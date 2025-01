2er Active Tourer/B-Klasse/Touran: Test

Mit dem neuen BMW 2er Active Tourer will man in Bayern endlich im Van-Segment punkten. Wie gut die zweite Generation des Kompaktvans ist, muss sie im Vergleichstest gegen die Mercedes B-Klasse und den VW Touran beweisen.

Im Vergleichstest trifft der neue BMW 2er Active Tourer auf die Kompaktvan-Konkurreten Mercedes B-Klasse und VW Touran. Dabei haben es Vans hierzulande schwer. Die Übermacht der ähnlich vielseitigen und beliebten SUV ist einfach zu groß. Selbst bei Volkswagen steht der mit 15.000 Zulassungen in 2021 bestverkaufte Kompaktvan in seinem Segment, der Touran, im Schatten des Wolfsburger SUV-Topsellers Tiguan, der mit über 55.000 Verkäufen die Volkswagen-Kasse 2021 kräftig klingeln ließ. Auch bei BMW läuft das Geschäft mit den SUV-Modellen deutlich erfolgreicher als das mit den Vans. Die erste Generation von 2er Active und Gran Tourer kam nicht so richtig in Schwung, der Erfolg blieb damit aus. Das soll sich mit der Neuauflage nun ändern. Der kaum beachtete siebensitzige Gran Tourer wurde gleich ersatzlos gestrichen. Der kompakte BMW 2er Active Tourer soll es jetzt allein richten. Dazu tritt er nun selbstbewusster auf, transportiert mehr BMW-Gefühl auf die Straße und bietet natürlich einen immer noch hohen Nutzwert. So soll er der Mercedes B-Klasse und dem VW Touran endlich die Stirn bieten. Ob das klappt, klärt der Vergleichstest der Kompaktvans mit sparsamen Turbodiesel-Motoren.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

2er Active Tourer/B-Klasse/Touran: Connectivity-Test » zur Bildergalerie

Die Mercedes B-Klasse (2019) im Crashtest:

BMW 2er Active Tourer, Mercedes B-Klasse & VW Touran im Vergleichstest

Dass BMW auf die Möglichkeit einer siebensitzigen Variante für die Zukunft verzichtet und Mercedes diese ebenfalls nicht anbietet, bringt die beiden Premium-Produkte gegenüber dem VW Touran gleich in Erklärungsnot. Denn VW offeriert für seinen Kompaktvan zwei zusätzliche Sitze im geräumigen Heck. Ohnehin spielt das Wolfsburger-Multitool bei Raumangebot und Variabilität in einer eigenen Liga. Der Touran ist so etwas wie ein T6-Kompakt, der bei Bedarf sieben Personen Platz bietet oder einen maximal variablen Laderaum ermöglicht. Dazu lassen sich die drei Sitze in der zweiten Reihe einzeln vor- und zurückschieben oder, wie die zwei Sitze im Laderaum, volumenneutral versenken. Dann wächst der Laderaum von 663 Litern (fünfsitzige Bestuhlung) auf üppige 1857 Liter im Kleintransporterformat. Die Lifestyle-Vans aus Stuttgart und München haben da deutlich weniger anzubieten. Etwas knapper ist auch das Raumangebot für die Passagier:innen. Eng wird es aber weder für Fahrer:in und Beifahrer:in im BMW 2er Active Tourer noch in der Mercedes B-Klasse – doch der VW Touran ist deutlich luftiger geschnitten. Er ist eher ein kleiner Bus mit exzellent integrierter als ein Kompaktmodell mit erhöhter Sitzposition. Und nur bei ihm finden in der zweiten Reihe drei Personen genügend Bewegungsfreiheit vor ohne den innigen Schulterkontakt, wie er in BMW und Mercedes aufkommt. Die Neuauflage des BMW 2er Active Tourer verzichtet nicht nur auf die praktische, weil vorklappbare Beifahrerlehne des Vorgängers, sondern auch auf eines der besten Bediensysteme im Automobilbau der letzten Jahre. Das Operating-System-8 ist in seinen Menüpfaden deutlich verästelter aufgebaut als das bisherige, obendrein fehlt ihm auch im neuen Active Tourer der über Jahrzehnte beliebte und während der Fahrt treffsicher zu bedienende Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole. So ist der BMW weder intuitiver noch einfacher zu bedienen als die Mercedes B-Klasse. Vor allem der VW Touran wirkt im Vergleichstest dagegen ausgesprochen aufgeräumt und angenehm reduziert im Funktionsumfang, ohne spartanisch zu sein. Auf den ersten Blick macht der BMW dafür einen hochwertigen Eindruck. Beim genauen Hinsehen offenbaren sich allerdings kleinere Schwächen. So kratzen etwa die Fingerkuppen beim Zuziehen der Türen über scharfkantige Übergänge an den Griffen. Davon bleibt man im Mercedes und im routiniert verarbeiteten Volkswagen verschont. Aufgeholt hat BMW bei der Sicherheitsausstattung. Der kleine Allrounder der Bayern weist nun auch alle möglichen Sicherheitsfeatures der Konkurrenz auf: Von der Staufolgefahrt über Lenk und Bremsassistenten bis hin zum komfortablen Einparkassistenten stehen diverse Optionen serienmäßig oder optional in der Liste.

