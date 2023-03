Der Familien-Van BMW 2er Gran Tourer (2015) kommt mit sieben Sitzen, optionalem Allradantrieb und hoher Variabilität. Das sind die Informationen zu Preis und Motor!

Mit dem BMW 2er Gran Tourer (2015) kommt der große Bruder des Active Tourer zum Preis ab 28.600 Euro: Während die Fahrzeugbreite identisch bleibt (1,80 Meter) legt der Gran im Vergleich zum Active Tourer in der Länge um beachtliche 22 Zentimeter zu und wächst so auf ein Gardemaß von 4,56 Meter. In der Höhe sind es nun 1,60 Meter beim Gran Tourer, was einem Zuwachs von 12 Zentimetern entspricht. An diesem neuen Raumgefühl dürfen sich nicht nur fünf, sondern sieben Passagiere erfreuen. Ja, der BMW 2er Gran Tourer ist ein Siebensitzer und bietet zudem reichlich Stauraum: Die minimalen 645 Liter lassen sich auf 805 Liter und bei umgeklappter Rücksitzlehne sogar auf 1905 Liter erweitern. In puncto Platzangebot hat BMW seine Hausaufgaben gemacht, doch wie sieht es bei der Nutzung dieser Großfläche aus? Denn Familien brauchen nicht nur Platz, sondern wollen diesen auch effektiv und clever nutzen. In München antwortet man mit einer serienmäßig längs verschiebbaren Rückbank, deren Lehne im Verhältnis 40:20:40 klappbar ist - und zwar ganz einfach auf Knopdruck. Bis zu drei Kindersitze lassen sich hier montieren, sodass auch die Kleinen sicher mitreisen. Hinzu kommen intelligente und in ihrer Anzahl reichhatige Ablagemöglichkeiten wie Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, Verstaumöglichkeiten für Smartphones, Schlüssel und Portmonaie in der Mittelkonsole, Cupholder für Kaffee-Becher und Trinkflaschen und weitere Staufächer, die sämtlichen Krimskrams schlucken. Die beiden Sitze in der dritten Reihe des BMW 2er Gran Tourer (2015) verschwinden im Handumdrehen im Fahrzeugboden und hinterlassen eine ebene Fläche, die gerade bei sperrigem Ladegut Gold wert sein kann.

BMW 2er Gran Tourer (2015): Preis ab 28.600 Euro