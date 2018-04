Der Neuling startet mit gleich drei Benzinern und vier Dieseln, die alle in einer M-Performance-Variante gipfeln. Stärkstes Triebwerk in der Otto-Fraktion ist ein drei Liter großer Reihensechser im M40i, der auf 360 PS und 500 Newtonmeter kommt.

Nicht umsonst geht der X4 um acht Zentimeter in die Länge, wird vier Zentimeter breiter, bekommt fast sechs Zentimeter mehr Radstand und duckt sich obendrein noch etwas flacher in den Wind.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2018 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4752/1918/1624 mm Leistung Von 184 bis 360 PS Antriebsarten Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 49.700 Euro

Der BMW X4 (2018) ist sportlicher und dynamischer als sein Plattformbruder X3, dabei aber kaum unpraktischer. Das SUV-Coupé startet zu Preisen ab 49.700 Euro.

Das SUV-Coupé BMW X4 startet zum Preis von 49.700 Euro und zeigt sich sportlicher und präsenter gezeichnet als bisher. Dabei stempelt er nicht nur die Konkurrenten zu Spießern, sondern macht auch einmal mehr deutlich, wie viel emotionaler er als sein Plattformbruder X3 ist. Nicht umsonst geht der X4 um acht Zentimeter in die Länge, wird vier Zentimeter breiter, bekommt fast sechs Zentimeter mehr Radstand und duckt sich obendrein noch etwas flacher in den Wind. Obwohl er sportlicher aussieht und besser fahren soll denn je, hat der BMW X4 (2018) den Sinn fürs Praktische nicht verloren. So rühmen die Bayern die gegenüber dem Vorgänger deutlich verbesserten Platzverhältnisse und locken selbst die Lademeister mit einem ausgeklügelten Kofferraum zur Lifestyle-Fraktion. Schließlich bietet das SUV-Coupé nicht nur stolze 525 Liter Fassungsvermögen und eine dreigeteilte Rückbank mit Hebelzügen aus dem Kofferraum. Er kommt auch serienmäßig mit einer automatischen Heckklappe sowie einem Staufach im Unterboden, das eine spezielle Aufnahme für die Gepäckraumabdeckung bietet. Das fehlt bisweilen sogar bei ausgemachten Praktikern. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

BMW X4 (2018): Preis ab 49.700 Euro auf Genfer Autosalon 2018

Während hinten die Koffer verschwinden, nutzt der BMW X4 (2018) den Platz vorne unter der Haube für ein paar ausgemachte Kraftpakete. So startet er mit gleich drei Benzinern und vier Dieseln, die alle in einer M-Performance-Variante gipfeln. Stärkstes Triebwerk in der Otto-Fraktion ist ein drei Liter großer Reihensechser im M40i, der auf 360 PS und 500 Newtonmeter kommt. Und im X4 M40d röhrt ein drei Liter großer Sechszylinder mit 326 PS und 680 Newtonmeter durch die obligatorischen Doppel-Endrohre. Damit schafft der schnellste X4 den Sprint von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden. Und während die M-Versionen mühelos 250 schaffen, stehen für den Rest Spitzenwerte von 213 bis 240 km/h im Protokoll. An der Tankstelle zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede beim BMW X4 (2018): Bei den Benzinern, für die das Spektrum beim 184 PS starken Vierzylindern im X4 20i beginnt, spannt sich der Bogen von 7,1 bis 9,2 Litern. Und bei den Dieseln, vom 190 PS starken X4 20d mit einem 2,0 Liter großen Vierzylinder aufwärts, stehen 5,4 bis 6,6 Liter im Datenblatt.

Digitales Cockpit für den BMW X4 (2018)