Eckdaten Bauzeitraum ab 2018 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung k.A. Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten k.A. Kraftstoffarten k.A. Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Der BMW 3er (2018) G20 setzt auf bewährte Rezeptur mit konsequentem Leichtbau, könnte aber erstmalig auch als reines Elektroauto angeboten werden. Eine Illustration veranschaulicht, wie dezent sich das Design der Mittelklasse weiterentwickelt.

Die allerersten Testfahrten machte der BMW 3er (2018) G20 im eiskalten Norden Skandinaviens. Damit stimmen die Münchner ihre neue Limousine gleich zu Beginn der Entwicklung auf den rauen Wind ein, der in der hart umkämpften Premium-Mittelklasse weht. Weltweit betrachtet ist der BMW 3er Marktführer, aber die Konkurrenz aus Stuttgart und Ingolstadt rückt dem Münchner immer enger auf die Pelle. Und weil der 3er für BMW ähnlich wichtig ist wie der Golf für Volkswagen, darf sich auch die siebte Generation, die Ende Jahr 2018 zum Händler rollt, keine Schwäche erlauben. Ihrem Erfolgsrezept bleiben die Münchner dabei treu, schon die ersten Erlkönig-Fotos zeigen den neuen 3er trotz starker Tarnung ganz klar in der Tradition seiner Vorgänger. Jüngste Fotos von einem Testwagen aus München geben auch schon einen recht unverhüllte Blick auf die schmal geschnittenen Front- und Rücklichter. Erkenntnisse, die in die neueste Illustration zur kommenden Mittelklasse aus München eingeflossen sind: Sie zeigt einen defensiv weiterentwickelten 3er mit Ähnlichkeiten zum großen Bruder. Ähnlichkeiten, die auch im Interieur zu erwarten sind: Wenngleich manches Bauteil noch nicht den finalen Stand des späteren Serienfahrzeugs besitzt, bekamen wir auch schon einen guten Eindruck vom grundsätzlichen Cockpit-Layout des BMW 3er (2018).

Alle Fakten zum BMW 3er im Video:

BMW 3er (2018) zeigt Schweinwerfer-Design

Auf eine Revolution verzichtet der BMW 3er (2018) G20 dabei aus nachvollziehbaren Gründen, schließlich gilt der Fahrer-Arbeitsplatz des BMW 3er schon bisher als vorbildlich in Sachen Ergonomie und Übersichtlichkeit. Das fahrerorientierte Cockpit mit freistehendem Infotainment-Display bleibt folglich erhalten, die Technik wird jedoch gründlich aufgewertet. So wird das bewährte Infotainmentsystem iDrive aufgefrischt, zugleich soll die Gestensteuerung aus dem 7er Einzug halten. Der Prototyp trägt auch schon eine teilweise digitalisierte Tacho-Einheit, optional wird auch hinter dem Lenkrad ein großes Display sämtliche Anzeigefunktionen übernehmen. Den neuen iDrive-Look mit Kachel-Design im Hauptmenü hat der 3er schon in diesem Sommer übernommen, bis zum Marktstart ist dank verbesserter Hardware mit noch schnelleren Reaktionszeiten und einigen zusätzlichen Funktionen zu rechnen. Wie bisher setzt die Mittelklasse zu Gunsten der sprichwörtlichen "Freude am Fahren" auf eine ausgeglichene Gewichtsverteilung, längs montierte Motoren und klassischen Hinterradantrieb. Als technische Basis dient die äußerst flexible 35up-Architektur, die auch den Allradantrieb xDrive erlaubt. Genau wie 7er und 5er schicken die Münchner auch den BMW 3er (2018) auf eine strenge Diät, ein intelligenter Mix aus Aluminium und hoch- sowie höchstfesten Stählen soll die Mittelklasse spürbar leichter als die aktuelle Generation machen.

Detailblick auf die Scheinwerfer des BMW 3er (2018) © CarPix

Neue Assistenzsysteme entlasten BMW 3er-Fahrer