Preis: Carado V339 (2025) ab 56.388 Euro

Der Carado V339 (2025) ist einer der kompakten Teilintegrierten der V-Baureihe von Carado auf Basis des Citroën Jumper. Mit einer Länge von 6,85 m ist er rund 20 cm länger als das verwandte Modell Carado V337. Der Einstiegspreis liegt bei 56.199 Euro (Stand: April 2025) in der Basisversion ohne zusätzliche Ausstattungspakete. Allerdings muss man noch zwingend 189 Euro für die Zulassungsdokumente und Bescheinigungen oben drauflegen, womit man bei einem Preis von mindestens 56.388 Euro landet.

Der Grundriss ist baugleich mit dem des kürzeren Carado V337, mit der Ausnahme, dass der V399 anstelle der beiden Doppelbetten ein Queensbett mit Holzlattenrost im Heck installiert hat. Das Queensbett misst 195 x 140 cm und ist von beiden Seiten zugänglich. Links uns rechts am Kopfende befindet sich je ein Kleiderschrank. Die Sitzgruppe in der Dinette besteht aus den beiden drehbaren Sitzen der Fahrerkabine, einer Doppelsitzbank und einer Tischvergrößerung. Vier eingetragene Sitzplätze – zwei davon mit Isofix – ermöglichen die Mitnahme von Kindersitzen.

Camper für zwei mit Variobad

Die Küchenzeile ist mit einem Zweiflammen-Gaskocher (Hier Campingkocher im Test) und einer Edelstahlspüle ausgestattet. Beides verschwindet bei Bedarf unter einer großen getönten Glasabdeckung. Darunter bietet ein 78-l-Kühlschrank mit 11-l-Gefrierfach (Hier Kühlboxen im Test) ausreichend Platz für Lebensmittel. Für den Küchenblock gibt es auf Wunsch zudem einen Backofen (529 Euro). Der Stauraum bietet Platz für zwei 11-kg-Gasflaschen, der Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) fasst 116 l und versorgt sowohl die Küche als auch das Bad.​ Für das Grauwasser steht ein 92 l großer Tank zur Verfügung. Das Variobad kombiniert Toilette, Waschbecken und Dusche in einem kompakten Raum. Ein großer Spiegel und mehrere Staufächer sorgen für zusätzlichen Komfort.

Standardmäßig befindet sich eine Combi 4-Gasheizung an Bord. Gegen einen Aufpreis von 709 Euro installiert Carado eine Combi 6 E-Heizung inklusive digitalem Bedienpanel. Eine elektrische Fußbodenerwärmung gibt es für 499 Euro. Wählt man diese zusätzlichen Verbraucher, empfiehlt sich auch die zweite 95-Ah-Aufbaubatterie für 329 Euro.

Weitere Optionen für mehr eine erweiterte Ausstattung sind eine Kabelvorbereitung für die Rückfahrkamera (so nachrüsten; 169 Euro), die Vorbereitung zur Installation einer Solaranlage (so nachrüsten; 169 Euro) oder eine 12-V-TV-Vorverkabelung und ein Fernsehhalter (219 Euro). Möchte man gleich das gesamte TV-Paket mit einem 22-Zoll-Smart-TV, Halterung und Sat-Antenne (so nachrüsten), muss man das pro+ Paket für 6799 Euro wählen, das zudem eine vier Meter große Markise (so nachrüsten), einen isolierten Abwassertank, eine Panoramadachhaube (70 x 50 cm), eine Klarglasdachhaube (40 x 40 cm), eine Verdunkelung für das Fahrerhaus und diverse Komfort- und optische Zusatzdetails beinhaltet.

Basisfahrzeug: Citroën Jumper

Der V339 basiert auf dem Citroën Jumper mit einem 2,2-l-BlueHDI-Dieselmotor und 140 PS (103 kW) in Kombination mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Serienmäßig sind Tempomat, ESP, ABS, Start-Stopp-Automatik und eine manuelle Klimaanlage an Bord. Optional ist eine Achtstufen-Automatik (3199 Euro) und ein stärkerer 180-PS-Motor (132 kW) (6448 Euro) erhältlich.

Das Cockpit lässt sich gegen 3245 Euro mit dem Digital Paket aufwerten, das eine Klimaautomatik inklusive Pollenfilter, eine induktive Smartphone-Ladeschale eine 10-Zoll-Radio und Navigationssystem (DAB+), digitale Instrumentenanzeige (sieben Zoll) und eine Rückfahrkamera. Mit dem Safety Paket für 1079 Euro halten zudem ein automatisches Bremssystem mit Fußgängererkennung, ein Regen- und Lichtsensor, ein Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, eine Fahrermüdigkeitserkennung und ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent Einzug.