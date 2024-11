Sieben Meter teilintegrierte Reisefreiheit

Sofern der Camper über eine Garage verfügt (zu erkennen am "G" in der Modellbezeichnung), können auch Fahrräder oder Surfbretter mit auf die Reise gehen.

Wer einen Kompromiss zwischen der Unkompliziertheit eines Campervans und der Vielseitigkeit eines integrierten Wohnmobils sucht, ist mit dem Bürstner Lineo T 690 G (2024) gut bedient. Hier sind alle Infos zum Tausendsassa unter den Teilintegrierten.

Preis: Bürstner Lineo T 690 G (2024) ab 74.410 Euro

Teilintegrierte Wohnmobile liegen unverändert im Trend. Ihre Zielgruppe finden sie, weil sie die Kompaktheit und Agilität eines Campervans mit der relativ großzügigen Stehhöhe und dem variablen Raumangebot sowie dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis eines integrierten Wohnmobils verbinden. So wird das oft zitierte und bisweilen überstrapazierte "Beste beider Welten" auf einer Außenlänge von um die sieben Meter fahrbare Realität.

Ein attraktiver Vertreter dieser Campingfahrzeug-Gattung, die bis heute eine treue Fangemeinde hat, ist der Bürstner Lineo T (2024). Wobei das "T" im Name für "teilintegriert" und nicht, wie es theoretisch auch denkbar wäre, für "T" wie Transit steht. Jenem auch als Grundlage für Campingfahrzeuge aller Art bewährten Ford-Transporter also, der auch dem mindestens 5990 mm langen und in insgesamt vier Grundrissen erhältlichen Bürstner Lineo T als Basis für den in allen Varianten 2850 mm hohen Aufbau diente. Erhältlich ist der im Folgenden näher betrachtete Bürstner Lineo T 690 G (2024), der bei einer Außenlänge von 6990 mm und einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg Sitzplätze für bis zu vier Personen und Schlafplätze für mindestens zwei Erwachsene plus Nachwuchs bietet, ab 74.410 Euro (Alle Preise: Stand November 2024). Wie seine Modellgeschwister der Baureihe versteht sich der Lineo T 690 G (2024) vor allem als erste Wahl für junge Familien und erlebnishungrige Kurzreisende wie Paare auf Wochenend- oder Städtetrip.

Innenraum: Viel Bewegungsfreiheit auf engem Raum

Bauarttypisch viel Bewegungsfreiheit auf wenig Grundfläche bietet der Innenraum. Trotz der eher schmalen Aufbaubreite von 2200 mm bietet der Lineo T 690 G (2024) viel Platz auf überschaubarem Raum. Mit einer Stehhöhe von durchgängig 1,98 m erlaubt der Lineo T 690 G (2024) auch größer gewachsenen Personen den aufrechten Gang durch den Camper. Dank der höhenreduzierten Stufe zwischen Fahrerhaus und Wohnraum ist der Übergang zwischen beiden Camping-Lebenswelten "Reisen" und "Ankommen" nahezu nahtlos möglich. Einmal auf der finalen Platzposition zum Stillstand gekommen, wird der Geselligkeit suchende Campingfan von einer gemütlichen Sitzgruppe mit drehbaren Einzelsitzen empfangen, die bis zu vier Personen Platz bietet. Ein Einhängetisch mit optionaler Eindreherweiterung dient nicht nur als Esstisch, sondern auch als praktische Ablagefläche für Utensilien des alltäglichen Campinglebens. Stichwort Variabilität: Für mitreisende Nachwuchs-Camper:innen oder spontanen Übernachtungsbesuch ist der Mitteltisch mit wenig Aufwand zur dritten Schlafgelegenheit im Format 1,98 x 0,70 oder (grundrissabhängig) 1,02 m umbaubar (wie Mitreisende beim Campen sonst noch übernachten können, hier).

Foto: Bürstner

In der recht üppig ausgestatteten Küche mit Zwei-Flammen-Gaskocher, integriertem Spülbecken und Multifunktionsschiene für die Erweiterung der Arbeitsfläche lässt sich zaubern, was die Campingküche an unaufwändigen Gerichten so hergibt (weitere Möglichkeiten, unterwegs mit Gas zu kochen, hier). Die benötigten Zutaten finden in geräumigen Oberschränken und Schubladen Platz. Der bis zu 131 l fassende Kompressor-Kühlschrank, der auch ein 12-l-Gefrierdach beherbergt, hält verderbliche Lebensmittel auch an warmen Tagen zuverlässig kühl. Als großes Plus an kalten Tagen dürfte sich dagegen Dieselheizung von Tuma erweisen, die je nach gewünschter Heizleistung für 590 oder 1090 Euro Aufpreis erhältlich ist. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie weder auf von außen zugeführten Strom noch auf Gas angewiesen ist und somit auch bei herbst- und winterlichen Bedingungen längeres autarkes Stehen ermöglicht.

Apropos "dunkle Jahreszeit": Dass auch in von Hause aus kompakten Campern wie dem teilintegrierten Lineo T 690 G (2024) an lichtschwachen Tagen nicht automatisch permanent Finsternis herrschen muss, beweist der Wohnbereich. Dank für ein Campingfahrzeug dieser Kategorie recht großer Fenster, Dachhauben im Küchen- und Wohnbereich sowie mithilfe eines 872 Euro extra kostenden Sonnendachs fällt ausreichend Licht ins Dunkel des Innenraums. Wer sich für die in hellen Tönen gehaltene Wohnwelt "Brava" entscheidet, bekommt zusätzlich optische Frische mit auf den Weg. Nachtruhe finden zwei Personen im Heckbereich des Lineo T 690 G (2024), entweder in einem Doppelbett mit einer Liegefläche im Format 2,00 x 1,35 m oder in zwei getrennten Einzelbetten. Diese lassen sich mit einem optionalen Zusatzpolster, das gerade einmal 200 Euro Aufpreis kostet, ohne nennenswerten Aufwand auch zum Doppelbett umbauen.

Aber mit dem Platz für die Nacht ist in den teilintegrierten Campern der Baureihe Lineo T (2024) noch lange nicht Schluss. Zumindest nicht, wenn das Wohnmobil der Wahl auf den finalen Namenszusatz "G" wie "Garage" hört. Neben dem Lineo T (2024) 690 G ist das beim Lineo T (2024) 620 G der Fall: Die großzügig gestaltete und leicht zugängliche Garage im Heck bietet dann auch für sperrigere Sport- und Freizeitausrüstung wie etwa Fahrräder oder Surfbretter ausreichend Stauraum (sonstige Mitnahmemöglichkeiten für Sportgeräte im Auto, hier).

Basisfahrzeug: Ford Transit

Als Chassis-Spender dient der Ford Transit 2,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor, der 130 PS (96 kW) leistet. Serienmäßig ist er an ein Schaltgetriebe gekoppelt. Gegen 2290 Euro Aufpreis kommt ein Automatikgetriebe mit auf die Reise. Schwarze 16-Zoll-Alufelgen statt der standardmäßigen 16-Zöller aus Stahl kosten 1190 Euro extra. Ein Berganfahr- und Seitenwindassistent sind Teil der insgesamt wohltuend umfangreich ausfallenden Serienausstattung.

Unter Fahrsicherheitsaspekten empfehlenswert dürfte zudem das Assistenzsystem-Paket sein, das gegen 1680 Euro Aufpreis unter anderem eine beheizbare Windschutzscheibe, Regensensor, einen kamerabasierten Notbrems- sowie einen Spurhalteassistenten mit an Bord holt.