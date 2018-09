Bis der BMW X4 M jedoch in Serie geht, wird noch etwas Zeit verstreichen. Die Produktion des X4 ohne M-Upgrade ist in der ersten Jahreshälfte 2018 gestartet, gut ein Jahr später darf man dann wohl mit dem M-Modell rechnen.

Doch die großen Lufteinlässe an der Erlkönig-Front mit den Ladeluftkühlern dahinter sowie die doppelflutigen Endrohre links und rechts am Heck sind konkrete Hinweise darauf, dass BMW den intern F98 genannten X4 M bald bringt.

Ein Prototyp des BMW X4 M (2018) begeisterte im Rahmen des DTM-Rennens auf dem Nürburgring. Neue Fotos zeigen das Perfomance-SUV-Coupé in Aktion. Unter der Haube des Dynamikers: ein neuer Reihensechszylinder-Motor mit mindestens 500 PS!

Neue Fotos des BMW X4 M (2018) zeigen das SUV-Coupé mit Dynamik-Upgrade als nur noch leicht getarnten Prototypen. BMW selbst hat die Fotos im Rahmen des DTM-Rennens am Nürburgring lanciert und das Fahrzeug fahrerisch präsentiert. Markante Details wie die gewachsenen Lufteinlässe und die mächtigen vier Endrohre springen dem Betrachter sofort ins Auge. Doch sein wahres Gesicht versteckt der X4 M unter seiner höhergelegten Coupé-Hülle. Der Allradantrieb "M xDrive" kommt direkt vom M5 und sorgt bei Bedarf als Hecktrieber für ungeahnte Fahrdynamik-Talente. Ein aktives "M-Differenzial" an der Hinterachse hilft beim Steigern der Querdynamik. Für Steifigkeit sorgt unter anderem eine im Motorraum verbaute Präzisionsstrebe aus CFK, wie man sie bereits aus M3 und M4 kennt. Das Highlight im Motorraum ist jedoch der brandneue Reihensechszylinder mit Twinturbo und Hochdrehzahlcharakteristik. Er wird nicht nur X4 M und X3 M befeuern, sondern auch in der klassischen bayerischen Mittelklasse in Form von M3 und M4 der nächsten Generation für Vortrieb sorgen. Wir erwarten eine Leistung von mindestens 500 PS, die das SUV-Coupé in rund fünf Sekunden auf Tempo 100 katapultieren sollen. Erklärter Konkurrent um die Fahrdynamik-Krone ist das Mercedes-AMG GLC 63 S Coupé, das dank potentem V8 und 510 PS alles andere als fahrdynamisch untalentiert ist. Wann und zu welchem Preis der BMW X4 M (2018) seinen Weg zu den Kunden findet, ist aktuell noch unklar. Mehr zum Thema: BMW X2 wird als M35i zum Sportler

Neue Protoyp-Fotos vom BMW X4 M (2018)