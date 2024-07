BMW X4 fliegt aus dem Programm

Mit der neuen X3-Generation muss es auch einen neuen BMW X4 geben ... denkste: Wie der bayerische Autobauer bestätigt, läuft der Crossover schon recht bald ohne Nachfolger aus. Doch es gibt einen Ausweg!

BMW X4-Produktionsende angekündigt

Der BMW X4 ist tot, lang lebe der BMW X4. Frei nach diesem Motto setzt der Autobauer die Axt an der aktuellen Verbrenner-Generation an, entwickelt parallel aber auf der Neue-Klasse-Architektur einen Crossover namens iX4. Interessanterweise gilt für diesen nicht, was BMW für das X4-Aus ins Felde führt. Wie Motor1 nämlich berichtet, sehe BMW den Crossover zwischen dem gewachsenen X2 und dem etablierten X6 in die Mangel genommen. Während sich Neulinge mit dem erstmals als "echtes SUV-Coupé" konzipierten Einstiegsmodell der Marke, dem X2, begnügen würden, wählten Besserverdienende direkt das Oberklasse-Modell und dessen Prestige.

Noch aber wird der BMW X4 zum Preis ab 59.400 Euro (Stand: Juli 2024) im Konfigurator gelistet. Auch ein konkretes Datum, wann der Crossover die große Bühne verlässt, ist unklar. Da das erste SUV auf der neuen Plattform, der BMW iX3, Ende 2025 präsentiert werden soll, und der iX4 sich die Basis mit ihm teilt, könnte sich der Zeitraum, Stand Juli 2024, noch auf etwas über ein Jahr strecken. Welche Automodelle noch vom Markt genommen wurden und werden, hier!