Neuheiten VW Touran Update für den Touran

Zubehör für Mercedes-Fans:

Fahrkomfort: Ausgewogene Abstimmung im VW Touran

Komfort fängt bei den Sitzen an, und da kann der BMW 2er Active Tourer im Vergleichstest punkten. Seine optionalen Aktivsitze bieten eine gelungene Schulterabstützung und eine üppige, variable Beinauflage. Auf diesen Sitzen kann man lange entspannt reisen. Den aufpreispflichtigen Sportsitzen der Mercedes B-Klasse fehlt es im Vergleich an Seitenhalt und denen des VW Touran an einer breiteren Lehne im Schulterbereich. Von seiner besten Seite zeigt sich der BMW auch bei den Geräuschmessungen. Er gleitet deutlich leiser durch den Wind als die Rivalen, gefällt mit guter Abrollgeräuschdämmung, und sein Turbodiesel schnurrt während der Fahrt sehr zurückhaltend dahin. Störend ist aber das unkultivierte, rumpelige Startverhalten des Selbstzünders über das Start-Stopp-System beim Stop-go-Betrieb in der City. Mercedes und VW bringen ihre Turbodiesel erheblich geschmeidiger wieder in Gang. Während in allen anderen BMW-Modellen das adaptive M-Fahrwerk die erste Wahl aller Optionen ist, sollte man sich dieses Extra beim Active Tourer gut überlegen. Die Abstimmung ist zu hart. Der Aufbau kommt kaum zur Ruhe, Stöße lassen vor allem die Hinterachse bockig zappeln. Die Dämpfer passen sich beim BMW 2er Active Tourer selbstständig an die Anforderungen an, finden aber nie eine wirklich komfortable Kennlinie. Eine manuelle Einstellung wie in Mercedes B-Klasse und VW Touran ist nicht vorgesehen. Die B-Klasse gleicht Unebenheiten deutlich souveräner aus, wogt gemütlich über lange Wellen und stolpert nur hier und da über üble Querfugen. Im Touran arbeiten Federn und adaptive Dämpfer noch besser zusammen. Stöße filtert der VW feinfühlig heraus, und beim Überfahren ausgeprägter Verwerfungen im Asphaltband bringt das Fahrwerks-Set-up den Aufbau schnell wieder zur Ruhe.

Neuheiten Mercedes B-Klasse (2019): Motor & Ausstattung Die B-Klasse glänzt im Crahtest

Motor/Getriebe: Mercedes B 220 d am sparsamsten

Von dem rappeligen Startverhalten des BMW-Biturbodiesels abgesehen, gefällt der aufgeladene Vierzylinder mit fülliger Drehmomentabgabe. Das auf seine Charakteristik perfekt eingehende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe im BMW 218d Active Tourer findet immer die richtige Antwort auf die fahrerischen Wünsche. Hektik ist ihm fremd, Schaltvorgänge überblendet das Getriebe vornehm geschmeidig. Der Mercedes B 220 d wechselt die einzelnen Gänge mit spürbar mehr Feedback. Aber bei ihm zerrt auch mehr Kraft an allen Bauteilen. Der 190-PS-Turbodiesel des B 220 d legt bullig los, macht enorm Druck im mittleren Drehzahlbereich und dreht dann weiter lustvoll zur Spitzenleistung hinauf. Dem hat auch der kultivierte Antrieb im VW Touran 2.0 TDI mit 150 PS nichts entgegenzusetzen. Er ist im besten Sinne unauffällig, dabei kräftig genug, mit einem Verbrauch von 7,2 Liter auf 100 Kilometer aber recht durstig. Der BMW mit 5,7 Litern und der quirlige Mercedes mit nur 5,4 Litern sind im Vergleichstest deutlich genügsamer.

