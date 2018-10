In der Van-Klasse führt die Mercedes B-Klasse sogar in allen fünf Altersgruppen.

Wenn beim Gebrauchtwagen-Kauf in der beliebten Van-Kategorie nicht nur Preis und Platzangebot eine Rolle spielen, lohnt ein Blick auf unsere Top-7 der zuverlässigsten Familienautos.

Wenn die ganze Familie ins Auto passen muss, führt häufig kein Weg an einem Van vorbei. Die geräumigen Helden des Alltags überzeugen zwar mit ihrem großen Platzangebot und gutem Langstreckenkomfort, sind aber als Gebrauchtwagen nicht immer eine Empfehlung wert. Gemeinsam mit der Gesellschaft für technische Überwachung GTÜ haben wir fünf Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet und zeigen die Top-10 der zuverlässigsten Vans in der Altersklasse von ein bis drei Jahren. Durchschnittlich haben die Fahrzeuge der vielseitigen Van-Kategorie in diesem Alter 55.000 Kilometer zurückgelegt und bereits den einen oder anderen Mangel: In keiner anderen Fahrzeugklasse hat der Spitzenreiter ähnlich viele Mängel wie bei den Vans.

Gebrauchtwagen: 10 Mängelzwerge unter gebrauchten Vans

Angefangen von praktischen Mini-Vans wie dem Opel Meriva bis hin zur Mercedes V-Klasse bietet die Klasse aber auch eine breite Palette unterschiedlicher Modelle mit völlig verschiedenen Dimensionen – schließlich gibt es auch beim individuellen Platzbedarf eklatante Unterschiede. Über jeweils drei Fahrzeuge in den Top-7 dürfen sich die deutschen Autobauer Mercedes, BMW und Opel freuen, wobei die Rüsselsheimer mit ihren beliebten Modell Meriva punkten können. Der Opel-Van ist in jungen Jahren meist sehr zuverlässig. Trotzdem makiert die Mercedes B-Klasse das obere Ende des Rankings, gefolgt vom BMW 2er und dem Toyota Verso.

