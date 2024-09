BMW-Vans mit Nutzwert und Dynamik

BMWs Einstieg ins Van-Segment war überaus er­folgreich. Seit 2021 gibt es einen Nachfolger, was die BMW 2er Active Tourer und Gran Tourer der ersten Generation zu noch attraktiveren Gebrauchten machen dürfte.

Positiv Gute Ausstattung, viel Platz, auch als Siebensitzer (Gran Tourer, bis 2022), viele Assistenzsysteme Negativ Viele teure Extras, hohes Gebrauchtpreisniveau

Mit der zweiten, im Herbst 2021 eingeführten Genera­tion des BMW 2er Active Tourer (UO6) will der bayerische Konzern an den großen Erfolg des 2014 vorge­stellten sportlichen Kompaktvans anknüpfen. Der seit 2015 an­gebotene größere, auf Wunsch siebensitzige Gran Tourer lief mit der zweiten Generation hingegen aus, weil er sich nicht so gut verkaufte. Damit ist er inzwischen nur noch als Gebrauchtwagen erhältlich. Mit seinem Vorder­radantrieb verließ der Van die bis dahin fast unumstößlich schei­nende BMW-Philosophie des Hin­terradantriebs. Doch seine prakti­schen Talente und die geräumigen Innenräume – der Gran Tourer ist um 21,4 cm auf 4,57 m Länge gestreckt – überzeugte Kri­tik und Kundschaft. Laut BMW war bei der ersten Generation der Anteil an Marken-Neukund:innen besonders groß.

BMW 2er Active Tourer/Gran Tourer gebraucht kaufen: Ratgeber

Das Leistungsspektrum der Turbo-Drei- und -Vier­zylinder reichte in der ersten Ge­neration (F45) von 95 PS (70 kW; im seit 2016 nicht mehr angebotenen Ba­sisdiesel) bis zum Topbenziner 225i mit 231 PS (170 kW). Ein Plug-in-Hybrid mit 224 PS (165 kW) Systemleistung war ebenfalls verfügbar. Ausreichend flotte Fahrleistungen ermöglicht der 192 PS (141 kW) starke Vierzylinder im 220i. Bei den Dieseln empfehlen sich für einen Gebrauchtkauf der 218d oder der 220d. Viele Motorisierungen gibt es auch mit Allradantrieb und Achtstufen-Automatik. Der BMW 218i Active Tourer im Dauertest der AUTO ZEITUNG über 100.000 km konnte wegen eines Motorscha­dens des 1,5-l-Turbo-Dreizylinder kurz vor der 75.000-km-Marke nicht überzeugen. In der GTÜ-Prüferfahrung wiederum geben die 2er-Vans gute Werte ab (siehe letzte Abbildung in der Bildergalerie).

Praktischer Wert & Fahrverhalten

Van-typisch bieten BMW 2er Active Tourer und Gran Tourer viel Platz, einen bequemen Einstieg und eine er­höhte Sitzposition. Der Kofferrau­m fasst 468 bis 1510 l beziehungsweise im Fall des selteneren Gran Tourer sogar üppige 645 bis 1905 l. Wertigkeit und Anmutung entsprechen dem Premiumanspruch, was auch beim Gebrauchtkauf von Vorteil ist. Die Optik ließ sich per M Sportpaket – unter anderem mit markanteren Stoßfängern und M Lederlenkrad – aufwerten. Das intuitive iDrive-System gibt bei der Bedienung keinerlei Rätsel auf.

Auch in Sachen Sicherheit überzeugt der Fronttriebler auf ganzer Linie. Das Fahrverhalten ist problemlos und sicher, zudem steigern zahl­reiche bereits serienmäßige oder optionale Assistenzsysteme die Sicherheit und den Komfort. Fahrdynamisch setzt BMW auch mit Frontantrieb den Dynamik-Maßstab im Segment. Mit den optionalen adaptiven Dämpfern federn BMW 2er Active Tourer und Gran Tourer sport­lich-straff, aber sehr sensibel.