Neuheiten BMW 2er Active Tourer (2022) Erfreuliches Crashtest-Ergebnis

Fahrdynamik: BMW 2er Active Tourer punktet beim Slamlom

Die spürbaren sportlichen Ambitionen des neuen BMW 218d Active Tourer mit adaptivem M-Fahrwerk machen ihn zum kleinen Sport-Van in diesem Vergleichstest. Mit dem Options-Fahrwerk verbunden ist die Sportlenkung mit direkterer Übersetzung und reduziertem Kraftaufwand. Für einen Kompaktvan ist die Lenkung vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, aber dafür sehr unterhaltsam auf kurvigen Pisten. Dass der BMW den Mercedes B 220 d ziehen lassen muss, liegt dann auch nicht an einer besonderen Agilität des Schwaben, der eigentlich eher gemütlich durch die Kurven räubert und sicher untersteuernd den Scheitelpunkt verpasst. Es ist sein Kraftüberschuss, der ihn energisch auf die Gerade zieht und dem flinken BMW beim Herausbeschleunigen keine Chance lässt. Dem BMW 2er Active Tourer fehlt nicht nur der Dampf der Mercedes B-Klasse, auch seine Traktionskontrolle zügelt seine 360 Newtonmeter und 150 PS beim Herausbeschleunigen unnötig intensiv, während der Mercedes und der VW schon wieder locker aufgaloppieren dürfen. Wie flink der BMW ist, dokumentiert die höchste Geschwindigkeit in der Slalomgasse, die er, im Vergleich zu seinen etwas schwerfälligen Rivalen, wie ein Gokart durchwetzt. Mit den ordentlichen Verzögerungswerten und dem sportlichen Feedback bei der Dosierung der Bremse erkämpft sich der 2er Active Tourer den Titel des "sportlichsten Kompaktvans" und sichert sich damit knapp die Fahrdynamikwertung vor der Mercedes B-Klasse und dem VW Touran.

Gebrauchtwagentest VW T6/Mercedes V-Klasse: Gebrauchtwagen Darauf bei gebrauchten V-Klassen und T6 achten

Umwelt/Kosten: VW Touran mit hohen Kosten

Der BMW 2er Active Tourer gewinnt nicht nur das Dynamik-Kapitel des Vergleichstests, er zeigt auch unterm Strich die beste Kostenbilanz. Zum einen ist er im Grundpreis günstiger als die Mercedes B-Klasse und auch als der deutlich teurere VW Touran, der als Basis für alle testrelevanten Extras als Highline geordert werden muss. Die zudem gute Serienausstattung des BMW 218d Active Tourer mit serienmäßigem, integriertem Navigationssystem inklusive Smartphone-Anbindung über Apple CarPlay oder Android Auto, was bei der Konkurrenz extra berechnet wird, machen ihn zum günstigsten Angebot.

Vergleichstest Caddy/Touran/2er Active Tourer: Vergleichstest Transport-Genies von VW und BMW

Auch interessant:

Messwerte & technische Daten BMW 218d Active Tourer, Mercedes B 220d & VW Touran 2.0 TDI

AUTO ZEITUNG x/2021 BMW 218d

Active Tourer Mercedes

B 220 d VW

Touran 2.0 TDI Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. R4/4;

Biturbodiesel R4/4;

Turbodiesel R4/4;

Turbodiesel Hubraum 1995 cm³ 1950 cm² 1968 cm³ Leistung 110 kW/150 PS

3750 - 4000 /min 150 kW/190 PS

3800 /min 110 kW/150 PS

3500 - 4000 /min Max. Drehmoment 360 Nm,

1500 - 2500 /min 400 Nm,

1600 - 2600 /min 360 Nm,

1600 - 2750 /min Getriebe/Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung /

Vorderrad 8-Gang, Doppelkupplung /

Vorderrad 7-Gang, Doppelkupplung /

Vorderrad Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 1545/1598 kg 1545/1618 kg 1632/1730 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 8,8 s 7,8 s 9,7 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 220 km/h 234 km/h 206 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 35,1/34,7 m 36,5/35,6 m 35,5/35,2 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 5,7/4,8 l D 5,4/5,1 l D 7,2/5,4 l D CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 152/125 g/km 143/133 g/km 191/141 g/km Preise Grundpreis 39,800 € 41.370 € 43.325 € Testwagenpreis 41.850 € 44.392 € 45.400 €

Ergebnis in Punkten

Gesamtbewertung (max. Punkte) BMW 218d

Active Tourer Mercedes

B 220 d VW Touran

2.0 TDI Karosserie (1000) 637 647 712 Fahrkomfort (1000) 664 665 705 Motor/Getriebe (1000) 686 707 654 Fahrdynamik (1000) 637 629 635 Eigenschaftswertung (4000) 2624 2648 2706 Kosten/Umwelt (1000) 365 352 352 Gesamtwertung (5000) 2989 3000 3058 Platzierung 3 2 1