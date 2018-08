Weiterhin im Programm und an den blauen Stäben in der Niere zu erkennen: Der Plug-In-Hybrid 225xe iPerformance.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Van Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4354-4568/1800/1555-1612 mm Leergewicht 1425 kg Leistung 109 - 224 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6d-TEMP Grundpreis ab 27.850 Euro

Mit dem BMW 2er Active Tourer Facelift (2018) machen die Bayern ihren ersten Van fit für die nächsten Jahre. Optische Retuschen und ein neues Doppelkupplungsgetriebe sind die auffälligsten Neuerungen. Alle Informationen zu Preis & Motor!

Das BMW 2er Active Tourer Facelift (2018), zum Preis ab 27.850 Euro erhältlich, fällt behutsam aus. Die Front wurde Facelift-typisch neu gestaltet: Die Niere wuchs leicht in ihren Ausmaßen, die Frontschürze erhielt ein überarbeitetes Design und das Innenleben der optionalen LED-Scheinwerfer wurde modernisiert. Damit steht der Active Tourer ab sofort stämmiger auf der Straße. Die Rückleuchten bleiben unangetastet, während ab sofort bei allen Vierzylindern eine Auspuffanlage mit zwei Endrohren am Heck prangt. Ein ähnliches Bild auch im Innenraum: BMW legte nur ganz behutsam Hand an. Neue Sitzbezüge in Stoff und Leder sorgen für ein hochwertigeres Ambiente. Die Motoren des Vans erhielten technische Updates, die primär der Effizienz zu Gute kommen und für die meisten Fahrer im Verborgenen bleiben dürften. Neu ist hingegen das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, das sich im Innenraum durch einen neuen Wählhebel bemerkbar macht. Im 192-PS-starken 220i gehört es zum Serienumfang, schwächere Motorisierungen werden optional mit dem Getriebe ausgerüstet. Die Topmotorisierungen des BMW 2er Active Tourer Facelift (2018) mit 231 Benzin-, respektive 190 Diesel-PS werden weiterhin mit einer Achtstufen-Automatik gekoppelt.

Neuheiten BMW 2er Coupé Facelift (2017): Preis BMW hebt Preis für das 2er Coupé

Das BMW 2er Active- & Gran-Tourer-Facelift (2018) im Video:

Preis: BMW 2er Active Tourer Facelift (2018) ab 27.850 Euro