.000 Euro.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Citroen C3 Aircross (2024) im Video:

Antriebe: Von Verbrenner bis vollelektrisch

Dank der STLA-Medium-Plattform von Stellantis fährt auch der kommende Citroën C5 Aircross (2025) mit unterschiedlichen Antriebskonzepten vor. Zu Verbrennern und Plug-in-Hybriden wird sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach eine rein elektrische Version hinzugesellen. Theoretisch ist die Plattform für Reichweiten von bis zu 700 WLTP-km und für Front-, Heck- und Allradantrieb gut. Durch aerodynamische Designoptimierungen soll die Karosserie des C5 Aircross zusätzlich für gesteigerte Reichweite sorgen.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:



Exterieur: Fokus auf Aerodynamik

Der Citroën C5 Aircross Concept hat eine Länge von 4,65 m und eine Höhe von 1,66 m, mit einem verlängerten hinteren Überhang für bessere Aerodynamik. An der futuristisch gestalteten Front sitzen rechteckige Scheinwerfer sowie dünne LED-Linien, die als "Light Wings" ebenfalls den Luftstrom optimieren sollen. Angedeutete Lufteinlässe verleihen einen Hauch von Dynamik. Die LED-Linien werden am Heck aufgegriffen und sorgen für eine markante Rückansicht. Mit klaren Linien und ein wenig verspielt, gibt das Konzept einen Ausblick auf das kommende Serienmodell. Wie viel davon beim Citroën C5 Aircross (2025) wiederzufinden sein wird, bleibt abzuwarten. Wir gehen aufgrund des gefälligen Designs von nur wenigen Abweichungen aus.

Die Konkurrenten:

Interieur: Platz für die Familie

Noch gewährt uns Citroën keinen Einblick in den Innenraum des C5 Aircross Concept, verspricht aber dem SUV einen "Wohlfühlbereich" für Familien einzupflanzen. Fünf Personen sollen sich in einer Lounge-ähnlichen Atmosphäre niederlassen. Genaueres verrät der Hersteller erst 2025.