Beim BMW 3er (Baureihe F30, 2012 bis 2019) ist "Freude am Fahren" kein leeres Versprechen.

Ein billiges Vergnügen ist der fahrdynamische BMW 3er nicht. Der 2019 erfolgte Modellwechsel zur siebten Generation wirkt sich jedoch positiv auf die Gebrauchtwagenpreise aus. Das ist beim Kauf von Limousine, Touring oder GT zu beachten! Positiv Dynamisches Handling, drehfreudige Motoren, effiziente Diesel, viel Raum im Fond (3er GT) Negativ Hohes Gebrauchtpreisniveau, zum Teil teuer im Unterhalt

Seit 1975 gilt der BMW 3er als fahrdynamischer Maßstab in der Mittelklasse – und dementsprechend auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Zur Limousine und zum Touring genannten Kombi gesellte sich ab 2013 der geräumige 3er Gran Turismo (GT). Coupé und Cabrio firmieren seither als BMW 4er. Auch wenn es puristisch veranlagten Menschen als Frevel erschien, stellte BMW in der sechsten 3er-Generation einen Großteil der Motoren von sechs auf vier Zylinder plus Turbo um.

Unter der Haube des 318i arbeitet seit 2015 gar ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Turbo. Tatsächlich aber überzeugen auch die neuen Aggregate mit Effizienz, hoher Laufruhe und sportlichem Antritt. Wer einen gebrauchten 3er nur mit Sechszylinder kaufen möchte, muss die sportlichen 335i beziehungsweise 340i (ab 2015) wählen – oder gleich den bis zu 510 PS starken M3. Durch die Bank empfehlenswert sind für die Langstrecke unverändert die kräftigen Dieselmotoren, seit 2015 allesamt mit Euro-6-Norm. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

BMW 3er (Limousine/Touring/GT) als Gebrauchtwagen kaufen

Zwar wirkt die Karosserie des BMW 3er eher zierlich, im Innenraum bietet der Gebrauchtwagen aber spätestens seit der 2012 eingeführten sechsten Generation (F30/F31) recht gute Platzverhältnisse. Der Touring mit seiner BMW-typisch separat zu öffnenden Heckscheibe offeriert einen 495 bis 1500 Liter großen Laderaum. Der 3er GT fasst sogar bis zu 1600 Liter und stellt dank 20 Zentimeter mehr Länge als der Kombi noch mehr Raum im Fond bereit. Abgesehen von zum Teil wenig wertig wirkenden Kunststoffen präsentiert sich die Material- und Verarbeitungsqualität des Interieurs auf hohem Niveau.

Das iDrive-Bediensystem ist dank intuitiver Handhabung eines der besten überhaupt – vor allem in Verbindung mit dem Navigationssystem Professional. Der aktuelle 3er wirkt innen etwas hochwertiger als sein Vorgänger. Egal ob mit Hinterrad- oder Allradantrieb (xDrive), der BMW 3er erweist sich als ebenso fahraktives wie sicheres Auto – auch weil das DSC (ESP) sehr fein und sensibel arbeitet. Fahrerassistenzsysteme bietet und bot der 3er reichlich, teils als Option – entsprechend genau ist das Gebrauchtwagenangebot zu studieren. Der Münchner kombiniert Dynamik und Komfort auf hohem Niveau – besonders wenn die optionalen adaptiven Dämpfer an Bord sind.