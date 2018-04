Auf dem Genfer Salson 2005 präsentierten die Schwaben auf Basis der A-Klasse erstmalig die Mercedes B-Klasse. Der Minivan hatte einen rund 20 Zentimeter längeren Radstand als die A-Klasse, was sich im geräumigen Innenraum wiederspiegelte: Hinten saßen die Passagiere fast so bequem wie in der luxuriösen S-Klasse und bei umgeklappter Rückbank wuchs das Ladevolumen der Mercedes B-Klasse auf 1530 Liter an. Die Einstiegsmotorisierung ist ein 1,5-Liter-Benziner mit 95 PS im B 160. Die zweite Generation der B-Klasse wird seit 2011 gebaut, ein Nachfolger ist für 2018 eingeplant – natürlich erneut auf Basis der A-Klasse, die sich mit der zweiten Generation vom Van hin zur Kompaktklasse entwickelt hat und somit von der B-Klasse deutlich unterscheidet.